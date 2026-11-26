La economía de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado del 4,3% en el tercer trimestre de 2026, según la Oficina de Análisis Económico (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

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La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anualizado de 4,3% en el tercer trimestre de 2026, según la segunda estimación publicada este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA). Sin embargo, en octubre el consumo real de los hogares cayó: los precios subieron al mismo ritmo que el gasto nominal y dejaron a las familias con menos poder de compra que el mes anterior, informó Reuters.

Los precios acumulan más del 30% de suba desde la pandemia

El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) subió 3,8% en octubre respecto del mismo mes de 2025, el nivel más alto en tres años e igual al máximo registrado en mayo pasado, según la BEA. La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— avanzó 3,3% interanual, el mayor aumento desde noviembre de 2023. En términos acumulados, los precios en Estados Unidos llevan más de un 30% de suba desde 2020, según el Índice de Precios al Consumidor oficial.

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Esa presión se tradujo directamente en octubre: el gasto de consumo personal creció USD 63.800 millones en términos nominales (0,3%), pero el índice de precios del PCE subió el mismo 0,3% en el mes. El resultado fue una caída del consumo real de USD 5.800 millones, menos del 0,1% mensual, suficiente para confirmar que las familias gastaron menos en términos reales que en septiembre.

El ingreso de octubre subió por un factor puntual, no estructural

El consumo real de los hogares estadounidenses cayó USD 5.800 millones en octubre debido a la suba de precios (REUTERS/Andrew Kelly)

Los ingresos personales avanzaron USD 201.800 millones (0,7%) en octubre, con el ingreso disponible subiendo USD 200.500 millones (0,8%), también según la BEA. Pero ese aumento se apoyó en parte en un reembolso puntual de primas de Medicare, un factor que no se repetirá en los meses siguientes. El gasto total apenas creció USD 69.300 millones, lo que dejó unos USD 131.000 millones adicionales en ahorro.

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El ahorro personal alcanzó USD 1 billón en octubre, con una tasa del 4,1% del ingreso disponible. Que el ingreso haya crecido casi tres veces más que el gasto refleja cautela antes que confianza: las familias prefirieron guardar la diferencia.

Los consumidores se volvieron más selectivos ante los precios altos

El último informe Beige Book de la Reserva Federal (Fed), publicado también este miércoles, señala que los consumidores se han vuelto “cada vez más selectivos” en sus compras discrecionales. Las ventas de automóviles se debilitaron —el informe las atribuye en parte a mayores precios de la energía— y el mercado inmobiliario sigue bajo presión por las tasas de crédito elevadas.

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Los economistas advierten que el gasto que impulsó el crecimiento entre julio y septiembre provino principalmente de hogares de altos ingresos, cuya riqueza creció con el mercado bursátil antes de la corrección reciente liderada por el sector tecnológico, según consignó The Daily Record. Los hogares de menores ingresos enfrentan una doble presión: salarios que en ocasiones no alcanzan a cubrir la inflación y menor capacidad de endeudamiento en un entorno de tasas altas.

El PBI creció más de lo previsto, impulsado por la inversión

El ahorro de las familias estadounidenses alcanzó un billón de dólares con una tasa del 4,1% del ingreso disponible (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

El crecimiento del 4,3% superó con amplitud la estimación previa de 3,4% y prácticamente duplicó el 2,2% del segundo trimestre. La revisión al alza de 0,9 puntos se explica principalmente por la inversión, que aportó 3,7 puntos al crecimiento —frente a los 3,3 de la estimación anterior—, impulsada por software y productos de propiedad intelectual vinculados a la inteligencia artificial. El gasto de consumo contribuyó 2,8 puntos, revisado desde 2,5. Las ventas finales a compradores privados domésticos crecieron 5,8% en el período.

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Las ganancias corporativas aumentaron USD 206.000 millones en el tercer trimestre, aunque a un ritmo menor que los USD 384.000 millones del segundo trimestre, según la BEA.

La Fed evalúa una nueva suba de tasas en diciembre

El crecimiento robusto combinado con una inflación mensual que no cede refuerza las expectativas de que la Fed eleve las tasas en su reunión del 9 de diciembre. En septiembre pasado, el banco central ya las había subido por primera vez en tres años. Una tasa más alta encarece el crédito para hipotecas, autos y consumo, lo que profundiza la presión sobre los hogares que ya ajustan su gasto.

Para que el cuarto trimestre mantenga un dinamismo similar al tercero, el consumo real deberá repuntar en noviembre y diciembre. Con el dato de octubre como punto de partida, ese rebote no está garantizado. La próxima estimación del PBI del tercer trimestre se publicará el 23 de diciembre de 2026, informó la BEA.

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