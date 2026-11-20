El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó 149 infestaciones de gusano barrenador en animales domésticos desde junio (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

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Un parásito que devora la carne viva del ganado registra su mayor oleada en décadas en el suroeste de Estados Unidos. Solo en noviembre se confirmaron 64 casos entre bovinos, perros, caballos y otras especies domésticas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El acumulado desde junio asciende a 149 infestaciones en animales domésticos, más dos en alces salvajes.

El organismo es el gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax), una mosca cuyas larvas penetran en heridas abiertas de animales de sangre caliente y se alimentan de tejido vivo. Basta con una picadura de garrapata o una pequeña llaga para que la hembra deposite cientos de huevos; los gusanos perforan la carne hacia adentro, según describió Reuters, “como un tornillo que entra en la madera”. Sin tratamiento, el animal puede morir en 1 a 2 semanas. Texas detectó el primer caso en junio, en un ternero, tras el avance del parásito desde México. Estados Unidos había erradicado la plaga en 1966.

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Arizona: nueve casos activos y barrera de moscas estériles insuficiente

Tras confirmarse los primeros focos en Texas y Nuevo México, el parásito llegó el mes pasado a Arizona, donde acumula nueve casos activos en cuatro condados. El veterinario estatal Ryan Wolker explicó a Reuters que la plaga avanzó desde el sur y el este del estado. “El principal factor es la progresión natural de la plaga y el suministro limitado de moscas macho estériles”, dijo Wolker.

El método de control consiste en liberar machos estériles que se aparean con hembras silvestres, cuyos huevos quedan sin fecundar. El USDA despliega todas las moscas disponibles en el suroeste del país y a lo largo de la frontera norte de México, pero la oferta no cubre la velocidad de dispersión. Samantha Holeck, veterinaria estatal de Nuevo México, detalló a Reuters que “hubo una buena parte de México donde no teníamos una barrera sólida de moscas estériles para detener esa progresión natural. Ahora está en la frontera, en ambos lados”.

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Lluvias de El Niño y huracanes, otro factor en la dispersión otoñal

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, reforzadas por los huracanes Rachel y Polo, aumentaron la humedad tardía en Arizona y en el norte de México, lo que favoreció la reproducción de la mosca. Los veterinarios estatales advirtieron que las temperaturas de este invierno probablemente no descenderán lo suficiente como para eliminar al parásito en partes de Texas, Nuevo México y Arizona. David Anderson, economista agrícola de la Universidad Texas A&M, resumió el problema ante Reuters: “A medida que esto se expande, se agrava la necesidad de más moscas estériles”.

Las restricciones se extienden a las mascotas y a los animales silvestres. Texas suspendió en agosto la adopción de miles de perros y gatos mientras la mayoría de los estados limitaban el movimiento de animales desde zonas infestadas. California exige hoy a todos los animales de sangre caliente provenientes de esas áreas una inspección previa al traslado, una certificación veterinaria y un permiso de ingreso. En Texas, el movimiento de mascotas y ganado está restringido en la totalidad o en parte de 31 condados, donde las autoridades monitorean 77 sitios con al menos un caso confirmado.

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El USDA apuesta por moscas modificadas genéticamente para duplicar la capacidad de producción

El avance del parásito alcanzó cuatro condados de Arizona ante el suministro insuficiente de moscas macho estériles para contener la dispersión (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Ante la escasez de moscas estériles convencionales, el USDA avanza en el desarrollo de una variedad modificada genéticamente denominada NovoFly, que produce exclusivamente machos. Dado que las hembras no sirven para los programas de erradicación, eliminarlas del ciclo productivo podría duplicar la eficacia de cada lote.

Dudley Hoskins, subsecretario del USDA, confirmó a Reuters que las pruebas realizadas en Panamá avanzan conforme a lo previsto. “Hasta ahora, todas las señales indican progreso y una fuerte competitividad del NovoFly en estado silvestre”, afirmó el funcionario. “Las pruebas han demostrado todo lo que esperábamos”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército supervisa la construcción de una planta de producción de moscas estériles en el sur de Texas, prevista para abrir en abril. Hoskins indicó que, si las pruebas de NovoFly continúan bien, el USDA producirá esa variedad en la nueva instalación, aunque precisó que la escala de producción tardará tiempo en consolidarse.

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Ganaderos en alerta ante la incertidumbre sobre el avance del parásito

El USDA retomó en agosto las importaciones de ganado mexicano por los puertos de entrada de Arizona y Nuevo México, suspendidas el año pasado para contener el avance de la plaga. Esa interrupción contribuyó a llevar los precios de la carne vacuna en Estados Unidos a máximos históricos. Las autoridades aseguran que la reanudación no disparó los contagios, ya que el ganado mexicano pasa múltiples controles sanitarios antes de cruzar la frontera.

Texas estableció restricciones para el traslado de ganado y animales domésticos en 31 condados con presencia del parásito (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

Susan Storey, ganadera del sur de Texas, señaló que el parásito aún no llegó a su zona, pero la incertidumbre es generalizada entre sus colegas. John Sewell, propietario de un rancho de caza de venado de cola blanca de unos 100 kilómetros cuadrados (38,6 millas cuadradas) en el sur de Texas, resumió el ánimo del sector en declaraciones a Reuters: “Estamos todos nerviosos. Solo se puede confiar en que el plan del USDA esté funcionando”.

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Hasta la fecha no se registraron casos humanos en el brote actual dentro de Estados Unidos, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que México y los países de América Central acumulan más de 2.850 casos en humanos.