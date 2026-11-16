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Un petrolero fue alcanzado por un proyectil en Ormuz mientras otro barco denunció la presencia de una lancha con hombres armados

La organización británica UKMTO dijo que el ataque al On Phoenix provocó un incendio en la sala de máquinas, sin heridos entre la tripulación. La segunda alerta activó precauciones de navegación en el mar Arábigo

La organización británica UKMTO confirmó que la tripulación del petrolero On Phoenix atacado en las inmediaciones del estrecho de Ormuz quedó a salvo (Archivo)
La organización británica UKMTO confirmó que la tripulación del petrolero On Phoenix atacado en las inmediaciones del estrecho de Ormuz quedó a salvo (Archivo)
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Un petrolero fue alcanzado este lunes por un proyectil no identificado cuando salía del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Omán, mientras otro buque denunció la aproximación de una embarcación nodriza y una lancha con cuatro hombres armados en el mar Arábigo. Los dos episodios se produjeron en medio de las restricciones impuestas por el régimen de Irán a la navegación en una de las rutas energéticas más transitadas del mundo.

El primer incidente afectó al petrolero de bandera panameña On Phoenix, según la firma de seguridad marítima Vanguard. La embarcación navegaba a unos 5,6 kilómetros (tres millas náuticas) de la costa omaní cuando recibió el impacto, que provocó un incendio en la sala de máquinas.

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La organización británica de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) señaló que el proyectil era de origen desconocido. Tanto ese organismo como Vanguard indicaron que la tripulación se encontraba a salvo tras el ataque.

El suceso ocurrió durante la salida del petrolero del estrecho de Ormuz, un paso que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte relevante del transporte marítimo de hidrocarburos. Teherán ha limitado de forma estricta el tránsito por la zona y exige a las naves que circulen por rutas autorizadas por sus autoridades.

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Un proyectil de origen desconocido provocó un incendio en la sala de máquinas del petrolero de bandera panameña ON PHOENIX frente a la costa de Omán. (EFE/ Stringer)
Un proyectil de origen desconocido provocó un incendio en la sala de máquinas del petrolero de bandera panameña ON PHOENIX frente a la costa de Omán. (EFE/ Stringer)

Las autoridades iraníes han advertido que pueden atacar embarcaciones que utilicen trayectos no autorizados. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Estados Unidos estableció un cerco naval sobre puertos iraníes, mientras Irán restringió la navegación por el estrecho.

Un segundo petrolero alertó sobre cuatro hombres armados cerca de Socotra

En un hecho separado, la UKMTO informó que el capitán de un petrolero comunicó el acercamiento de una posible embarcación nodriza y de una lancha con cuatro personas armadas y una escalera a bordo. El aviso ubicó el incidente a 430 millas náuticas, unos 796 kilómetros, al este de la isla yemení de Socotra.

La alerta se recibió a las 3.30, hora local, en aguas del mar Arábigo, frente al Cuerno de África y cerca de la entrada al golfo de Adén. La entidad británica recomendó a los buques navegar con precaución e informar sobre cualquier actividad sospechosa mientras avanzan las averiguaciones.

El régimen de Irán advirtió que puede atacar las embarcaciones que utilicen rutas no autorizadas para el transporte de hidrocarburos.
El régimen de Irán advirtió que puede atacar las embarcaciones que utilicen rutas no autorizadas para el transporte de hidrocarburos.

Los dos episodios se conocen un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que dos petroleros sufrieron explosiones al chocar con minas navales en una ruta meridional que consideró no autorizada dentro de Ormuz. El cuerpo militar sostuvo que uno de los barcos, que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en el sur del golfo Pérsico.

La Guardia Revolucionaria no identificó las banderas de esas naves ni informó sobre eventuales víctimas. La UKMTO, por su parte, había informado previamente de un ataque contra un petrolero cerca de Khasab, en Omán, sin atribuir responsabilidades.

Según la Organización Marítima Internacional, entre el inicio del conflicto y el 11 de noviembre se confirmaron 134 incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y otras aguas de Oriente Medio. La UKMTO registró al menos 30 incidentes con buques en octubre, la mayor cifra mensual desde que comenzó la guerra.

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