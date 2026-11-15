Kathy Hochul responsabiliza a Sean Duffy por la crisis que dejó miles de vuelos afectados

Kathy Hochul responsabilizó al secretario Sean Duffy por la cancelación de más de 7.500 vuelos en Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, responsabilizó al secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, por la crisis operativa que dejó más de 7.500 vuelos cancelados y otros 25.000 demorados.

La demócrata pidió su renuncia o su destitución por parte del presidente Donald Trump, después de que una falla de comunicaciones llevara a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender las operaciones aéreas nacionales el viernes.

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La interrupción se resolvió esa noche, pero las cancelaciones y los retrasos continuaron durante el sábado, según datos de FlightAware.

Hochul sostuvo que el episodio expuso deficiencias acumuladas bajo la gestión de Duffy, entre ellas la falta de controladores aéreos y problemas recurrentes en los sistemas de comunicación.

“Desde la escasez crónica de controladores aéreos hasta las repetidas fallas en las comunicaciones, los graves fallos en nuestro sistema de aviación se convirtieron en una constante durante la gestión de Sean Duffy”, afirmó la gobernadora en un comunicado.

Sean Duffy explicó que el cambio de cables de cobre a fibra óptica sobrecargó los enrutadores del sistema aéreo (REUTERS/Eric Lee/File Photo)

Hochul exige la salida de Duffy tras la suspensión nacional de vuelos

La gobernadora reclamó que Duffy deje el cargo o que Trump lo aparte de inmediato. Su planteo coloca la responsabilidad política de la emergencia en el Departamento de Transporte, que dirige el secretario, y no solo en el fallo técnico que desencadenó la suspensión.

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En ese marco, Hochul también solicitó que el Congreso investigue lo ocurrido antes de la temporada alta de viajes navideños.

De acuerdo con Gothamist, la gobernadora vinculó el incidente con una disputa más amplia entre dirigentes demócratas de Nueva York y el Gobierno federal por la seguridad aérea y las inversiones de infraestructura.

La gobernadora de Nueva York solicitó una investigación del Congreso sobre la falla del sistema aéreo antes de los viajes navideños (REUTERS/Brendan McDermid)

Un cambio de cableado provocó la falla que paralizó las operaciones

La Administración Federal de Aviación informó que la suspensión respondió a una interrupción de las telecomunicaciones.

Duffy explicó que un contratista reemplazaba antiguas líneas de cobre por fibra óptica en un sitio remoto cuya ubicación no fue divulgada.

Según el secretario, la pérdida de servicio sobrecargó los enrutadores del sistema y activó una alerta dentro de la agencia. “Cuando vemos eso, su seguridad es primordial”, declaró Duffy. “Cerramos el espacio aéreo”.

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La medida afectó el tráfico aéreo de todo el país y derivó en miles de cancelaciones y demoras. Aunque las operaciones volvieron a habilitarse esa misma noche, la recuperación de las programaciones se extendió hasta el día siguiente.

Un contratista provocó la sobrecarga de los enrutadores tras el reemplazo de cables de cobre por fibra óptica en una sede remota (REUTERS/Brendan McDermid)

La crisis reaviva críticas por el personal y la infraestructura aérea

Para Hochul, el apagón no fue un hecho aislado. La gobernadora cuestionó las prioridades de Duffy y afirmó que el funcionario se había concentrado “más en protagonizar su propio reality show”, en referencia a una serie de YouTube sobre sus recorridos por el país junto a su esposa y sus nueve hijos.

Los cuestionamientos se suman a problemas previos en los aeropuertos de la región de Nueva York. En mayo de 2025, la falta de personal de control de tráfico aéreo generó retrasos y confusión, y el senador demócrata Chuck Schumer acusó entonces al departamento encabezado por Duffy de haber “fracasado estrepitosamente” en seguridad.

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La disputa entre Hochul y la administración Trump también abarca proyectos de transporte en la ciudad. El Gobierno federal intentó recortar recursos para el transporte público neoyorquino, medidas que fueron frenadas por tribunales, y la agencia de Duffy buscó eliminar el programa de tarificación por congestión de Manhattan, los fondos para el metro de la Segunda Avenida y la financiación de nuevos túneles ferroviarios bajo el río Hudson.

Duffy descarta que una herramienta de inteligencia artificial causara el apagón

Hochul cuestionó a Duffy por priorizar una serie de videos en YouTube sobre viajes familiares frente a los problemas del sector aéreo (REUTERS/Angelina Katsanis)

En octubre, la representante Alexandria Ocasio-Cortez se unió a otros 24 legisladores para pedir a Duffy y a la FAA que detuvieran la aplicación de una herramienta de gestión del tráfico aéreo basada en inteligencia artificial.

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El sistema, denominado Gestión estratégica del espacio aéreo, rutas y trayectorias, está previsto en un contrato de USD 875 millones por 12 años.

Los legisladores cuestionaron la falta de información pública sobre las pruebas de esa tecnología. Duffy aseguró el viernes que la herramienta no estuvo relacionada con la caída de comunicaciones y sostuvo que ambos asuntos eran “completamente desconectados”.

La investigación que reclama Hochul deberá determinar el alcance de la falla y las responsabilidades por las alteraciones que afectaron a miles de pasajeros.