La saga Gears of War da un giro este año para lanzar un título diferente. Como su nombre lo indica, Gears Tactics no es un shooter en tercera persona, sino que propone una experiencia de estrategia por turnos. Así y todo, contará con el nivel de acción de entregas anteriores y promete ser una pieza fundamental dentro de la historia de la saga. El título desarrollado por Splash Damage llegará a Xbox One y PC el 28 de abril.