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Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea

Moscú reconoció “daños menores” y una rara vulnerabilidad de sus defensas. Cerca de 600 drones se dirigieron hacia la capital, cuyos aeropuertos sufrieron restricciones. Kiev no se pronunció sobre la operación

Humo sobre un depósito de combustible en Volna, en la región rusa de Krasnodar, cerca del puente de Kerch, visto desde la costa de Crimea a través del estrecho, el 3 de mayo de 2023 (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)
Humo sobre un depósito de combustible en Volna, en la región rusa de Krasnodar, cerca del puente de Kerch, visto desde la costa de Crimea a través del estrecho, el 3 de mayo de 2023 (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)
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Ucrania lanzó durante la noche una oleada de más de 1.300 drones contra Rusia, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Varios de ellos se dirigieron hacia Moscú, y otros alcanzaron el puente de Kerch, que une la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con el territorio ruso. El ataque al puente parece haber causado solo daños leves, pero obligó a restringir el tráfico y provocó una respuesta airada del Kremlin.

La cifra de 1.336 drones es la segunda más alta registrada en un solo día este año, de acuerdo con un recuento de AFP basado en comunicados oficiales rusos. El ministerio sostuvo que sus defensas los destruyeron sobre 17 regiones de Rusia, sobre Crimea y sobre los mares Negro y de Azov.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que unos 600 drones se dirigían hacia la capital; según su balance, 191 fueron derribados a su aproximación, mientras que AFP recogió que cerca de 600 fueron interceptados. Hubo restricciones en los aeropuertos Vnúkovo y Sheremétievo, y en los de Yaroslavl, Kaluga, Nizhni Nóvgorod, Krasnodar y Sochi, según la agencia de aviación civil rusa.

El puente de Crimea

Dos personas en una moto pasan junto a un cartel que promueve el servicio militar por contrato en las Fuerzas Armadas rusas, en Yalta, Crimea, el 27 de abril de 2025 (REUTERS/Alexey Pavlishak)
Dos personas en una moto pasan junto a un cartel que promueve el servicio militar por contrato en las Fuerzas Armadas rusas, en Yalta, Crimea, el 27 de abril de 2025 (REUTERS/Alexey Pavlishak)

El gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, designado por Moscú, escribió en Telegram que “el enemigo atacó el puente de Crimea” y que el tráfico quedaría restringido hasta aproximadamente mediodía. Más tarde, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, habló de “daños menores” y aseguró que la circulación continuaba.

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Al mismo tiempo, hizo una admisión poco habitual de vulnerabilidad: “Lamentablemente, ningún sistema del mundo puede dar una protección del 100% frente a ataques a gran escala contra distintos objetivos”. También dijo que las defensas “siguen funcionando con mucha eficacia”.

El puente de Kerch, de unos 19 kilómetros, es un blanco prioritario para Kiev desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, porque es una vía clave de abastecimiento para Crimea. Ya fue atacado varias veces. En octubre de 2022, la explosión de un camión cargado de explosivos provocó el colapso de tramos de la calzada y meses de interrupciones. En julio de 2023, drones navales ucranianos lo dañaron. En junio de 2025, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo haber detonado explosivos bajo sus pilares sumergidos. Esta vez, trenes de pasajeros hacia Crimea sufrieron retrasos de entre dos y cuatro horas y media, de acuerdo con la empresa ferroviaria GSE, citada por Interfax. Ucrania no reivindicó el ataque de este lunes.

Otros blancos y víctimas

El ataque coincidió con otros golpes en territorio ruso. La noche anterior, fuerzas ucranianas habían alcanzado una gran planta petroquímica, una refinería y un sitio de producción militar. En la región de Rostov, el gobernador Yuri Slusar informó de al menos tres heridos y de incendios en cuatro instalaciones industriales; en el sur del país, seis personas resultaron heridas cuando restos de un dron cayeron sobre una vivienda en la región de Krasnodar. En Bélgorod, un dron mató a un camionero, según las autoridades locales.

Mientras tanto, los bombardeos rusos continuaron. La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 158 drones, 77 de ellos a reacción, con impactos en 19 lugares. En Dnipró murió una persona y diez resultaron heridas, y en la región de Zaporiyia murió otra. En la región de Odesa, unas 50.000 personas se quedaron sin electricidad, según la empresa DTEK. Kiev afirma que sus ataques son una represalia justificada por los bombardeos rusos contra ciudades y la red energética, que dejaron cientos de civiles muertos y cortan de forma regular la electricidad y la calefacción de millones de personas.

A días de la cumbre

La ofensiva llega a pocos días de la reunión del 19 de noviembre en Shenzhen, China, entre Putin, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping. Funcionarios de EEUU dijeron que no se espera que la guerra en Ucrania sea un tema central. Las negociaciones para ponerle fin, que llevan casi cinco años, no avanzaron: tras la última ronda en Abu Dabi, Putin reiteró sus exigencias territoriales y dijo que cualquier despliegue de tropas extranjeras sería visto como una “continuación de la guerra”. Entretanto, el Kremlin criticó este lunes a Zelensky por revelar una supuesta oferta de EEUU para que Ucrania ceda territorio a cambio de ingresar en la OTAN.

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