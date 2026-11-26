Estados Unidos informó 75 casos humanos de influenza A(H5) en su territorio entre 2024 y noviembre de 2026 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo).

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la primera muerte registrada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado con gripe aviar. La víctima era uno de tres trabajadores de granjas del condado de Yakima, en el estado de Washington, que contrajeron la infección.

Los afectados son adultos que trabajan en una zona agrícola donde recientemente se había detectado el virus de la influenza aviar altamente patógena A(H5N1) en vacas. Las autoridades aún no han determinado si los empleados trabajaban en la misma explotación, precisó Europa Press.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó el 4 de noviembre que el análisis completo del genoma de los virus detectados en los dos primeros rebaños lecheros afectados en Washington identificó el genotipo B3.13. El estudio genético sugiere que el virus llegó desde Idaho, probablemente a través del traslado de ganado.

La OMS señaló que, con la información disponible, no existen indicios de transmisión entre personas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó que el virus en los rebaños de Washington corresponde al genotipo B3.13 procedente de Idaho (REUTERS/Jeff Green/Files/File Photo).

La OMS recibió las notificaciones de los tres casos entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre

La OMS fue notificada el 16 de octubre sobre el primer caso humano confirmado. El 4 de noviembre, el organismo recibió la comunicación de otros dos contagios en el mismo estado, incluido el del paciente que falleció.

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El primer paciente presentó irritación ocular, secreción nasal, dolores musculares y cefalea desde el 5 de octubre. Consultó a un médico una semana después, no requirió internación y recibió oseltamivir.

El segundo caso, que presentaba enfermedades preexistentes, desarrolló síntomas respiratorios durante la semana epidemiológica que finalizó el 24 de octubre. Acudió a una guardia la semana siguiente, fue hospitalizado por un cuadro grave y murió el 1 de noviembre.

Por su parte, el tercer trabajador desarrolló conjuntivitis, buscó atención médica y se recuperó sin requerir internación.

Los otros dos trabajadores del condado de Yakima manifestaron síntomas como conjuntivitis y cefalea, y superaron la infección sin requerir internación (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo).

La OMS mantiene bajo el riesgo para la población general

La autoridad sanitaria calificó como “bajo” el riesgo que representan los virus A(H5N1) para la población general.

Para las personas con exposición laboral a animales infectados o a entornos contaminados, lo situó entre “bajo y moderado”, aunque advirtió que esta evaluación podría modificarse a medida que surja nueva información.

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La OMS prevé que continúen registrándose infecciones humanas aisladas mientras el virus siga circulando entre los animales. En Estados Unidos, prosiguen las investigaciones de salud pública, la vigilancia de las personas expuestas y el seguimiento de los contactos estrechos de los casos confirmados, detalló Europa Press.

De acuerdo con Reuters, desde 2024 hasta el 20 de noviembre de 2026, el país había informado 75 casos humanos de influenza A(H5), incluidos los tres en Washington.

Si bien se han reportado episodios aislados de transmisión entre personas en otras regiones del mundo, no se ha detectado una propagación sostenida entre humanos.

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La Organización Mundial de la Salud calificó el riesgo sanitario del virus como bajo para la población general y de bajo a moderado para los trabajadores expuestos (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Recomendaciones para prevenir contagios y detectar posibles casos de gripe aviar

La OMS recomienda evitar el contacto sin protección con animales enfermos o muertos, así como con entornos potencialmente contaminados. Los trabajadores de granjas y del sector avícola deben utilizar equipos de protección personal adecuados.

Además, la organización aconseja no consumir leche cruda ni productos lácteos sin pasteurizar. Si no se consigue leche pasteurizada, hervir la leche cruda puede reducir el riesgo. Los huevos y productos avícolas deben cocinarse y manipularse correctamente durante su preparación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) instan a realizar un seguimiento durante los 10 días posteriores al último contacto con aves u otros animales con infección confirmada o sospechada de influenza aviar A.

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Si durante ese período aparecen síntomas respiratorios o conjuntivitis, sugieren realizar una prueba de detección de influenza.