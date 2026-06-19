Colombia

Así fue la expulsión de alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’ y señalado cabecilla de Los Choneros

Ronald Javier Macías Villamar fue entregado a Ecuador tras ser detenido en Bogotá; la Fiscalía de ese país lo investiga por presunto lavado de más de 25 millones de dólares

Guardar
Google icon
Un hombre con casco negro, gafas, sudadera oscura y chaleco táctico está de pie, custodiado por tres agentes de policía con uniformes y equipo táctico
Ronald Javier Macías Villamar fue entregado a Ecuador tras ser detenido en Bogotá; la Fiscalía de ese país lo investiga por presunto lavado de más de 25 millones de dólares (@JohnReimberg vía X)

Colombia expulsó a Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, señalado como uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, máximo líder de esa organización.

Tras un procedimiento adelantado por Migración Colombia que permitió ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de Ecuador para que responda ante la justicia de ese país.

PUBLICIDAD

La información publicada por Blu Radio, con reporte de EFE, señala que alias ‘Javi’ era requerido mediante una notificación roja de Interpol y fue detenido esta semana en Bogotá. La captura se produjo en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países, tras el intercambio de información entre las partes.

Luego de la detención, Migración Colombia inició el procedimiento administrativo que permitió su entrega a Ecuador. En ese país, Macías deberá responder ante la justicia por presunto lavado de activos, uno de los procesos que lo vinculan con operaciones financieras atribuidas a actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

El video muestra el traslado de Javier Macías Villamar, hermano de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'. Agentes de la Policía Nacional y GEMA escoltan al individuo, quien viste ropa civil, chaleco protector y está esposado, desde un avión privado en una pista aérea durante la noche. La secuencia documenta su movimiento, conforme al contexto proporcionado, hacia el centro de detención El Encuentro.

Operación conjunta y expulsión a Ecuador

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el caso refleja la necesidad de cooperación regional contra organizaciones criminales transnacionales. “Las organizaciones criminales transnacionales buscan aprovechar las fronteras para expandir sus operaciones”, afirmó.

Arriero añadió que la respuesta del Gobierno colombiano es “cooperación, intercambio de información y acciones coordinadas” para cerrar espacios de actuación a estas estructuras en la región. La expulsión de alias ‘Javi’ se presentó como parte de esa línea de trabajo entre Colombia y Ecuador, especialmente frente a estructuras que buscan moverse entre fronteras para ampliar sus operaciones.

Según la Fiscalía ecuatoriana, el detenido lideraba las operaciones de expansión internacional de Los Choneros y residía en Colombia bajo una identidad falsa. Además, forma parte de una investigación por presunto lavado de más de 25 millones de dólares, supuestamente procedentes de actividades ilícitas.

El caso también conecta con otros procedimientos recientes adelantados por Migración Colombia contra personas requeridas por la justicia ecuatoriana. Migración Colombia recordó que esta expulsión se suma a otras realizadas recientemente, entre ellas la de alias ‘Fede’, integrante de Los Choneros que había escapado de una cárcel y por quien se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares.

Defensa cuestiona el procedimiento

La abogada Ángela López, apoderada en Colombia de Javier Macías Villamar, cuestionó la forma como se produjo la salida del país. Según dijo, su cliente se encontraba en proceso de formalización de una captura con fines de extradición cuando Migración Colombia ejecutó la expulsión.

López sostuvo que Ecuador habría declinado la orden de extradición, lo que permitió que el procedimiento se concretara en pocas horas. La defensa calificó la actuación como “una práctica irregular” y aseguró que, a su juicio, hubo afectación al debido proceso.

Es un trámite con un trasfondo de temeridad, puesto que la expulsión es inmediata y violaron su debido proceso frente a la captura que él tenía vigente en Colombia”, afirmó la abogada, al referirse a la situación jurídica de su representado.

Alias Javi quedó a disposición de la justicia de Ecuador, donde será recluido en la Cárcel del Encuentro y enfrentará cargos por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir - @MigracionCol / X
Alias Javi quedó a disposición de la justicia de Ecuador, donde será recluido en la Cárcel del Encuentro y enfrentará cargos por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir - @MigracionCol / X

Mientras Migración Colombia defendió la expulsión como resultado de la cooperación internacional entre países, la defensa insistió en cuestionar el procedimiento. El caso queda ahora en manos de las autoridades ecuatorianas competentes, que deberán avanzar en las investigaciones contra alias ‘Javi’ por los hechos que se le atribuyen desde Ecuador.

La salida de Macías Villamar del país refuerza la atención sobre los movimientos de estructuras criminales ecuatorianas en territorio colombiano. Según las autoridades, la coordinación entre ambos países busca impedir que esas organizaciones usen las fronteras para ampliar sus operaciones o evadir requerimientos judiciales.

Temas Relacionados

alias JaviLos ChonerosMigración Colombialavado de activosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

Escocia vs. Marruecos se juega este viernes 19 de junio de 2026 en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough (Estados Unidos). El inicio está programado para las 6:00 p. m.

Escocia vs. Marruecos, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo C del Mundial 2026

“Voy a votar por quién defienda el proceso de Paz”: Santos deja pista sobre segunda vuelta

Desde Washington, Juan Manuel Santos dijo que no intervendrá en política, pero aseguró que defenderá su legado del proceso de paz antes de votar en segunda vuelta

Infobae

Niño de 10 años murió tras ataque con dron contra vivienda campesina en Tibú, Norte de Santander

Un ataque con dron en zona rural de Tibú habría impactado la vivienda de una familia campesina y dejó un niño de 10 años muerto y al menos cinco personas heridas

Niño de 10 años murió tras ataque con dron contra vivienda campesina en Tibú, Norte de Santander

Previsión meteorológica del clima en Cali para este 19 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Previsión meteorológica del clima en Cali para este 19 de junio

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

Explosiva confesión de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía sacude las redes: “Se terminó”

Colombia vs. Uzbekistán: así le fue al debut de la Tricolor en el mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

Deportes

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia

La Selección Colombia rompió un récord estadístico ante Uzbekistán: no pasaba desde la Copa del Mundo de 1986