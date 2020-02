Pero no son todas malas para los jugadores, ya que quienes tengan alguna versión del juego podrán actualizarla a la edición completa, disfrutando de todas las posibilidades que esta ofrece. Por su parte, los que ya contaban con la versión full recibirán gratis Episodes from Liberty City, el cual está compuesto por las expansiones GTA: The Lost and the Damned y GTA: The Ballad of Gay Tony.