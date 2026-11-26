El Banco de Alimentos de Houston descartó la compra de pavos para Thanksgiving debido al encarecimiento del mercado avícola (REUTERS/Kaylee Greenlee)

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Los bancos de alimentos de Texas llegan a Thanksgiving sin suficientes pavos para responder a una demanda que alcanzó su nivel más alto desde la pandemia de 2020.

El encarecimiento de la comida, la reducción de los suministros federales y la caída de las donaciones dejaron a muchas organizaciones con menos carne, productos no perecederos y recursos para distribuirlos durante las fiestas.

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La situación tiene una expresión concreta en Houston. El Banco de Alimentos de Houston no compró pavos este año por primera vez, informó su presidente ejecutivo, Brian Greene, al Texas Tribune.

“Son demasiado caros”, explicó. La falta de ese producto se suma a las dificultades para ofrecer jamón y otros alimentos habituales en las celebraciones de Thanksgiving.

El problema no se limita a los menús festivos. Las despensas intentan sostener la asistencia diaria de familias que pierden acceso a programas públicos o cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir alimentos, alquiler y combustible.

Las derivaciones del servicio 211 de Texas hacia centros de distribución aumentaron 37 % entre febrero y junio de 2026 (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La red de ayuda alimentaria, diseñada como complemento de las prestaciones estatales y federales, afronta una demanda que crece más rápido que sus existencias.

Las derivaciones a bancos de alimentos y despensas crecieron 37 %

Entre febrero y junio de 2026, las derivaciones de la línea 211 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas hacia bancos de alimentos y despensas comunitarias crecieron 37 %, de 4.230 a 5.785, según datos de United Ways of Texas citados por el diario.

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En el área de Houston, las solicitudes de ayuda aumentaron 20 %, de acuerdo con Greene. La red vinculada al Banco de Alimentos de Houston atiende a 10 personas más por cada 100 que asistía antes.

El directivo señaló que las despensas deben racionar productos como la mantequilla de maní y que algunas familias necesitan acudir a más de una organización para completar sus compras.

El sistema estatal reúne a 20 bancos de alimentos que alcanzan a más de cuatro millones de personas por año mediante más de 4.000 programas locales, entre despensas, iniciativas escolares y entidades comunitarias.

La inseguridad alimentaria afecta al 19,4 % de los residentes de Texas y alcanza a dos millones de menores de edad (REUTERS/Brian Snyder)

Esas instituciones recolectan, almacenan y entregan comida, aunque dependen en buena medida de aportes privados y no tienen capacidad para reemplazar de forma generalizada a la asistencia federal.

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La necesidad se vuelve más visible cuando cierran las escuelas por las fiestas. Los alumnos que reciben almuerzos gratuitos o a precio reducido dejan de contar temporalmente con esa comida y sus hogares recurren a las despensas. La demanda estacional coincide esta vez con inventarios más bajos y con precios elevados para las proteínas.

Casi uno de cada cinco texanos enfrenta inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria afecta al 19,4 % de la población del estado, casi uno de cada cinco residentes, según el estudio Map the Meal Gap 2026 de Feeding America, elaborado con información de 2024.

Entre los menores de edad, la tasa asciende a 26 % y equivale a cerca de dos millones de niños con dificultades para acceder regularmente a una alimentación suficiente.

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El descenso de la cobertura del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) profundiza la presión. En octubre, participaron casi 733.000 texanos elegibles menos que en septiembre de 2025, a raíz de nuevas exigencias laborales y del temor de inmigrantes a solicitar el beneficio, de acuerdo con datos estatales.

La participación en el programa SNAP registró una caída de casi 733.000 personas elegibles durante octubre (REUTERS/David Ryder)

La brecha es difícil de absorber para el sector benéfico. Por cada comida distribuida por los bancos de alimentos, el SNAP aporta otras nueve, según las organizaciones del sector.

Aunque los bancos de Texas entregan más de 700 millones de libras de alimentos al año a través de más de 5.000 aliados comunitarios, su volumen resulta insuficiente si disminuye el principal programa de ayuda nutricional.

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“Muchas personas están perdiendo el acceso a los beneficios del SNAP”, advirtió Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas, la red estatal de bancos de alimentos.

Según explicó, el aumento de las filas coincide con menos productos federales disponibles y mayores gastos de transporte y distribución.

