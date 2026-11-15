El centro de Los Ángeles empieza a recuperarse: recibe más visitantes, suma oficinas y atrae nuevas inversiones

El flujo de visitantes al centro de Los Ángeles aumentó un 6 % interanual con más de 22,7 millones de personas registradas (REUTERS/Mike Blake)

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El centro de Los Ángeles muestra señales de recuperación después de los años de pérdida de actividad que profundizó la pandemia: entre abril y mediados de junio recibió más de 22,7 millones de visitantes, mientras el mercado de oficinas registró su primer saldo positivo de superficie alquilada en varios años y nuevas inversiones avanzan en el distrito.

Los indicadores no eliminan los problemas del área, donde la vacancia comercial, la percepción de inseguridad y el deterioro urbano aún condicionan la actividad.

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Sin embargo, la llegada de residentes, empresas, instituciones educativas y grandes eventos comienza a modificar el panorama, según informó Los Angeles Times.

El Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles, concentra partidos, conciertos y grandes eventos que impulsan el regreso de visitantes al distrito (REUTERS/Daniel Cole)

Las visitas al distrito crecieron 6 % interanual

El flujo de visitantes al centro aumentó 6 % frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos de la organización empresarial DTLA Alliance.

La medición excluye a los trabajadores y refleja el movimiento generado por la oferta de entretenimiento, gastronomía y eventos del área.

El complejo L.A. Live mantiene una programación de partidos de baloncesto y hockey, conciertos y la ceremonia anual de los Grammy.

Los Premios de la Academia se trasladarán allí en 2029. Todd Goldstein, director de ingresos de AEG —propietaria de L.A. Live y del Crypto.com Arena, y administradora del Centro de Convenciones para la ciudad—, señaló al diario que los ingresos por asientos preferenciales, publicidad y patrocinios alcanzaron niveles récord este año y de cara a 2027.

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El regreso de locales históricos también busca reforzar la actividad de las calles. El Original Pantry Cafe, fundado en 1924, prevé reabrir en noviembre con una nueva administración, tras más de un año cerrado. Clifton’s volvió a operar bajo el nombre Sanctuary y el restaurante Cole’s retomó su actividad.

Las oficinas dejan atrás la caída, aunque persiste una alta vacancia

El mercado de oficinas del centro registró un saldo positivo de 7.900 metros cuadrados alquilados en el tercer trimestre (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La salida de inquilinos se moderó en el tercer trimestre. Las nuevas superficies alquiladas superaron a las desocupadas en 7.900 metros cuadrados (85.000 pies cuadrados), según la inmobiliaria CBRE, después de varios años en los que más de un tercio de las oficinas del centro permanecía vacío.

Chris Penrose, corredor de oficinas de CBRE, afirmó a Los Angeles Times que el mercado llegó a un punto de inflexión.

“Por fin tocamos fondo y estamos en alza”, sostuvo. El ejecutivo indicó que compañías con buena calificación crediticia están firmando contratos de largo plazo, una señal de confianza pese a que el trabajo remoto redujo la demanda de espacio.

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El Banc of California ocupó recientemente 3.700 metros cuadrados (40.000 pies cuadrados) en la torre de la calle Figueroa que lleva su nombre, como parte de su expansión.

Su presidente, Jared M. Wolff, dijo que la entidad respalda con una inversión de largo plazo su confianza en el futuro del distrito.

Negocios tradicionales como The Original Pantry Cafe y el restaurante Cole’s retoman su actividad en el distrito (REUTERS/Mike Blake)

También crecen las compras de inmuebles por parte de empresas que aprovechan la caída de las valuaciones.

En junio, la gestora de fondos Capital Group pagó USD 210 millones por su sede de 55 pisos en Bunker Hill, la mayor operación individual de venta de oficinas del centro en lo que va de 2026.

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La ocupación residencial y los proyectos culturales amplían la actividad

La ocupación de departamentos multifamiliares alcanzó el 91 % a comienzos de 2025, seis puntos porcentuales por encima del nivel de 2019, aun cuando se sumaron miles de unidades durante ese lapso.

El dato muestra que el distrito continuó atrayendo residentes mientras algunas empresas reducían su presencia física.

La Universidad de Michigan y la Universidad de California en Los Ángeles abrieron aulas en el centro este año y se sumaron a la Universidad Estatal de Arizona.

La ocupación de departamentos multifamiliares en el centro de Los Ángeles alcanzó el 91 % a comienzos de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

Para 2027 está prevista la finalización de una sala de conciertos diseñada por el arquitecto Frank Gehry en una escuela de música clásica. A poca distancia, continúa la ampliación de USD 100 millones del museo de arte contemporáneo Broad.

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Los compradores de Oceanwide Plaza iniciaron la limpieza de las torres conocidas como Graffiti Towers, cuyos edificios llegaron a tener pintadas hasta el piso 54.

El conjunto, concebido para incluir hotel, viviendas y comercios, permaneció cerca de dos años en un proceso de venta por quiebra. La eliminación de los grafitis busca evitar que el deterioro del complejo se convierta en una imagen del centro antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

La alcaldesa electa Nithya Raman situó al distrito entre las prioridades de su futura gestión. En un acto previo a la elección, afirmó que el futuro de Los Ángeles se juega en buena medida en el centro de la ciudad.

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La ampliación del Centro de Convenciones apunta a atraer eventos de mayor escala

La expansión del Centro de Convenciones de Los Ángeles, valuada en USD 2.600 millones, ya consiguió 18 contratos para eventos y la ciudad negocia más de 100 acuerdos con grandes organizadores.

Doane Liu, director del Departamento de Turismo de Los Ángeles, explicó que la obra permitirá competir por el 20 % de las convenciones de mayor tamaño, un segmento que antes descartaba a la ciudad por falta de capacidad.

La Unión Geofísica Estadounidense acordó llevar a unos 25.000 científicos al centro en 2032. La agenda de convenciones, junto con el Mundial de la FIFA y celebraciones como el Día de los Muertos, forma parte de la estrategia para elevar la presencia de peatones y visitantes.

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La ampliación de USD 2.600 millones del Centro de Convenciones de Los Ángeles aseguró 18 contratos para eventos futuros (REUTERS/Daniel Cole)

Seguridad y limpieza siguen como condiciones para consolidar el repunte

El Departamento de Policía de Los Ángeles desplegó patrullas a pie y equipos de salud mental en zonas prioritarias, entre ellas el Historic Core.

Los operativos incluyen la retirada de grafitis y basura, además de tareas de limpieza en calles y espacios públicos.

En el entorno de Séptima y Figueroa, en el Distrito Financiero, la policía concentró intervenciones alrededor de la terminal subterránea de transporte más transitada de la región.

La capitana Kelly Muniz indicó que los robos, las agresiones agravadas y los robos de vehículos cayeron más de 30 % en esa zona.

El resultado de esas medidas, la actividad que generen los nuevos eventos y la continuidad de las inversiones determinarán si los avances recientes se traducen en una recuperación sostenida del centro de Los Ángeles.

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