Esposa e hija de alias Fito fueron expulsadas de Colombia: así fue su traslado y llegada a Ecuador

El video registra el momento en que Inda Peñarrieta y Michelle Macías descienden del avión tras llegar a Guayaquil, donde quedaron a disposición de las autoridades ecuatorianas. - crédito @JohnReimberg/X

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Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fueron expulsadas de Colombia y entregadas a las autoridades de Ecuador. Ambas son requeridas dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, por el presunto delito de lavado de activos.

Las dos mujeres fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, durante un procedimiento adelantado por la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Después de permanecer en Colombia, fueron trasladadas a Bogotá para concretar su salida hacia Ecuador.

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Así fue el traslado de la esposa e hija de alias ‘Fito’

Migración Colombia informó que, en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas, expulsó del país a las dos mujeres, quienes eran requeridas por la justicia de Ecuador.

La entidad publicó un video en sus redes sociales en el que se observa el procedimiento realizado antes de su salida. En las imágenes, las dos mujeres aparecen acompañadas por las autoridades mientras son trasladadas para abordar el vuelo con destino a Ecuador.

Migración Colombia notificó la expulsión del territorio nacional de la esposa y la hija de alias Fito. La medida administrativa se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades de Ecuador. Ambas ciudadanas ecuatorianas son requeridas por las autoridades de su país mediante circular roja debido al delito de lavado de activos. - crédito @MigracionCol/X

Según Migración Colombia, ambas eran buscadas mediante circular roja de Interpol por el presunto delito de lavado de activos. Luego de su captura, quedaron a disposición de las autoridades migratorias y policiales colombianas para concretar el procedimiento de salida.

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La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, desde donde las autoridades ecuatorianas prepararon su traslado hacia ese país.

Aunque inicialmente Ecuador había solicitado órdenes de captura con fines de extradición, posteriormente el Gobierno de ese país decidió desistir de ese mecanismo y gestionar con Colombia la expulsión directa de las dos mujeres.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación y seguridad entre Colombia y Ecuador.

Llegada a Ecuador y lectura de sus derechos

Las mujeres llegaron a Guayaquil, Ecuador, donde quedaron a disposición de las autoridades que llevan el proceso judicial en su contra.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, publicó varios videos sobre la llegada. En uno de ellos se observa a Inda Peñarrieta y Michelle Macías descendiendo del avión, mientras que otro registra el momento en que un uniformado les comunica las órdenes de localización y captura y les informa sobre sus derechos.

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En el registro se escucha la voz de el teniente de Policía Rodrigo Iván Limaico Andrade, perteneciente a la Unidad Nacional contra Estructuras Criminales Complejas, UNEC.

Un uniformado les comunica las órdenes de localización y captura y les informa sobre sus derechos, entre ellos permanecer en silencio y solicitar la asistencia de un abogado. - crédito

Durante el procedimiento, el uniformado les explicó que tenían derecho a solicitar la presencia de un abogado y que, si no contaban con uno, el Estado ecuatoriano les otorgaría un defensor público. También les informó que podían permanecer en silencio y comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indicaran.

El policía les manifestó además que se respetaría en todo momento su integridad física, psíquica y moral. Ante la pregunta de si había entendido sus derechos, la esposa de alias ‘Fito’ respondió que sí.

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Posteriormente, el uniformado se dirigió a Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, de 23 años, y le comunicó que estaba siendo detenida por una notificación roja de Interpol, en cumplimiento de una orden de localización y captura con fecha 9 de septiembre de 2025.

El procedimiento, según se escucha en el video, estaba relacionado con una orden emitida por una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dentro del proceso penal correspondiente.

¿Qué investiga el caso ‘Blanqueo Fito’?

Inda Peñarrieta Tuárez y Michelle Macías Peñarrieta son requeridas por la justicia ecuatoriana dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, una investigación relacionada con el presunto lavado de activos y con recursos que estarían vinculados al entorno de alias ‘Fito’.

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Dentro de la investigación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador identificó movimientos considerados inusuales en las cuentas de las dos mujeres.

En el caso de Inda Peñarrieta, se reportaron aproximadamente 1,3 millones de dólares en ingresos inusuales e injustificados entre 2020 y 2024. Michelle Macías, por su parte, registró alrededor de 435.900 dólares.

Estos elementos forman parte de la acusación fiscal y deberán ser debatidos durante el proceso judicial. La investigación busca establecer el origen y movimiento de recursos presuntamente relacionados con la organización criminal Los Choneros.

De acuerdo con la información conocida, la investigación señala una presunta estructura utilizada para movilizar recursos mediante personas naturales y empresas vinculadas al entorno de alias ‘Fito’. Las autoridades ecuatorianas investigan si esos recursos fueron objeto de operaciones destinadas a ocultar su origen.

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Migración Colombia y John Reimberg informaron sobre el traslado y la llegada a Ecuador de la esposa e hija de alias ‘Fito’, requeridas por la justicia de ese país. - crédito X

Lo que dijo el ministro del Interior de Ecuador

Tras la llegada de las dos mujeres, John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, confirmó que fueron trasladadas a ese país y señaló que son consideradas “Objetivos de Alto Valor” por las autoridades ecuatorianas.

“Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias ‘Fito’, consideradas Objetivos de Alto Valor en Ecuador llegaron hace pocos instantes al país donde tendrán que enfrentar a la justicia”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Reimberg agregó que las dos están vinculadas al caso ‘Blanqueo Fito’ y que fueron llamadas a juicio en marzo de 2026 por lavado de activos.

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El ministro también afirmó que la cooperación internacional permitió concretar el procedimiento y señaló que ambas deberán responder ante la justicia ecuatoriana.

Por su parte, Migración Colombia informó que la expulsión se realizó en coordinación con las autoridades de ambos países y la Policía Nacional, dentro de los mecanismos de cooperación utilizados frente a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras.