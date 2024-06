Las mejores estrategias respaldadas por la ciencia para una mente fuerte a medida que envejeces

Expertos recomiendan hábitos diarios para mantener la resiliencia cognitiva en la vejez. (Imagen ilustrativa Infobae)

Marie Jerusalem, de 62 años, fundadora de la empresa, nunca se ha sentido tan capaz de adaptarse a las demandas cambiantes del mundo corporativo. “Mi cuerpo no es tan ágil como solía ser, pero mentalmente soy más fuerte hoy de lo que probablemente he sido en toda mi carrera”, comenta a Fortune.

A los 57 años, Jerusalem fue despedida de su puesto de director de recursos humanos en una empresa de capital privado. Sin embargo, no estaba preparada financieramente ni emocionalmente para jubilarse. Después de trabajar algunos años como consultora de negocios en RRHH, decidió lanzar Rocket50, una comunidad de membresía y plataforma de búsqueda de empleo que asiste a trabajadores mayores. Para poner su negocio en marcha, tuvo que adquirir rápidamente una serie de nuevas habilidades, desde integrar inteligencia artificial hasta crear estrategias de marketing y redes sociales.

Jerusalem rechaza la noción de que las personas mayores no quieren aprender nuevas formas de hacer las cosas y atribuir las demandas de poner en marcha un negocio—adquirir nuevas habilidades y relacionarse con otros—por aumentar su confianza y resiliencia mental.

Las personas a menudo asumen que la mente no funciona de manera óptima con la edad. Si bien hay algunos descensos normales relacionados con la edad en la velocidad del pensamiento y la atención, las habilidades de toma de decisiones y pensamiento abstracto pueden mejorar con la edad, según investigaciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y el Centro Médico Irving de la Universidad. de Colombia (CUIMC).

El movimiento contrarresta la reducción del hipocampo relacionada con la edad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es una buena noticia, ya que se espera que los empleados de 55 años o más constituyan más de una cuarta parte de la fuerza laboral en la próxima década, y los estadounidenses están trabajando cada vez más allá de la edad de jubilación, ya sea porque quieren continuar comprometidos o porque las finanzas y los deberes de cuidado hacen que sea imposible no hacerlo. Independientemente de por qué están trabajando, todos tienen una cosa en común: quieren mantenerse mentalmente agudos. Afortunadamente, el cerebro es adaptable, y los expertos dicen que algunos hábitos diarios pueden ayudar a las personas a mantener la resiliencia cognitiva incluso en la edad avanzada.

El sueño es crítico para la salud de todos, pero es especialmente importante para el cerebro envejecido. “Las perturbaciones del sueño se han asociado con el deterioro cognitivo y la disminución de la función física”, dice Marie-Pierre St-Onge, PhD, directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y los Ritmos Circadianos del CUIMC.

Si bien de siete a nueve horas de sueño por noche es el estándar de oro, aproximadamente un tercio de los adultos mayores no alcanzan el mínimo, según un estudio publicado en BMC Public Health. Los expertos recomiendan mantener un horario regular de sueño y vigilia, y desarrollar una rutina nocturna que incluya limitar el tiempo frente a pantallas y participar en una actividad relajante, además de cualquier otra intervención recomendada por el médico.

La investigación también ha destacado durante mucho tiempo el papel del ejercicio en la protección de la función cerebral vital. El movimiento ayuda a contrarrestar la reducción relacionada con la edad del hipocampo del cerebro, responsable de la memoria.

La actividad social protege contra el deterioro cognitivo y demencia en la vejez. (Imagen ilustrativa Infobae)

No se necesita mucha actividad para ver resultados positivos: un estudio publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health encontró que incluso 10 minutos diarios de movimiento moderado a vigoroso como caminar rápidamente, andar en bicicleta o hacer senderismo pueden mejorar el procesamiento mental, como planificar. y completar tareas de manera eficiente. El ejercicio también ayuda a reducir problemas de sueño como el insomnio.

Mantener fuertes amistades y relaciones puede parecer en desacuerdo con las tareas laborales y de cuidado. Sin embargo, tomar un café con un colega, hacer voluntariado en tu comunidad o organizar una cena familiar ayudará a mantener el cerebro estimulado. Patricia Boyle , PhD, fideicomisaria de la Fundación de Investigación Cerebral McKnight y neuropsicóloga del Centro de Enfermedades de Alzheimer de Rush en Chicago , dice: “La actividad social protege contra una variedad de resultados negativos para la salud en la vejez, incluido el deterioro cognitivo , la demencia e incluso la mortalidad temprana” .

Además, socializar, especialmente entre generaciones, amplía las perspectivas de las personas, lo que estimula la mente mientras uno considera nuevas formas de pensar, explica la Dra. Tara Swart , una destacada neurocientífica y autora de The Source: Open Your Mind. Cambia tu vida.

El cerebro sigue desarrollándose bien en la vejez. Pero el cerebro se estanca cuando las personas no participan en actividades de atención intensiva, dice Swart. Lanzar un negocio, como lo hizo Jerusalem , es una de esas actividades, pero no tienes que hacer algo tan intenso para obtener los beneficios.

Aprender un nuevo idioma o un instrumento musical es tan difícil que obliga a tu cerebro a cambiar , señala Swart, fortaleciendo la función ejecutiva y la capacidad de regular las emociones y resolver problemas complejos.

Incluso disfrutar pasivamente de las artes puede servir como un estímulo cerebral. El nuevo campo de la neuroestética sugiere que cualquier cosa, desde escuchar una ópera hasta ver ballet u observar una pintura, puede mejorar la atención y, en última instancia, alargar la esperanza de vida. “Esas formas de belleza tienen un impacto realmente beneficioso en nosotros”, dice Swart.

La investigación de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard encontró que las personas que tienen una visión positiva del envejecimiento tienden a vivir más tiempo y gozan de mejor salud física y cognitiva.

Maddy Dychtwald , autora de Ageless Aging , dice que hay una serie de aspectos positivos que vienen con escalar la escalera cronológica, como la sabiduría y la autoaceptación. “Tenemos una agencia que nunca pensamos que teníamos antes”, dice.

Personas con una visión positiva del envejecimiento tienden a vivir más tiempo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lesley Steinman , científica investigadora en el centro de investigación de promoción de la salud de la Universidad de Washington, advierte contra el uso de términos obsoletos, como “tsunami plateado”, que perpetúan los estereotipos negativos sobre el envejecimiento.

Como investigadora del Programa para Fomentar Vidas Activas y Recompensantes (PEARLS), Steinman ayuda a los adultos mayores a mantenerse comprometidos ya desempeñar un papel activo en cómo envejecen. “La gente a menudo se sorprende de que haya muchas cosas que pueden hacer, aunque todavía existen problemas sistémicos y estructurales que dificultan sus vidas”, dice.

Pensar positivamente también puede ayudar a aliviar problemas de salud mental como la depresión, una preocupación particular para los adultos que envejecen y que pueden enfrentar desafíos de salud o lidiar con la pérdida y el duelo. Hábitos como dormir bien, hacer ejercicio y pensar positivamente pueden ayudar a reducir el estrés y la depresión, lo que a su vez puede agudizar el rendimiento cognitivo.

Jerusalén no tiene planes de jubilarse en el corto plazo. Se despierta todos los días ansiosa por aprender y relacionarse con trabajadores mayores. Dice que en el momento en que pierda la motivación, intentará algo nuevo. “Encuentra tu pasión y mantente comprometido el mayor tiempo posible, porque eso es lo que realmente te hace sentir que estás vivo”, dice.

