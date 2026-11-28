El Tribunal Popular Intermedio de Changde condenó al expresidente regional Lan Tianli a pena de muerte con dos años de suspensión por sobornos millonarios.

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Un expresidente de la región autónoma china de Guangxi fue condenado este viernes a pena de muerte con una suspensión de dos años por aceptar sobornos superiores a los 587 millones de yuanes, equivalentes a unos 88 millones de dólares. El fallo contra Lan Tianli, de 64 años, llegó tras un proceso en el que la fiscalía documentó casi dos décadas de favores ilegales a cambio de dinero.

El Tribunal Popular Intermedio de Changde, en la provincia central de Hunan, determinó que Lan aprovechó distintos cargos que ocupó en Guangxi entre 2008 y 2025 para beneficiar a empresas y personas en operaciones comerciales, adjudicación de proyectos y nombramientos de funcionarios. A cambio, recibió dinero y objetos de valor por un monto que, según el fallo, fue “especialmente elevado” y provocó pérdidas “particularmente graves a los intereses del Estado y del pueblo”.

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Lan ocupó distintas posiciones de poder en la región autónoma de la etnia zhuang: fue jefe del Partido en Hechi, vicepresidente del gobierno regional de Guangxi, presidente del comité regional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y, finalmente, presidente del gobierno regional, cargo que asumió en 2021.

Desde esas funciones, prestó asistencia a organizaciones e individuos en asuntos de gestión empresarial, contratación de proyectos y promoción de cuadros, según el veredicto difundido por la agencia estatal Xinhua. El monto total recibido en sobornos superó los 587 millones de yuanes, unos 80,4 millones de euros.

El tribunal resolvió además que Lan sea privado de sus derechos políticos de por vida y ordenó la confiscación de todos sus bienes personales. Los activos obtenidos de forma ilícita, junto con sus rendimientos, deberán ser transferidos al Estado, con esfuerzos para recuperar los montos pendientes.

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Lan Tianli aprovechó diversas funciones públicas en Guangxi para adjudicar proyectos y nombrar funcionarios a cambio de pagos ilícitos.

Una vez transcurrido el período de suspensión de dos años, la pena de muerte será conmutada por cadena perpetua conforme a la ley. A partir de ese momento, Lan no podrá acogerse a ninguna reducción adicional de condena ni a la libertad condicional, salvo que cometa nuevos delitos durante el período de suspensión, lo que implicaría la ejecución de la sentencia capital.

Por qué el tribunal no ordenó la ejecución inmediata

El tribunal consideró una serie de atenuantes que explican la suspensión de dos años antes de la conmutación de la pena. Entre ellos, que parte de los delitos de soborno quedaron en grado de tentativa y no llegaron a consumarse.

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Lan confesó de forma sincera sus delitos tras ser detenido y reveló de manera voluntaria hechos que los investigadores desconocían hasta entonces. También se declaró culpable, mostró remordimiento y devolvió activamente buena parte de las ganancias ilícitas obtenidas, que en su mayoría ya habían sido recuperadas al momento del fallo.

El tribunal aplicó atenuantes en la condena debido a la confesión del acusado y a la devolución de la mayor parte de los fondos ilícitos. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Estas circunstancias llevaron al tribunal a imponer lo que definió como “una pena indulgente” dentro del marco de la condena capital. En su declaración final durante el juicio, Lan se declaró culpable y expresó su arrepentimiento ante el tribunal.

El proceso tuvo una audiencia pública el 30 de julio de 2026, durante la cual la fiscalía presentó pruebas que Lan y su defensa pudieron examinar y cuestionar. Ambas partes expusieron sus argumentos antes de que el tribunal emitiera el veredicto definitivo este viernes.

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La caída de un dirigente regional

Lan nació en Guangxi e inició su carrera política en 1980, cinco años antes de afiliarse al Partido Comunista de China (PCCh), en 1985. Pasó la mayor parte de su trayectoria en la región, donde se convirtió en vicepresidente del gobierno regional a finales de 2011 y presidente del organismo consultivo político regional en 2018.

Fue sometido a una investigación disciplinaria y de supervisión en mayo de 2025. Meses después, en diciembre de ese año, la máxima agencia anticorrupción china anunció su expulsión del PCCh y su destitución de todos los cargos públicos por “graves violaciones de la disciplina y de las leyes”.

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La pena de muerte se conmutará por cadena perpetua sin opción a libertad condicional tras el cumplimiento de los dos años de suspensión. (REUTERS/Florence Lo)

Según el organismo anticorrupción, Lan no logró sostener la “nueva filosofía de desarrollo” exigida por el Partido y comprometió la implementación de decisiones y políticas del Comité Central. También se le atribuyó haber desarrollado actividades faccionales dentro del Partido, cultivado influencia personal y asociado con lo que las autoridades describieron como “estafadores políticos”, además de resistirse al escrutinio organizacional.

Las mismas autoridades señalaron que Lan había aceptado banquetes de manera indebida, violado normas sobre selección y designación de funcionarios, y recibido regalos y sumas de dinero en efectivo. La fiscalía formalizó los cargos de soborno en su contra en abril de 2026.

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La campaña anticorrupción de Xi Jinping

El caso se inscribe en la campaña anticorrupción que el presidente chino Xi Jinping impulsa desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares en distintas regiones del país.

Xi ha calificado en reiteradas ocasiones a la corrupción como el “tumor maligno principal” que amenaza la fuerza vital y la capacidad combativa del PCCh, y ha sostenido que mientras existan condiciones favorables para que se produzca, continuará combatiéndola bajo una política de tolerancia cero.

Beijing presenta esta campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna del Partido, aunque algunos observadores consideran que también podría utilizarse para apartar a determinadas figuras de la vida política china.

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