Con ese poderoso título, Battle of the Sith Lords iba a ser lisa y llanamente un videojuego centrado en Darth Maul. Si bien hay muchas cosas que los fans prefieren olvidar de las precuelas, Darth Maul es un personaje muy querido por la gran mayoría, lo que hizo que vuelva en varias ocasiones después de su “muerte” en Episodio I. Lo malo de este título era que no había una idea concreta detrás del juego . Red Fly Studio, los responsables de Star Wars: The Force Unleashed, eran los encargados del proyecto y querían hacerlo más brutal, con desmembramientos y altos niveles de violencia, pero no llegaron a nada porque jamás hubo una historia ni guionista en el proyecto. Se cree que la cancelación llegó por la compra de LucasFilm por parte de Disney.