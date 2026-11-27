Un ataque de las fuerzas rusas contra una empresa en la ciudad de Nizhyn dejó tres muertos y siete heridos. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Al menos cuatro personas murieron este viernes en una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Chernígov y Zhytomyr, informó la Policía local. Los bombardeos alcanzaron empresas civiles y afectaron también a la red de suministro de agua en una de las ciudades golpeadas, mientras las autoridades rusas reportaban haber repelido un ataque con drones ucranianos sobre Moscú.

Según los reportes policiales, tres personas murieron y siete resultaron heridas en un ataque contra una empresa en la ciudad de Nizhyn, en la región de Chernígov. En paralelo, el gobernador regional de Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, confirmó que un ataque sobre la localidad de Malyn dejó una persona muerta y 12 heridas, en lo que describió como un bombardeo dirigido contra “una empresa civil”. No se precisó el tipo de arma utilizada en ninguno de los dos episodios. Durante toda la jornada del viernes, la Fuerza Aérea ucraniana emitió reiteradas alertas de ataques con drones para ambas regiones.

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La localidad de Nizhyn registró, además, un ataque diferenciado contra su red de abastecimiento de agua que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos, según informó el alcalde de la ciudad, Oleksandr Kodola, a través de redes sociales. El funcionario advirtió que aún existía la posibilidad de hallar más víctimas entre los escombros de la instalación.

“Los servicios competentes están trabajando en el lugar de los hechos. Expresamos nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos”, señaló Kodola.

Sobre el ataque contra la empresa de la capital regional, la Policía de Chernígov indicó que el grupo de investigación y operaciones del Departamento del Distrito, junto con todos los servicios de emergencia, trabajaba en el lugar de los hechos. “La Policía está documentando las consecuencias del ataque contra la población civil, registrando los daños y recabando pruebas”, comentaron las fuerzas de seguridad.

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El bombardeo sobre una instalación civil en la localidad de Malyn causó un fallecido y doce heridos en la región de Zhytomyr. (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Los ataques registrados durante la madrugada del viernes no se limitaron al norte del país. En la región de Járkov, un bombardeo ruso provocó un incendio en un bloque de apartamentos de la ciudad de Izium que dejó cinco heridos.

En la provincia de Dnipropetrovsk, los ataques rusos golpearon las estaciones de tren de Kryvyi Rih y Kamianske, además de dos minas de carbón. En las regiones de Vinnytsia y Kropyvnytskyi, los bombardeos impactaron contra subestaciones eléctricas, mientras que en las provincias de Zaporizhzhia, Kiev y Mykolaiv los ataques afectaron instalaciones de producción y almacenes.

El impacto contra la red de abastecimiento de agua en Nizhyn provocó dos muertos y cuatro personas heridas. (REUTERS/Maksym Kishka)

Moscú afirma haber derribado once drones ucranianos

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, informó este viernes que los sistemas de defensa aérea de la capital rusa repelieron un ataque ucraniano con más de una decena de aviones no tripulados. “Los sistemas de defensa aérea han destruido once drones que volaban hacia Moscú”, anunció el alcalde en redes sociales, sin ofrecer por el momento información sobre víctimas o daños materiales.

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