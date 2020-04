Este último busca elevar el nivel de los MMO con su motor gráfico Lumberyard, una adaptación del CryEngine, el cual fue modificado para poder integrarse al servicio de streaming Twitch. Sin embargo, este objetivo de generar un juego de alto nivel gráfico hace que New World no llegue a PlayStation 4 o Xbox One, limitando un poco su posible mercado de usuarios. Hay que tener en cuenta que la estrategia de Amazon está siendo muy distinta a la Stadia, donde la idea no pasa por tener un amplio catálogo sino más bien uno exclusivo y concentrado.