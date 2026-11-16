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Francia confirmó que hay contingentes de sus soldados operando en Ucrania

El despliegue bautizado como Volia recurre a grupos reducidos con rotaciones temporales amparadas en bases logísticas polacas, capacitando tropas y adaptando las maniobras tácticas a las exigencias reales de la guerra

Soldados franceses operan en territorio de Ucrania para instruir a tropas locales y realizar tareas técnicas. (REUTERS/Issei Kato)
Soldados franceses operan en territorio de Ucrania para instruir a tropas locales y realizar tareas técnicas. (REUTERS/Issei Kato)
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Pequeños contingentes de soldados franceses operan en Ucrania desde al menos el verano de 2026 para instruir a militares ucranianos y mantener equipos suministrados por Francia, según informó este lunes Radio Francia Internacional (RFI) y confirmó a AFP una fuente conocedora del asunto. París no había reconocido hasta ahora la presencia de sus efectivos en territorio ucraniano.

La misión confidencial, denominada Volia, se compone de grupos reducidos que realizan despliegues breves. La fuente consultada por AFP sostuvo que esas rotaciones se desarrollan en Francia, Polonia y, de forma puntual, en Ucrania, y negó que constituyan una operación militar o que tengan por objeto participar en acciones de combate.

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La misión forma combatientes y mantiene armamento francés

La instrucción en suelo ucraniano busca adaptar la formación a las condiciones en las que operan las fuerzas de Kiev, de acuerdo con RFI. Los efectivos franceses también intervienen en el mantenimiento de material entregado por París, entre ellos cañones Caesar, cazas Mirage 2000 y misiles de precisión, sistemas que requieren personal con capacitación técnica.

Los militares franceses no son tropas combatientes, una presencia que Francia ha descartado de forma reiterada desde el comienzo de la invasión rusa en 2022. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas no respondió de inmediato a una consulta de AFP sobre la información.

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Efectivos asignados a territorio ucraniano declararon Polonia como su destino oficial para resguardar la confidencialidad. (Philippe Magoni/Pool vía REUTERS)
Efectivos asignados a territorio ucraniano declararon Polonia como su destino oficial para resguardar la confidencialidad. (Philippe Magoni/Pool vía REUTERS)

La estructura está bajo el mando de un general francés y fue concebida como un dispositivo ligero, con efectivos limitados y misiones acotadas en el tiempo, según fuentes anónimas citadas por la emisora. Para preservar la reserva de esas operaciones, algunos de los soldados destinados a Ucrania declaraban que su destino era Polonia, indicó el medio.

París utiliza el marco de su despliegue de formación en Polonia

Según RFI, la presencia en Ucrania se apoya administrativamente en la misión francesa de formación desplegada en Polonia desde febrero de 2023, dentro de la misión europea EUAM-Ucrania. El mandato de esa misión se extiende hasta noviembre de 2028.

Desde 2023, 25.000 soldados ucranianos recibieron instrucción en Francia y Polonia. Hasta la divulgación de esta misión, el Gobierno francés había admitido entrenamiento de militares ucranianos en esos dos países, pero no dentro de Ucrania.

La revelación podría abrir un debate político en Francia. Cédric Perrin, presidente conservador de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, recordó a RFI que el presidente puede disponer el envío de tropas al extranjero, aun cuando no tengan funciones de combate, aunque debe informar al Parlamento transcurrido un plazo por una obligación constitucional.

Los aliados de Kiev mantienen apoyo militar sin admitir tropas en combate

Los países occidentales respaldan a Ucrania con armamento, asistencia financiera e información de inteligencia desde la invasión a gran escala lanzada por Rusia. Ningún país tercero reconoce oficialmente que sus soldados combatan junto a las fuerzas ucranianas.

El dispositivo militar francés utiliza la cobertura administrativa de la misión europea de formación EUAM-Ucrania.
El dispositivo militar francés utiliza la cobertura administrativa de la misión europea de formación EUAM-Ucrania.

El Reino Unido anunció en marzo la existencia de instalaciones de mantenimiento de vehículos militares en Ucrania. The Guardian, que visitó uno de esos centros, informó que los ingenieros que trabajan allí no son militares.

Del lado ruso, Corea del Norte envió militares para participar en combates en la región rusa de Kursk. La presencia de eventuales fuerzas especiales occidentales junto a las tropas ucranianas no ha sido confirmada.

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