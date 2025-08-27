México

Los errores más comunes que cometemos en la cocina y que te pueden enviar al hospital

Conocer estos incidentes puede ayudar a prevenir daños a la salud

Por Abigail Gómez

La cocina suele ser una zona considerada de riesgo por la manipulación de alimentos y las temperaturas elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que la cocina es uno de los lugares donde pueden ocurrir mayor cantidad de accidentes, no solo como quemaduras sino también relacionados con un mal manejo de los alimentos.

Sin embargo, conocer cuáles son los errores que solemos cometer al momento de estar en este lugar del hogar puede ser un primer paso para prevenir efectos adversos a la salud.

Es por eso que aquí te contamos cuáles suelen ser algunos de los principales errores que las personas cometemos al manipular alimentos y utensilios en esta parte de la casa.

Una técnica incorrecta de lavado
Algunos errores frecuentes en la cocina pueden representar riesgos graves para la salud y provocar accidentes o intoxicaciones que requieren atención médica. Entre los errores más comunes se encuentran:

1. Cortes y heridas al manipular cuchillos: Usar cuchillos sin el cuidado adecuado, cortando hacia el cuerpo o con herramientas sin filo, puede causar lesiones profundas.

2. Mezclar productos de limpieza: Combinar cloro con otros productos como amoníaco genera gases tóxicos que pueden provocar intoxicación respiratoria severa.

3. Manipular alimentos crudos y cocidos con los mismos utensilios: El uso de tablas y cuchillos sin lavar entre alimentos crudos (especialmente carne, pollo o pescado) y cocidos facilita la contaminación cruzada y puede llevar a infecciones alimentarias.

4. Consumir alimentos en mal estado: No verificar la fecha de caducidad ni el estado de conservación de los alimentos aumenta el riesgo de intoxicaciones por bacterias o toxinas.

5. Descongelar alimentos a temperatura ambiente: Dejar carne, pollo o pescado varias horas fuera del refrigerador favorece la proliferación bacteriana, lo que puede ocasionar enfermedades graves.

6. Usar aceites recalentados varias veces: El recalentamiento repetido de aceites genera compuestos tóxicos que, al ser ingeridos, afectan el sistema digestivo y pueden causar reacciones adversas.

7. Olvidar mantener los mangos de ollas y sartenes hacia adentro: Dejar los mangos hacia fuera facilita accidentes, caídas de recipientes calientes o quemaduras por derrames.

8. Calentar líquidos en microondas sin supervisión: El agua puede sobrecalentarse sin hervir y, al moverse, hervir de forma súbita y provocar quemaduras intensas.

9. Cocinar en espacio cerrado sin ventilación: El uso de estufas o calentadores de gas en lugares sin circulación de aire incrementa el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

10. No lavar adecuadamente frutas y verduras: Consumir productos frescos sin desinfectar expone al organismo a bacterias, parásitos y residuos químicos peligrosos.

Un mal manejo de los alimentos puede derivar en infecciones estomacales severas que ponen en riesgo la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como es posible ver, conocer estos errores es vital para prevenir accidentes y daños a la salud.

Recuerda que seguir medidas de higiene y seguridad en la cocina reduce el riesgo de accidentes y enfermedades que pueden requerir atención hospitalaria.

