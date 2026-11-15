Estados Unidos

La FAA investiga si dos routers instalados en Arkansas y Texas provocaron la interrupción nacional de vuelos

La pesquisa apunta a fallas en dispositivos ubicados dentro de dos centros operativos, cuya conexión inesperada sobrecargó la red, alteró las comunicaciones y afectó las señales de radar

La Administración Federal de Aviación investiga dos routers instalados en Arkansas y Texas por la interrupción nacional de vuelos (REUTERS/Elijah Nouvelage)
La Administración Federal de Aviación investiga dos routers instalados en Arkansas y Texas por la interrupción nacional de vuelos (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) investiga si dos routers instalados en Arkansas y Texas estuvieron detrás de la interrupción nacional de vuelos del viernes 13 de noviembre.

La pesquisa aún no determinó si los equipos fallaron o si el problema se originó durante su instalación, pero ambos fueron retirados para realizar pruebas técnicas.

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la contratista L3Harris Technologies analiza los dispositivos en profundidad.

La FAA ubicó los puntos bajo revisión en El Dorado, Arkansas, y Amarillo, Texas, después de que una sobrecarga de datos desestabilizara partes de su red de comunicaciones y radar.

La contratista L3Harris Technologies analiza los equipos retirados en un laboratorio de Florida para detectar posibles fallas técnicas (REUTERS/Jonathan Ernst)
La contratista L3Harris Technologies analiza los equipos retirados en un laboratorio de Florida para detectar posibles fallas técnicas (REUTERS/Jonathan Ernst)

La FAA aún no estableció que los routers causaron la suspensión de vuelos

La respuesta corta a la pregunta central de la investigación es que los dos routers son los principales equipos bajo sospecha, pero la FAA no confirmó que hayan sido la causa definitiva de la suspensión nacional.

Los investigadores buscan determinar si hubo una avería en los aparatos, un error durante la puesta en marcha o alguna otra falla asociada al trabajo de actualización.

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Según explicó Duffy, el incidente comenzó mientras L3Harris reemplazaba un tramo de cableado de cobre por fibra óptica en una instalación remota.

Una vez activado el nuevo router en El Dorado, surgió una anomalía en el centro de Amarillo. Esa conexión inesperada entre ambos puntos desencadenó la inestabilidad que llevó a ordenar la detención de las salidas.

No pensamos que eso debía ni podía ocurrir”, dijo el secretario en una entrevista con ABC, recogida por The Associated Press.

La declaración refleja que las autoridades no anticipaban que una intervención local pudiera afectar otro nodo de la red nacional.

Donald Trump y el secretario Sean Duffy reclamaron más fondos al Congreso para sustituir la infraestructura aérea antigua (REUTERS/Jason Redmond)
Donald Trump y el secretario Sean Duffy reclamaron más fondos al Congreso para sustituir la infraestructura aérea antigua (REUTERS/Jason Redmond)

La sobrecarga afectó comunicaciones y señales de radar en la red de control aéreo

La FAA indicó que la red se volvió inestable cuando recibió una cantidad excesiva de solicitudes de conexión. El flujo de datos alteró las comunicaciones con las aeronaves y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país, de acuerdo con la información divulgada por el organismo.

El sistema se estabilizó cuando L3Harris aisló los dos emplazamientos de Arkansas y Texas. Como medida preventiva, la agencia también desactivó la función de difusión en los nuevos routers mientras se completa el diagnóstico.

Unos 3.500 aviones que ya estaban en el aire aterrizaron sin incidentes y las operaciones comenzaron a reanudarse a las 20:15, hora del este, aunque las aerolíneas continuaron con demoras y cancelaciones durante el fin de semana.

Duffy señaló que el restablecimiento completo requiere tiempo porque la paralización desplaza aviones y tripulaciones de sus posiciones programadas.

El funcionario estimó que la red debía recuperar su capacidad total entre el domingo por la noche y el lunes, siempre que no aparecieran nuevos problemas.

El incidente comenzó tras el reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica en una instalación de El Dorado (REUTERS/Jonathan Ernst)
El incidente comenzó tras el reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica en una instalación de El Dorado (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las autoridades descartan por ahora indicios de un ciberataque

La investigación se concentra en el cambio de cableado, la configuración de la red y los dos routers retirados.

Duffy afirmó que las agencias de inteligencia no hallaron comunicaciones, rastros ni otras señales compatibles con una intrusión informática.

Esa evaluación descarta por ahora un ciberataque como explicación de la interrupción, aunque la causa raíz permanece abierta. Personal de la FAA acompaña las pruebas de los dispositivos en un laboratorio de L3Harris en Florida.

Duffy y Trump reclaman más fondos para sustituir la infraestructura antigua

La avería volvió a poner el foco sobre la antigüedad de una parte de la infraestructura de control aéreo. Duffy pidió al Congreso recursos adicionales para renovar la arquitectura tecnológica y sostuvo que algunos componentes llevan décadas en servicio.

El presidente Donald Trump pidió al Congreso más fondos para modernizar el sistema de control aéreo de Estados Unidos tras la interrupción nacional de vuelos (REUTERS/Annabelle Gordon)
El presidente Donald Trump pidió al Congreso más fondos para modernizar el sistema de control aéreo de Estados Unidos tras la interrupción nacional de vuelos (REUTERS/Annabelle Gordon)

El Congreso, de mayoría republicana, aprobó USD 12.500 millones para la FAA dentro del paquete fiscal promovido el año pasado.

El secretario definió esa partida como un anticipo de una modernización de mayor escala y afirmó que compañías de telecomunicaciones podrían participar en su despliegue.

El presidente Donald Trump se sumó el domingo al reclamo de más financiación. En un mensaje en Truth Social, sostuvo que las mejoras deben abarcar todo el sistema y afirmó que parte de la infraestructura tiene unos 50 años.

Durante el gobierno de Joe Biden, una ley de infraestructura asignó USD 25.000 millones a la FAA para aeropuertos, torres de control, terminales y sistemas de gestión del tránsito aéreo.

La siguiente etapa de la pesquisa consiste en establecer por qué la actualización en El Dorado provocó la sobrecarga detectada en Amarillo y si los routers, su configuración o el procedimiento de instalación originaron la cadena de fallas.

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