Olas de hasta 18 metros golpean California: cierran playas y muelles y activan una alerta de evacuación

Las costas de California registraron rompientes de hasta 18 metros en la zona de Mavericks (REUTERS/Mike Blake)

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Las costas de California afrontaron el sábado un episodio de oleaje extremo, con rompientes localizadas de hasta 18 metros (60 pies) en Mavericks, en el condado de San Mateo.

Las condiciones llevaron al cierre de playas y muelles, activaron avisos por inundación costera y motivaron una advertencia de evacuación en un sector próximo a Capitola.

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El fenómeno afectó distintos tramos del litoral, desde el área de San Diego hasta Malibú, con alturas y riesgos que variaron según la zona.

El National Weather Service (NWS) mantuvo alertas por el mar agitado y advirtió que el peligro alcanzaba a quienes se acercaran a la orilla, incluso sin ingresar al agua.

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación cerca de Capitola (REUTERS/Mike Blake)

Una advertencia de evacuación alcanzó un sector costero cercano a Capitola

La oficina del sheriff del condado de Santa Cruz emitió la advertencia para una franja litoral cercana a Capitola, una de las localidades expuestas a la llegada de las olas.

La medida se adoptó ante la posibilidad de que el agua afectara sectores bajos de la costa y zonas próximas a la línea de playa.

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En Pacifica y Half Moon Bay, ambas en el condado de San Mateo, imágenes y testimonios mostraron cómo el mar avanzó sobre calles junto al litoral. Algunas personas fueron derribadas por las olas y otras se alejaron de la zona cuando llegaron los embates de mayor intensidad.

El episodio también provocó el cierre del muelle de Manhattan Beach el sábado por la mañana. La restricción alcanzó a una de las principales atracciones de esa ciudad, que alberga un acuario en su extremo.

Mavericks registró rompientes de hasta 18 metros y una boya marcó 9,5 metros

La mayor medición instrumental de la jornada correspondió a una boya frente a Point Reyes, donde se detectó una ola de 9,5 metros (31,2 pies), el registro más alto desde 2015 en ese punto. En Mavericks, conocido por sus grandes rompientes, se observaron olas localizadas de entre 15 y 18 metros (50 y 60 pies).

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El agua del mar avanzó sobre calles litorales y derribó a personas en Pacifica y Half Moon Bay (REUTERS/Mike Blake)

Rachel Kennedy, meteoróloga del NWS en el Área de la Bahía, explicó a Los Angeles Times que la situación requería evitar la proximidad al agua.

“La playa no es tu amiga este fin de semana”, advirtió. También señaló que la presencia de curiosos podía exponer a los equipos de rescate si se producía una emergencia.

La diferencia entre las alturas medidas por una boya y las rompientes observadas en la costa responde a que las olas pueden aumentar al aproximarse a fondos marinos y formaciones costeras.

Por ello, el dato de hasta 18 metros corresponde a sectores específicos de rompiente y no a una altura uniforme en todo el litoral californiano.

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Los avisos por oleaje e inundación se extendieron desde Los Ángeles hasta San Luis Obispo

En el condado de Los Ángeles, el NWS anticipó olas de entre 1,8 y 2,7 metros (6 a 9 pies) el sábado, con un aumento posterior de 2,4 a 3,7 metros (8 a 12 pies).

El Servicio Meteorológico Nacional pidió alejarse de la orilla para evitar riesgos a los equipos de rescate (REUTERS/Mike Blake)

El aviso por oleaje elevado se mantenía vigente hasta las 15.00 del martes, mientras que la alerta por inundaciones costeras regía hasta las 16.00 del sábado.

El pronóstico para el condado de Ventura contemplaba alturas similares. Más al norte, en San Luis Obispo, se esperaban olas de 3 a 4,6 metros (10 a 15 pies), con una posible escalada de entre 5,5 y 7,6 metros (18 a 25 pies).

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El oleaje fue impulsado por una tormenta con vientos de fuerza huracanada en el Pacífico nororiental, cerca del golfo de Alaska. Ese sistema generó un tren de olas procedente del noroeste que llegó a la costa de California.

Kennedy anticipó que, aunque la primera serie de olas comenzaba a perder fuerza, la actividad en el Pacífico podía traer nuevos pulsos de oleaje durante la semana.

Las autoridades mantuvieron la recomendación de respetar los cierres y los avisos vigentes antes de acercarse a playas, muelles o zonas expuestas a inundaciones.