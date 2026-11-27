Volodímir Zelensky prometió al gobierno italiano una comunicación directa y permanente tras admitir la falta de aviso previo a sus socios (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, que el ataque ucraniano con drones contra dos buques rusos en el puerto libio de Bengasi podía extender la guerra al Mediterráneo, tras confirmar que la operación se realizó sin coordinación previa con los socios de Kiev.

La conversación telefónica se produjo cinco días después de la acción que las fuerzas ucranianas ejecutaron el domingo en Bengasi, en la costa norte de Libia. El objetivo fue un carguero que Rusia empleaba para el transporte de armas y una corbeta que lo escoltaba en el puerto.

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Zelensky confirmó a Meloni que la acción en el puerto libio se realizó sin coordinación anticipada con los socios de Ucrania, según la versión italiana de la conversación. El presidente afirmó que comprendió las inquietudes planteadas por Roma y prometió un intercambio completo de información, además de una comunicación directa y permanente entre ambas partes.

Giorgia Meloni advirtió a Volodímir Zelensky sobre el riesgo de extender la guerra al mar Mediterráneo tras el ataque en Libia (Europa Press)

Ese reconocimiento contrastó con declaraciones previas de Zelensky con BBC, quien había dicho que sus diplomáticos se coordinaron con algunos gobiernos, aunque no identificó a qué países se refirió. Esto motivó una respuesta del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien rechazó que Italia hubiera conocido de antemano el ataque.

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“Ninguno de nosotros fue informado, nadie sabía nada de lo que los ucranianos estaban haciendo en Libia”, declaró Tajani ante los medios. Sus palabras situaron el desacuerdo en el plano público y precedieron a la conversación entre Meloni y el presidente ucraniano.

La cuestión también adquirió peso en la política italiana. Meloni afrontará elecciones el próximo año, mientras dentro de su coalición y en sectores de la oposición existen posiciones que reclaman un enfoque distinto sobre la guerra. La operación sitúa el alcance del conflicto en el Mediterráneo dentro del debate político del país.

El Gobierno de Italia sostuvo que la operación en Bengasi violó la soberanía de Libia y comprometió la seguridad regional (Europa Press)

En este contexto, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, convocó para el próximo martes una reunión interministerial urgente para examinar la situación. Salvini, que tiene competencias sobre los puertos, reunirá a las áreas implicadas para evaluar los problemas que podrían surgir del deterioro del contexto internacional.

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El encuentro tratará los riesgos de una expansión de la guerra ruso-ucraniana hacia el Mediterráneo y sus posibles consecuencias para la navegación y el comercio.

El episodio en Bengasi abrió una tensión entre Roma y Kiev, que hasta entonces habían mantenido una relación de cooperación. El Gobierno italiano respaldó a Ucrania con ayuda política, humanitaria y militar desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

En ese contexto, a principios de noviembre, Antonio Tajani, denunció que ciberdelincuentes difundieron sus datos personales e intentaron obtener información sobre su familia en la zona oculta de internet. Tajani vinculó la acción con el apoyo de Roma a Ucrania frente a Rusia.

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“Nuestra posición sobre Ucrania es la razón política por la cual estoy en su punto de mira: defender la libertad de un Estado soberano y adoptar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación es peligroso a ojos de estas entidades criminales”, dijo.

(Con información de EFE y Bloomberg)