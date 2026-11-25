El corte de vegetales sobre una tabla firme y con los dedos alejados de la hoja reduce el riesgo de heridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preparación de comidas para las fiestas reúne durante horas cuchillos, hornallas, recipientes con líquidos calientes y una circulación mayor de personas en la cocina. En ese contexto, cinco tipos de accidentes de cocina concentran consultas de urgencia durante las celebraciones: cortes, quemaduras, lesiones vinculadas con el microondas, caídas e intoxicación por monóxido de carbono.

La relevancia del tema está ligada al calendario. El Día de Acción de Gracias es una de las fechas de mayor actividad culinaria en los hogares de Estados Unidos, y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor indicó que los incendios relacionados con la cocina superan tres veces el promedio diario. El organismo informó además que el 42 % de los incendios residenciales anuales se vincula con la preparación de alimentos.

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El médico de urgencias Jay Baruch, profesor de Medicina de Emergencia de la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad Brown, ordenó esos riesgos en una columna publicada el 23 de noviembre por The Washington Post. Su enfoque permite identificar cinco lesiones frecuentes en las guardias hospitalarias cuando las comidas se preparan en un ambiente más concurrido y con varias tareas simultáneas.

La advertencia no presenta a la cocina doméstica como un espacio excepcionalmente peligroso. El punto central es que la preparación de alimentos concentra objetos filosos, fuentes de calor y artefactos a gas, elementos que exigen atención cuando el movimiento dentro del hogar aumenta.

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Los cortes y las quemaduras concentran los riesgos más inmediatos

La orientación de los mangos de las ollas hacia el interior de la cocina evita quemaduras causadas por líquidos calientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baruch indicó en The Washington Post que las hojas de cuchillo provocan diez veces más consultas de urgencia que cualquier otro utensilio de cocina. Un estudio publicado en Journal of Emergency Medicine que analizó atenciones en servicios de urgencia de Estados Unidos entre 2015 y 2019 identificó a los cuchillos como la causa principal de laceraciones en manos y dedos, responsables del 30,5 % de los casos, y los dedos fueron la zona del cuerpo lesionada con mayor frecuencia.

La cifra debe leerse dentro del alcance de esa investigación, que incluyó lesiones por distintos tipos de cuchillo atendidas en servicios de urgencia. Para las tareas de las fiestas, el Colegio Americano de Cirujanos recomendó trabajar sobre una tabla estable, mantener los dedos alejados de la hoja y no cortar hacia la mano. La entidad señaló el 19 de noviembre que los cuchillos y otros cubiertos estuvieron asociados con más de 400.000 consultas de urgencia en 2024, una estadística que abarca lesiones fuera de la cocina.

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Las quemaduras constituyen el segundo grupo de accidentes descrito por Baruch. Las más comunes afectan brazos y la parte frontal de las piernas por derrames de líquidos calientes. El médico incluyó el traslado de ollas con agua hirviendo, las salpicaduras de grasa y la caída de cafeteras con café recién preparado. También mencionó las lesiones que pueden producirse si se abre una olla a presión sin liberar antes la presión interna.

El microondas, las caídas y el monóxido de carbono requieren controles específicos

El uso de una tapa sobre la sartén sofoca el fuego y evita el peligro que implica arrojar agua ante un incendio de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones relacionadas con el microondas aparecen como un riesgo menos evidente en una jornada de recalentado, descongelado y servicio de alimentos. Según los datos recogidos por Jay Baruch, cerca de 160.000 personas fueron atendidas en servicios de urgencia de Estados Unidos por accidentes de este tipo entre 1990 y 2010. Los derrames con quemaduras en manos y dedos fueron los episodios más frecuentes.

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El médico también citó lesiones faciales causadas por la liberación súbita de vapor o comida caliente al retirar tapas ajustadas de recipientes. Esa situación puede producirse cuando un contenedor caliente acumula presión y su apertura expulsa el contenido. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias recomendó permanecer en la cocina mientras se fríe, se hierve o se cocina a la parrilla, además de ubicar los mangos de las ollas hacia el interior para prevenir golpes y derrames.

Las caídas completan el tercer foco de lesiones físicas. Baruch mencionó los derrames en el piso, el uso de sillas o banquitos para alcanzar objetos y los tropiezos con mascotas entre las situaciones que pueden terminar en una consulta de urgencia. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios aconsejó mantener el piso despejado de juguetes, bolsos y otros objetos durante la preparación de la comida para reducir el riesgo de tropiezos.

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El monóxido de carbono es el riesgo menos visible de los cinco. No produce olor, no tiene color y sus síntomas iniciales —dolor de cabeza, mareos y náuseas— pueden confundirse con cansancio o malestar estomacal. Baruch lo incluyó en su descripción porque la fecha concentra el uso simultáneo de artefactos a gas dentro del hogar: hornallas encendidas durante horas, hornos en funcionamiento y, en algunos casos, generadores o parrillas trasladadas a espacios cerrados o semicerrados.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios advirtió que los incidentes por monóxido de carbono son más frecuentes durante los meses de invierno, cuando el uso prolongado de equipos a combustión en espacios con ventilación insuficiente eleva la concentración del gas. El organismo recomendó no utilizar generadores, parrillas a carbón ni quemadores de camping dentro de la casa, el garaje o el porche, y verificar que los detectores de monóxido de carbono estén instalados y en funcionamiento antes de la jornada.

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