Estados Unidos

La temporada de gripe en Estados Unidos comenzó más temprano: afecta principalmente al sur y oeste del país

Siete estados ya registran actividad alta o muy alta de contagios, y los especialistas advierten que los feriados podrían acelerar una propagación que lleva semanas escalando sin freno

La temporada temprana de gripe en Estados Unidos acumula al menos 2,6 millones de enfermos y 2.100 muertes según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (REUTERS/Hannah Beier)
La temporada temprana de gripe en Estados Unidos acumula al menos 2,6 millones de enfermos y 2.100 muertes según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (REUTERS/Hannah Beier)
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La temporada de gripe en Estados Unidos arrancó con una intensidad inusual para la fecha: ya suma al menos 2,6 millones de enfermos, 36.000 hospitalizaciones y 2.100 muertes, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicados el viernes 13 de noviembre.

Las cifras corresponden a las primeras semanas de una temporada que comenzó antes de lo habitual y que, según especialistas consultados por Associated Press, podría empeorar con la llegada de los feriados.

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Siete estados ya registran actividad alta o muy alta

El informe semanal del CDC correspondiente a la semana que terminó el 7 de noviembre registró siete estados con actividad gripal alta o muy alta: California, Luisiana, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Washington.

La semana anterior solo dos estados estaban en esa categoría. Más del 3% de las consultas médicas ambulatorias de la última semana correspondieron a enfermedades similares a la influenza, un indicador que los especialistas interpretan como el verdadero inicio de la temporada.

Edificio hospitalario con fachada acristalada, marquesina de acceso, palmeras al frente y rascacielos a la distancia bajo un cielo con nubes
Siete estados del país presentan una actividad gripal alta o muy alta tras el incremento en las consultas médicas ambulatorias (Children's Hospital Los Angeles)

La tasa de hospitalización más alta en 15 años para esta época del año

Anna Durbin, especialista de la Universidad Johns Hopkins, señaló en una rueda de prensa que la tasa de hospitalizaciones por gripe a mediados de octubre fue la más elevada registrada a esa altura del otoño en más de 15 años.

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Hasta ahora se confirmaron cinco muertes infantiles por complicaciones del virus: la primera en la semana que terminó el 24 de octubre y cuatro más desde entonces, según el último informe del CDC. La gravedad general de la temporada todavía se clasifica como baja para todos los grupos de edad, pero los indicadores apuntan a una escalada sostenida.

Luisiana encabeza el avance del virus en el sur del país

Luisiana concentra la mayor carga de la epidemia temprana. Fred Lopez, especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Ciencias de la Salud LSU en Nueva Orleans, describió la situación a The Associated Press en términos directos: “La gripe está despegando y va en una dirección que solo irá en aumento en el próximo mes o dos”.

Lopez señaló que la combinación de tasas de vacunación por debajo del promedio, niveles elevados de pobreza y dificultades de acceso al sistema sanitario coloca sistemáticamente al estado entre los primeros afectados cada temporada.

El CDC informó que la tasa de hospitalización por gripe a mediados de octubre fue la más alta registrada para esa época del año en más de 15 años (REUTERS/Megan Varner)
El CDC informó que la tasa de hospitalización por gripe a mediados de octubre fue la más alta registrada para esa época del año en más de 15 años (REUTERS/Megan Varner)

La cepa H1N1 en circulación presenta mutaciones que facilitan la evasión inmune

La mayor parte de los casos registrados hasta ahora corresponden a una variante del virus H1N1 con una sustitución genética denominada G155E, identificada en la subclase D.3.1.1.

Los análisis de laboratorio detectaron una menor capacidad de los anticuerpos para reconocer algunos virus con esa mutación, lo que es consistente con una evasión parcial del sistema inmunitario.

Sin embargo, Andrew Pekosz, inmunólogo de Johns Hopkins, indicó en una rueda de prensa reciente que los datos disponibles sugieren que la vacuna de esta temporada “puede reconocer” la variante circulante. La efectividad real del preparado no se conocerá con certeza hasta dentro de varios meses, aunque Pekosz subrayó que “por ahora no hay motivo de preocupación”.

Sistema inmune
La variante predominante de influenza H1N1 presenta una mutación genética vinculada con una menor capacidad de respuesta de los anticuerpos (Freepik)

El Día de Acción de Gracias podría acelerar la propagación

Con el Día de Acción de Gracias a días de distancia, los médicos prevén que los desplazamientos y las reuniones familiares amplíen la velocidad de transmisión del virus.

Nicole Iovine, especialista en enfermedades infecciosas afiliada a la Universidad de Florida, advirtió en un comunicado recogido por The Associated Press: “A medida que nos preparamos para reunirnos con familiares y amigos durante las próximas fiestas, vacunarse es especialmente importante”.

El especialista Lopez añadió que incluso quienes ya contrajeron gripe este otoño deberían vacunarse, dado que el preparado protege contra tres tipos distintos del virus y no es infrecuente que más de una cepa circule en la misma temporada.

La única excepción son las personas que presenten síntomas significativos en el momento de la consulta, ya que el sistema inmunitario estaría ocupado respondiendo a la infección activa.

Los especialistas aconsejan la vacunación antes de los viajes de Acción de Gracias incluso a personas que ya contrajeron la enfermedad este otoño (REUTERS/Hannah Beier)
Los especialistas aconsejan la vacunación antes de los viajes de Acción de Gracias incluso a personas que ya contrajeron la enfermedad este otoño (REUTERS/Hannah Beier)

Algunos investigadores no descartan una temporada con dos picos distintos

Alexander Greninger, virólogo de UW Medicine, planteó la posibilidad de un escenario en dos etapas: un primer pico de H1N1 a finales de 2026 y una segunda oleada con cepas distintas entre enero y marzo de 2027.

“No me sorprendería ver una segunda temporada de gripe, como una temporada normal”, afirmó Greninger. Bajo ese esquema, los hospitales podrían enfrentar una demanda sostenida hasta bien entrada la primavera.

La temporada anterior concluyó a fines de marzo y dejó un saldo de al menos 32 millones de enfermos, 380.000 hospitalizaciones y 24.000 muertes en todo el país, según estimaciones del CDC.

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