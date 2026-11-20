Un gran jurado federal acusó a 14 personas de robar más de USD 22,5 millones en zapatillas Nike, herramientas Milwaukee y otros productos de vagones de trenes de carga en el sur de California entre 2024 y 2026. (

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Un gran jurado federal presentó una acusación de 17 cargos contra 14 personas por el presunto robo sistemático de mercancía de al menos 36 trenes de carga en el sur de California, con un valor total superior a los USD 22,5 millones. Entre los productos sustraídos figuran zapatillas Nike, herramientas Milwaukee y otros bienes de consumo de alto valor.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), 13 de los 14 acusados fueron arrestados y comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles el 19 de noviembre de 2026; el decimocuarto imputado no había sido detenido al momento del anuncio. De acuerdo con la acusación federal, el supuesto esquema operó entre febrero de 2024 y agosto de 2026 sobre vías ferroviarias de Pico Rivera, Fullerton y otras zonas del sur de California.

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Los productos habrían ingresado al país a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y luego viajaban en tren hacia centros de distribución en Estados Unidos. La banda habría interceptado esos cargamentos antes de que llegaran a destino y los habría desviado hacia el mercado negro.

Cómo operaba la banda de robo de carga en trenes de California

Según el expediente, Nathan Daniel Angel, de 21 años y vecino del este de Los Ángeles, habría liderado el grupo. Bajo su dirección, varios integrantes utilizaban camiones y furgonetas para trasladar a los ladrones hasta las vías del tren, donde también actuaban como vigías.

Un gran jurado federal acusó a catorce personas por el robo sistemático de mercancía en trenes del sur de California por más de veintidós millones de dólares. (X/@USAttyEssayli)

La acusación federal describe un método preciso para detener las formaciones: Donta Hedgeman y otros presuntos cómplices cortaban las mangueras de aire de los trenes para provocar una detención de emergencia. Una vez que el convoy se detenía, otros miembros del grupo subían a los vagones y extraían la mercancía. Quienes operaban los vehículos cargaban los productos robados y los trasladaban a depósitos clandestinos, entre ellos viviendas de algunos de los propios acusados.

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This morning we arrested a train robbery crew. Nathan Daniel Angel, 21, of East Los Angeles, and 13 co-defendants have been federally charged with orchestrating a $22.5 million cargo theft conspiracy. The indictment alleges the crew burglarized at least 36 freight trains across Southern California, stealing Nike sneakers, Milwaukee tools, electronics, and other merchandise for black-market resale. The defendants allegedly stopped trains by cutting air hoses, boarded rail cars, moved the goods to stash houses, and sold them via fence networks and social media. Train robberies cause enormous economic damage because of the valuable cargo involved. These defendants face long federal prison sentences if convicted. All are presumed innocent until proven guilty. — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 19, 2026

Nathan Angel habría informado a Daniel Garcia, de 36 años, sobre el tipo de productos obtenidos en cada robo, y ambos habrían acordado precios de reventa. A su vez, Angel enviaba fotografías de las zapatillas Nike y otros artículos —en muchos casos mientras los trenes aún estaban siendo saqueados— a Fredy Marquina, Carlos Luis Fernando Martinez y Jorge Angel Aguilar Espinoza, quienes los recibían a sabiendas de su origen ilícito, según la acusación.

La red de reventa que convirtió la mercancía robada en dinero

Una vez en poder de los intermediarios, la distribución de la mercancía robada se canalizó principalmente a través de una empresa de reventa identificada en la acusación como “Compañía 1”, una marca de zapatillas y ropa urbana con sede en Los Ángeles que no contaba con autorización de Nike para comercializar sus productos.

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Los asaltantes cortaban las mangueras de aire de los trenes para forzar detenciones de emergencia y saquear los vagones de carga. (X/@USAttyEssayli)

De acuerdo con el expediente, entre mayo y octubre de 2025, Marquina y Martinez vendieron miles de pares de zapatillas Nike —muchas en sus cajas originales de fábrica— a esa empresa, por un monto total de aproximadamente USD 1.081.493. La “Compañía 1” habría revendido esos productos con fines de lucro.

Espinoza siguió un circuito paralelo: obtenía mercancía robada de proveedores que incluían a Nathan Angel, la almacenaba en su domicilio y la ofrecía a compradores potenciales a través de redes sociales, según el DOJ.

Los 14 acusados por la acusación federal y los cargos que enfrentan

La acusación federal identifica a los siguientes 14 imputados, todos presumiblemente inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario:

Nathan Daniel Angel , 21 años, Este de Los Ángeles — supuesto líder del grupo

Daniel Angel , 38, alias “Rayo”, Este de Los Ángeles — padre de Nathan

Rodolfo Angel , 23, alias “Rudy” y “Flaco”, Este de Los Ángeles — tío de Nathan

Jose Luis Angel , 23, alias “Joe”, Este de Los Ángeles — tío de Nathan

Donta Hedgeman , 27, alias “Dret”, Este de Los Ángeles

Fernando Alexis Alvarado Villegas , 27, Historic South-Central, Los Ángeles

Daniel Garcia , 36, Este de Los Ángeles

Carlos Robert Estrada , 28, alias “JD”, Whittier

Angel Sanchez , 24, alias “Fluffy”, Commerce

Ruben Mario Banuelos , 26, alias “Bubu”, Este de Los Ángeles

Fredy Marquina , 25, barrio Westlake, Los Ángeles

Carlos Luis Fernando Martinez , 23, área Vermont Square, Sur de Los Ángeles

Jorge Angel Aguilar Espinoza , 36, Este de Los Ángeles

Ricardo Mares, 32, área Florence-Firestone, Los Ángeles

Todos enfrentan un cargo de conspiración. La acusación suma además 14 cargos por robo, posesión o recepción de carga ferroviaria interestatal robada, y dos cargos por violencia contra transportistas ferroviarios.

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Las penas máximas previstas son de cinco años de prisión federal por el cargo de conspiración, hasta 10 años por cada cargo de robo y cadena perpetua por cada cargo vinculado con violencia contra transportistas.

La investigación federal que desarticuló el esquema de robo de trenes

La pesquisa se extendió durante 14 meses e involucró a varias agencias. Homeland Security Investigations (HSI), la Policía de Los Ángeles (LAPD), la policía ferroviaria de Union Pacific, la Patrulla de Caminos de California y la división de investigación criminal del IRS participaron en la investigación.

“La escala del robo es asombrosa. Acusamos a un grupo de 14 personas en un esquema para robar más de USD 22,5 millones en carga de al menos 36 trenes de carga en el sur de California”, afirmó el primer fiscal asistente de Estados Unidos, Bill Essayli, en declaraciones recogidas por el DOJ. El fiscal sostuvo que la acusación alcanza tanto a quienes saqueaban los trenes como a quienes lucraban con la reventa de los productos robados.

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El caso es procesado por las fiscales asistentes Diane Roldán y Eric Mackie de la Sección de Crímenes Mayores, con asistencia de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

La acusación federal contiene alegaciones y no equivale a una condena. Todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante la Justicia.