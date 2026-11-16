A días de su reunión con Trump, Putin arengó a un movimiento radical ruso y acusó a Occidente de “neocolonialismo”

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en el Kremlin, en Moscú, el 12 de noviembre (Sputnik / Sergei Bulkin / Pool vía REUTERS).

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El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este lunes a Occidente de mantener “ambiciones neocoloniales” que, según dijo, frenan la construcción de un orden mundial “justo y democrático”. Lo hizo a tres días de una cumbre en China con su par estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, y en un momento en que la guerra en Ucrania sigue sin salida diplomática.

Putin lo planteó en un telegrama de saludo a los participantes de la asamblea general del movimiento “¡Por la Libertad de las Naciones!”, publicado en la web del Kremlin y difundido por la agencia estatal TASS.

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“Cada vez más países abogan por la construcción de un sistema de relaciones internacionales justo y democrático, basado en los principios de multipolaridad e igualdad genuina. Las ambiciones neocoloniales de algunos estados occidentales siguen siendo un serio obstáculo para alcanzar este objetivo”, escribió.

El mandatario añadió que las antiguas metrópolis, obligadas a abandonar la opresión directa de los pueblos de Asia, África y América Latina, siguen intentando controlar sus economías, interferir en sus asuntos internos e influir en su política exterior.

El movimiento al que se dirigió es una iniciativa lanzada en febrero de 2024 por el partido oficialista Rusia Unida, que preside el ex presidente Dmitri Medvédev, y reúne a partidos de más de 50 países con el objetivo declarado de combatir el “neocolonialismo”.

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FOTO DE ARCHIVO: Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. (Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS)

Sus críticos sostienen que sirve para ampliar la influencia rusa y china, sobre todo en África. No es la primera vez que Putin usa esa tribuna: en febrero de 2025 había dicho en un mensaje al foro que el neocolonialismo es una “herencia vergonzosa” y “uno de los principales factores desestabilizadores” de las relaciones internacionales.

El mensaje llega en vísperas de la cita en Shenzhen, la primera reunión trilateral entre los tres líderes. El Kremlin confirmó el sábado que se celebrará el 19 de noviembre, al margen de la cumbre de la APEC, el foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, y China lo ratificó este lunes. Beijing dijo que se hablará de “paz mundial”. Trump, por su parte, aseguró que quiere tratar la desnuclearización y la guerra con Irán, y funcionarios estadounidenses dijeron que no se espera que el conflicto en Ucrania sea un punto central. Hasta ahora, según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Rusia y EEUU no han acordado una reunión bilateral entre Putin y Trump.

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Esa ausencia preocupa a Kiev: el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, advirtió que la cita puede convertirse en una versión del siglo XXI de la conferencia de Yalta de 1945, en la que las grandes potencias redibujaron esferas de influencia sin los países más pequeños en la mesa.

La oferta de EEUU y la respuesta del Kremlin

El enviado estadounidense Jared Kushner habla en una conferencia de prensa en Abu Dabi, junto a su par Steve Witkoff y al jefe de la inteligencia exterior ucraniana, Rustem Umerov, el 11 de noviembre. (AP Foto/Altaf Qadri)

A esa inquietud se sumó el viernes el propio Zelensky, que reveló que los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff le plantearon si Ucrania se retiraría del Donbás a cambio de ingresar en la OTAN. “Fue la primera vez que se planteó”, dijo.

Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó que se divulgaran los detalles. “Seguimos creyendo que no es aconsejable revelar los detalles de las conversaciones que mantenemos con los estadounidenses en interés del proceso de paz”, afirmó, aunque no confirmó que la propuesta se hubiera hecho ni la comentó. Moscú rechaza desde hace años que Ucrania ingrese en la alianza.

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Una noche con más de 1.300 drones

Mientras tanto, la guerra continúa. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania lanzó durante la noche 1.336 drones contra Rusia, la segunda cifra diaria más alta del año según un recuento de AFP, e impactó en el puente que une la península de Crimea, anexionada por Moscú, con territorio ruso.

El gobernador instalado por Rusia en Crimea, Serguéi Axiónov, dijo que el enemigo golpeó el puente. Peskov habló de “daños menores” y de que el tránsito continúa, y admitió, en un gesto poco habitual, que “ningún sistema del mundo puede dar una protección del 100%” frente a ataques de esta escala. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que unos 600 drones fueron interceptados cuando se acercaban a la capital.

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Rusia, por su parte, dejó a unas 50.000 personas sin electricidad en la región sureña de Odesa, según la empresa DTEK. Todo esto ocurre días después de otra ronda de conversaciones en Abu Dabi, tras la cual Putin reiteró sus exigencias territoriales y dijo que cualquier despliegue de tropas extranjeras sería visto en Moscú como una “continuación de la guerra”.