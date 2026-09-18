Todd Blanche advierte que el Departamento de Justicia investigará cualquier delito cometido con IA

El fiscal general aclaró que el organismo no buscará regular el desarrollo de la tecnología, pero advirtió que perseguirán penalmente el creciente volumen de estafas financieras, fraudes al sistema de salud y desvío de equipos hacia China. (Fuente: FOX News)

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió el 15 de septiembre que el Departamento de Justicia (DOJ) investigará a cualquier persona vinculada con la inteligencia artificial que incurra en violaciones de la ley penal. La declaración tuvo lugar en una conferencia de prensa poco habitual.

Blanche encabezó la rueda de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D.C., en reemplazo de la portavoz presidencial Karoline Leavitt, con una agenda que abarcó desde el fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo hasta investigaciones por terrorismo. “En lo que respecta a la inteligencia artificial, existen muchas leyes penales. Si alguien relacionado con la IA infringe la ley penal, lo investigaremos”, declaró Blanche ante la prensa, según informó Reuters.

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Todd Blanche advirtió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará a cualquier persona vinculada con la inteligencia artificial que viole la ley penal. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al mismo tiempo, el fiscal trazó un límite preciso al alcance del DOJ: el organismo no asumirá funciones regulatorias sobre la tecnología. “Somos fiscales, no reguladores, así que no vamos a intentar regular la IA”, afirmó.

La postura surgió en un momento tenso en el sector: el 12 de septiembre, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió en un ensayo frenar el desarrollo de modelos de IA para reducir riesgos graves. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, apoyaron el pedido. El presidente Donald Trump lo rechazó el 14 de septiembre, calificando los temores sobre la IA de “farsa” y señalando solo a China como beneficiaria de esa narrativa.

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El DOJ ya tiene casos y herramientas penales para actuar sobre delitos con inteligencia artificial

Blanche dijo que el DOJ ya presentó cargos por uso de inteligencia artificial. El registro federal muestra varios casos activos o cerrados donde la tecnología es central. En abril de 2026, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a exdirectivos de iLearningEngines de inflar ingresos en cientos de millones de dólares anuales con contratos falsos, presentando la empresa como plataforma de IA ante inversores.

El Departamento de Justicia ya presentó cargos en casos de fraude, exportaciones ilegales y uso de ChatGPT para falsificar registros médicos. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

En marzo de 2026, el DOJ acusó a tres personas de desviar servidores con tecnología de IA hacia China, en violación de los controles de exportación. En julio de 2026, cuatro operadores de Brilliant Minds Services LLC se declararon culpables de defraudar a Medicaid por unos USD 2,2 millones y de usar ChatGPT para falsificar registros médicos. El DOJ calificó el hecho como “una tendencia al alza” en el fraude a programas de salud.

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El fiscal no necesita nueva legislación. La Comisión Federal de Comercio (FTC), la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el DOJ y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) confirmaron que las leyes actuales de protección al consumidor, préstamos justos y derechos civiles ya rigen los sistemas de inteligencia artificial. El DOJ ha usado normas de fraude electrónico y fraude en valores, sin requerir estatutos específicos sobre IA.

Los delitos habilitados por inteligencia artificial crecen en Estados Unidos a un ritmo acelerado

El panorama que rodeó las declaraciones de Blanche no es menor. El FBI incluyó por primera vez en su historia una sección dedicada al fraude con inteligencia artificial en su informe de cibercrimen de 2025, tras recibir más de 22.000 denuncias y pérdidas declaradas de USD 890 millones.

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Blanche vinculó el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial con las elecciones legislativas de medio término y afirmó que Estados Unidos no puede perder la carrera de la IA contra China. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las estafas de inversión con uso explícito de IA concentraron el mayor daño: más de USD 632 millones en pérdidas —de un total de 8.600 millones en fraudes de inversión de todo tipo registrados por el FBI ese año—. La FTC registró más de 144.000 denuncias por fraude vinculado a inversiones en 2025, con pérdidas superiores a USD 7.900 millones—una suba del 38% respecto a 2024—.

Blanche vinculó el debate sobre regulación de la IA con las elecciones legislativas de medio término

Más allá de los argumentos jurídicos, Blanche se adentró en el terreno político. Calificó el repentino interés de senadores demócratas en el tema como una maniobra electoral: “No debería ser noticia de última hora que este tema de la IA, que de repente surgió dos meses antes de una elección, sea un esfuerzo para influir en las elecciones de medio término”, declaró en la conferencia de prensa. El fiscal no presentó prueba alguna para sostener esa caracterización.

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La advertencia geopolítica fue el eje de su argumento final. “No podemos perder la carrera de la IA contra China”, afirmó, en sintonía con la posición de Trump. En la misma rueda de prensa, Blanche también se negó a comentar sobre la renuncia del fiscal Joseph diGenova, que encabezaba una investigación sobre presuntos opositores políticos del presidente.