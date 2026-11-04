Estados Unidos

La gripe llegó antes a Nueva York y los casos aumentan rápidamente en niños

Los contagios y hospitalizaciones se dispararon drásticamente en relación al mismo período del año pasado. Según autoridades, los menores son el grupo etario más afectado de la temporada

Los contagios confirmados y las hospitalizaciones por gripe registraron un aumento superior al 400% respecto al año pasado (Canva)
Los contagios confirmados y las hospitalizaciones por gripe registraron un aumento superior al 400% respecto al año pasado (Canva)
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La temporada de gripe llegó a Nueva York con semanas de adelanto y ya genera alarma sanitaria, luego de que el comisionado de salud del estado, James McDonald, declarara la influenza como prevalente, un anuncio que el año pasado no se produjo hasta diciembre.

Los datos del Departamento de Salud estatal registran más de 10.000 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio en lo que va de la temporada, una cifra que representa un subregistro significativo dado que solo se contabilizan los diagnósticos con resultado positivo en laboratorio.

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En comparación con el mismo período del año anterior, tanto los casos como las hospitalizaciones acumulan un incremento superior al 400%, informó el medio local WNYT.

La declaración oficial de prevalencia de la gripe ocurrió 53 días antes que en la temporada anterior (REUTERS/Shannon Stapleton)
La declaración oficial de prevalencia de la gripe ocurrió 53 días antes que en la temporada anterior (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los casos en niños superan los registrados en adultos

El avance del virus es especialmente pronunciado entre la población infantil. En la última semana estadística disponible, los resultados positivos de laboratorio en menores superaron a los de adultos de entre 18 y 64 años.

Hasta ahora, más de 260.000 niños en la ciudad recibieron la vacuna antigripal, una cifra similar a la del año pasado en la misma fecha; de mantenerse ese ritmo, alrededor del 40% de los menores habrá sido inmunizado al finalizar el invierno, según informó Andrea Howard, subsecretaria de control de enfermedades del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York.

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Contagios y hospitalizaciones crecieron durante la última semana

La aceleración del contagio queda reflejada en los últimos datos estatales: en una semana, los casos aumentaron un 19% y las hospitalizaciones un 17%.

Para Branden Simone, director de prevención de infecciones del Niagara Falls Memorial Medical Center, la precocidad del fenómeno no tiene antecedentes recientes. “Nunca lo vemos tan temprano”, declaró Simone. La declaración de prevalencia se realizó 53 días antes que el año pasado y unos 43 días antes que el promedio histórico.

Vacunas niños vacunación infantil
Los diagnósticos positivos de gripe en niños superaron a los reportados en adultos de entre 18 y 64 años (Freepik)

La variante H1N1 dominante presenta una mutación que podría reducir la eficacia de las vacunas

La cepa predominante esta temporada es la H1N1, y expertos en salud pública advierten que una mutación detectada en el virus podría disminuir la efectividad de la vacuna.

Roy Gulick, jefe de la división de enfermedades infecciosas del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, señaló en declaraciones a The New York Times que la vacuna probablemente seguirá ofreciendo cierto grado de protección.

“La recomendación habitual es esperar hasta fines de octubre. Este año, ese no será el consejo correcto”, advirtió Gulick, e instó a la población a vacunarse cuanto antes.

La tasa de positividad en NYU Langone se duplicó en pocos días

En el sistema hospitalario de NYU Langone Health, el porcentaje de pacientes con pruebas positivas de gripe se duplicó en pocos días: pasó del 3% al 8%, según precisó Michael Phillips, epidemiólogo jefe del centro. “Realmente hubo un salto importante”, dijo Phillips al NYT.

El mismo médico recordó que la temporada pasada fue dominada por la cepa H3N2, que adquirió mutaciones que le permitieron evadir el sistema inmunológico: “Fue como si una bomba de gripe estallara en Nueva York”.

Los especialistas alertaron que una mutación en la cepa predominante H1N1 podría reducir la efectividad de las vacunas (Freepik)
Los especialistas alertaron que una mutación en la cepa predominante H1N1 podría reducir la efectividad de las vacunas (Freepik)

Un mes de rezago en vacunación se revirtió en octubre

Hasta hace un mes, Nueva York acumulaba un 13% menos de vacunas aplicadas respecto al mismo período de 2024. La campaña de vacunación de octubre revirtió esa tendencia: la semana pasada, las dosis administradas superaron en casi un 3% el ritmo del año anterior, de acuerdo con datos del Departamento de Salud estatal.

Este año, además, hay más opciones disponibles: la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó recientemente la primera vacuna antigripal basada en tecnología de ARNm, aunque solo está autorizada para personas de entre 50 y 64 años.

El Departamento de Salud estatal habilitó además un nuevo tablero de seguimiento de virus respiratorios que permite monitorear en tiempo real la actividad de la gripe, el COVID-19 y el virus sincicial respiratorio (VSR) en todo el territorio.

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