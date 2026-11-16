Bancos e IA: el cliente ya le pregunta a ChatGPT

La inteligencia artificial gana terreno en las consultas financieras, mientras los bancos enfrentan el desafío de mantener el vínculo directo con sus clientes (Imagen ilustrativa Infobae)

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La consultora McKinsey publicó en noviembre un nuevo capítulo de su informe anual sobre la banca mundial, dedicado a la inteligencia artificial. El dato central sale de una encuesta a 46.000 clientes de 13 países: la gente ya usa la IA para decidir sobre su plata, y la mayoría no usa la de su banco.

El informe trae cinco cifras que conviene leer juntas. A mi lectura, cuentan una sola historia: el banco conserva la cuenta y pierde la conversación.

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Tres de cada cuatro consultan sobre su plata en un chatbot que no es el del banco

El 92% de los encuestados conoce las herramientas de IA que conversan y escriben, el 58% las usa y el 23% ya las consulta por sus finanzas. La encuesta se hizo en junio de 2026.

De ese grupo, el 74% pregunta en los chatbots más conocidos. El informe nombra tres: ChatGPT, Claude y Gemini. Es cerca del doble de los que usan el asistente de su propio banco, un 37%.

Los chatbots como ChatGPT, Claude y Gemini se consolidan como herramientas para consultas financieras, superando ampliamente el uso de los asistentes digitales de los bancos (REUTERS/Dado Ruvic)

El texto aclara que pocos bancos lanzaron un asistente completo. Igual, el orden cambió: quien antes preguntaba la tasa en la sucursal hoy le pide a un chatbot que compare todo el mercado. La operación sigue en el banco. La decisión se toma antes, en otro lado.

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La mitad de los clientes se iría si su banco no le ofrece una IA que sirva

El banco todavía tiene una ventaja: el 62% de quienes usan IA prefiere recibir ese servicio de su banco principal antes que de cualquier otro. La cifra no se movió respecto de 2025.

Esa preferencia tiene condiciones. Cerca de la mitad dice que podría pasarse a una aplicación financiera de otra empresa si su banco no le ofrece una IA que funcione bien. La confianza le da al banco la primera oportunidad, no la última.

Y lo que hoy ofrecen no convence. Dos de cada tres prefieren hablar con una persona antes que con el asistente telefónico automático del banco, aunque no haya espera. Son 10 puntos más que el año pasado. El rechazo creció en lugar de bajar, y el informe no explica por qué.

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Los bancos prometieron bloquear a los agentes de IA y no logran detectarlos

Los agentes son programas de IA que no solo responden: operan. Entran a una cuenta, comparan y mueven plata. Muchos bancos anunciaron que les van a cerrar el paso.

El informe dice que hoy no pueden. Algunos agentes imitan el comportamiento humano, hasta los clics del mouse, y los investigadores de la consultora encontraron que ni las barreras más recientes de las entidades financieras logran detectarlos.

Los agentes de inteligencia artificial pueden imitar las acciones de los usuarios, lo que dificulta que los bancos detecten su actividad incluso con los sistemas de seguridad más recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo tiene número, y viene de la edición 2025. Si los agentes mueven o hacen mover entre el 5% y el 10% de los saldos en cuenta corriente hacia cuentas que pagan más, lo que los bancos ganan con los depósitos podría caer un 20%.

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El cliente, mientras tanto, no pide un bloqueo. El 72% de quienes usan IA dejaría que un agente del banco haga al menos una tarea financiera, y la mayoría quiere que pregunte antes de actuar. No hay villano acá: el agente hace lo que el dueño de la cuenta le encarga.

El 80% nota mejoras de productividad con la IA y solo el 6% las ve en la ganancia

Puertas adentro, la cuenta tampoco cierra. En la encuesta anual de la consultora sobre el estado de la IA, el 80% de los consultados registra mejoras de productividad individual. Solo el 6% dice que una parte importante de sus ganancias viene de ahí.

La explicación es de organización. En siete sistemas de agentes ya en uso, las tareas llevan cerca de un 60% menos de tiempo. Pero el ahorro es una hora o dos del día de alguien, y ningún banco puede convertir en plata una fracción de un puesto.

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El mejor ejemplo del texto: el análisis de crédito que ahora se escribe en minutos igual espera al comité que se reúne los jueves. Solo una de cada cuatro empresas que usan IA generativa reorganizó el trabajo. Se aceleró la tarea y el trámite quedó igual.

El gasto en IA puede llegar al 20% de lo que un banco paga en personal

La IA dejó de ser un gasto menor. Con los agentes, lo que se paga por el uso de los modelos, las computadoras que los hacen funcionar y su operación puede llegar hasta el 20% de lo que cuesta el personal. Es una cuenta grande y, según el informe, difícil de prever.

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para los bancos, entre el aumento de los costos operativos y el riesgo creciente de fraudes digitales (Imagen ilustrativa Infobae)

El otro costo es el fraude. Una estafa por conversación, que antes ocupaba a una persona, hoy cuesta una fracción de centavo. El FBI midió por primera vez en 2025 los delitos con IA como categoría aparte: USD 893 millones en pérdidas denunciadas.

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El informe está escrito para que los bancos se apuren, y esa urgencia le conviene a quien lo firma. Los números de la encuesta no dependen de eso. Quien responde la pregunta decide dónde va la plata, y hoy la mayoría se la pide a otro.