Cada vez más el mundo de los videojuegos traspasa los límites de edades, culturas y religiones. Esto se puede ver reflejado en muchas abuelas que disfrutan de títulos actuales como The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher o Animal Crossing. Este último tiene el caso de una señora que jugó más de 3500 horas a New Leaf, el anterior título de la saga Animal Crossing. Considerando esto, su nieto decidió regalarle New Horizons, la reciente entrega exclusiva para Nintendo Switch, donde ya comenzó su partida.