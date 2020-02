Aparte de las recompensas mencionadas, dos afortunados de entre todos los inscritos en el programa participarán por una réplica de un trofeo de PSN con el ID del usuario, un voucher de 100 dólares para la tienda de Playstation y códigos para una selección de los mejores títulos exclusivos de la consola, entre los que se anticipan God of War, Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4: A Thief's End y The Last of Us Remastered. En esa instancia, los elegidos deberán responder "una pregunta basada en habilidades" que será revelada más adelante.