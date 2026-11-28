El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca establece una vigencia de diez años y considera la agresión contra un firmante como un ataque a los tres (Reuters)

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Pakistán y Turquía renovaron este viernes en Islamabad su compromiso de respaldar la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Arabia Saudita frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, durante la reunión del mecanismo político y de defensa creado por los tres países bajo el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

La cita reunió durante más de dos horas a ministros, mandos militares y funcionarios de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. El encuentro se celebró en la capital paquistaní bajo un amplio dispositivo de seguridad, con restricciones a la circulación y desvíos de tráfico para facilitar el traslado de las delegaciones.

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El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, informó al término de la reunión que el Comité Estratégico, Político y de Defensa revisó la situación regional y acordó sostener la coordinación entre los tres gobiernos.

Los participantes condenaron los ataques de los hutíes, grupo respaldado por Irán, contra población civil e infraestructura civil saudí. Dar los calificó de “persistentes y atroces” y señaló que las delegaciones ratificaron su decisión de ampliar los esfuerzos de protección para el reino conforme a las cláusulas de defensa colectiva del acuerdo.

Mohammad Ishaq Dar, ministro de Exteriores de Pakistán (Reuters)

El pacto firmado el 7 de agosto en la ciudad saudí de La Meca estableció que una agresión armada contra uno de sus integrantes se considerará un ataque contra los tres. Lo suscribieron el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif; el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman; y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Su vigencia quedó fijada en diez años, con un plazo de aviso de tres meses para que alguna de las partes solicite su retiro.

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La reunión de Islamabad transcurrió mientras continuaban los ataques lanzados desde Yemen contra territorio saudí. Desde el 23 de septiembre, las autoridades saudíes registraron al menos 26 muertos en presuntos ataques con drones y misiles atribuidos a los hutíes. Veintitrés de esas víctimas murieron en ataques contra aeropuertos.

Los gobiernos de Pakistán y Turquía insistieron en que el acuerdo tiene carácter defensivo. Islamabad ya había prometido proteger el territorio saudí, aunque descartó atacar a los hutíes dentro de Yemen. Ankara, por su parte, evaluó asistencia militar para el reino, pero sostuvo que no enviaría tropas a combatir en Yemen ni a realizar ofensivas contra el grupo rebelde.

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El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró días antes que la política de Ankara se concentraba en proteger a Arabia Saudita.

“No se tomó ninguna decisión sobre el despliegue de tropas dentro de Yemen. Sin embargo, se brinda el apoyo necesario para defender a Arabia Saudíta", dijo Hakan Fidan

En la capital paquistaní participaron también el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, y el jefe del Ejército, mariscal de campo Asim Munir. La delegación saudí incluyó al ministro de Defensa, Khalid bin Salman; al ministro de Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan; y al jefe militar del país. Por Turquía asistieron Fidan, el ministro de Defensa, Yasar Guler, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Selcuk Bayraktaroglu.

Asif había asegurado que Pakistán utilizaría “todos los medios disponibles” para defender al reino de los ataques hutíes. En una reunión de emergencia celebrada en Riad el 5 de octubre, los miembros del pacto acordaron poner a disposición fuerzas y capacidades, además de asegurar su rápido despliegue en Arabia Saudita cuando existiera consenso para ello.

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Dar indicó que las conversaciones abordaron la ejecución de resoluciones adoptadas en encuentros anteriores y la cooperación en la industria militar, el desarrollo tecnológico conjunto, la formación y el fortalecimiento de capacidades. El objetivo declarado consistió en mejorar la preparación y la cohesión de las fuerzas armadas de los tres países ante amenazas compartidas.

“El mayor objetivo de esta alianza es que los países reúnan sus propias capacidades, no solo militares, sino también de la industria de defensa, para generar mayor poder, mayor impacto y una contribución más amplia a la paz y la estabilidad”, afirmó Fidan.

(Con información de AP y Europa Press)