El informe de Feeding America también señala que una parte de las personas con inseguridad alimentaria no reúne las condiciones para recibir ayuda federal.

Para esos hogares, las despensas comunitarias son una fuente esencial de alimentos, pero la presión financiera de los bancos limita la cantidad y variedad de los productos que pueden entregar.

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Dos pavos participan en un acto público previo a Thanksgiving, mientras los bancos de alimentos de Texas advierten que el alto costo de esta carne limita su distribución entre familias vulnerables (REUTERS/Kylie Cooper)

El Panhandle registra inventarios mínimos y una demanda récord

La tensión es mayor en las zonas rurales. El Banco de Alimentos de High Plains, que abastece a comunidades del Panhandle, atraviesa la peor crisis de suministro de sus cuatro décadas de actividad, según su director ejecutivo, Zack Wilson.

La entidad entrega alimentos a más de 14.000 hogares mensuales, una cifra récord, mientras opera con uno de los inventarios más bajos de su historia.

El banco compró algunos pavos con anticipación, pero se agotaron rápidamente. Wilson resumió el límite de la operación: “Cuando se termina el inventario, se termina”.

La llegada de familias desde ciudades a condados rurales añade presión sobre organizaciones que suelen ser el recurso de ayuda más cercano para comunidades extensas y con menos servicios.

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A esa demanda se suman los costos logísticos. Wilson indicó que la factura de combustible de High Plains aumentó 220 % en un mes respecto de enero.

La región también atravesó uno de sus veranos más calurosos y dos años de desastres naturales, con incendios, inundaciones y tornados que afectaron a las comunidades atendidas.

Los condados de Lipscomb, Hemphill y Sherman figuran entre las áreas más afectadas, junto con partes del oeste y el norte de Texas. Sin embargo, Greene sostuvo que la escasez se extiende a todo el estado, incluidas las zonas metropolitanas.

Sari Vatske, presidenta ejecutiva del Banco de Alimentos del Centro de Texas, indicó que el alto costo de vida mantiene elevada la demanda desde comienzos de año, especialmente en despensas escolares y rurales.

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Las organizaciones benéficas solicitan una prórroga al Congreso para evitar un impacto de USD 826 millones en sanciones federales a Texas (REUTERS/Shannon Stapleton)

Menos alimentos federales obligan a buscar recursos para transporte y compras

En 2025, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos canceló dos programas que enviaban USD 1.000 millones en alimentos directamente a los depósitos de los bancos.

La reducción de esos suministros disminuyó la cantidad de comida disponible para repartir y obligó a las organizaciones a comprar más productos con fondos propios.

En High Plains, Wilson también informó demoras y cancelaciones en las entregas de alimentos del Departamento de Agricultura, un factor que restringe la capacidad de planificación de la entidad.

Al mismo tiempo, la baja de las donaciones afectó la disponibilidad de conservas, comidas en caja y otros productos no perecederos, que son los más solicitados por las familias.

Incluso los alimentos donados pueden generar costos que las entidades deben cubrir. Greene indicó que el alquiler de un camión con remolque para trasladar productos de agricultores puede costar alrededor de USD 16.000, sin incluir combustible.

Voluntarios y trabajadores clasifican productos en un banco de alimentos de Texas, donde la suba de la demanda y la menor disponibilidad de donaciones presionan las reservas antes de Thanksgiving (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Para aliviar esa carga, los bancos piden más recursos para el Programa de Subvenciones para Productos Agrícolas Excedentes de Texas, que paga a productores por cosechar y empacar excedentes y cubre su traslado a las redes de distribución.

Las organizaciones también reclaman que la Legislatura financie plenamente el SNAP y amplíe las tarjetas electrónicas de beneficios de verano para niños.

A escala nacional, solicitan al Congreso una prórroga de dos años para que los estados cumplan las nuevas normas de precisión en los pagos del programa. Texas podría afrontar en 2027 un impacto de USD 826 millones por sanciones federales y cambios administrativos relacionados con esos errores.

Para Wilson, el aumento sostenido de hogares atendidos no podrá sostenerse sin apoyo público adicional. Mientras llegan las celebraciones, los bancos de alimentos deben decidir cómo repartir existencias limitadas entre una cantidad creciente de familias que buscan en sus despensas lo que no encuentran en el supermercado ni en los programas de asistencia.