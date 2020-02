La productora a cargo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco, anunció que el título tendrá un modo historia, algo esperado por los usuarios cuando se anunció el lanzamiento del título. Este llevará a los jugadores a tomar las riendas de los juveniles jugadores que integran el equipo del colegio Nankatsu, con el objetivo de llevarlos a ser campeones nacionales. Pese a que este es el eje principal del famoso animé, no será reflejo fiel de lo que sucederá en el videojuego, ya que en este la trama irá cambiando según lo ocurrido en los partidos. Un condimento interesante para los fanáticos de la franquicia, quienes podrán recorrer nuevos recovecos dentro de la historia protagonizada por el joven equipo liderado por Oliver Atom, como se lo conoce en Argentina.