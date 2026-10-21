Estados Unidos enfrenta la temporada de gripe más temprana en una década con una nueva cepa que deja vulnerables a los más jóvenes

La temporada gripal 2026-2027 en Estados Unidos arrancó con señales que los especialistas no veían desde hace una década (Freepik)

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La cepa de gripe que domina esta temporada en Estados Unidos es una vieja conocida con un rasgo nuevo: se trata de la H1N1, la misma que causó la pandemia de gripe porcina en 2009, pero la versión 2026 del virus porta una mutación denominada G155E que compromete la protección inmunológica de quienes tuvieron menos contacto previo con esta cepa.

Esa alteración genética es la que tiene en alerta a médicos y virólogos en un momento en que apenas la mitad de los niños en el país recibió la vacuna contra la gripe, de acuerdo con cifras publicadas por Reuters.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron que los tests positivos en laboratorios clínicos alcanzaron la semana pasada un 5% a nivel nacional —un máximo en 10 años para esta altura del calendario—, mientras que en los estados del Pacífico la cifra llegó al 10,7%, frente al 0,5% de un año atrás.

Fiebre abrupta, dolor muscular intenso y fatiga son las señales típicas de la influenza, una enfermedad que cada año causa miles de muertes en Estados Unidos (Freepik)

Qué dicen los estudios sobre la respuesta inmunológica

Pequeños estudios de anticuerpos en personas expuestas a la gripe el año pasado revelaron que sus defensas no reconocían la nueva variante.

El hallazgo fue más pronunciado entre los menores de 30 años, según informó Jeanne Marrazzo, directora ejecutiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), en declaraciones recogidas por Reuters. Marrazzo calificó los resultados como algo “a tener en cuenta, pero no motivo de alarma”.

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La explicación, de acuerdo con los especialistas, radica en la historia inmunológica de cada grupo etario. Quienes ya estuvieron expuestos a la H1N1 —ya sea por infección o por vacunación— conservan una protección parcial frente a las versiones anteriores del virus. Los más jóvenes, en cambio, acumulan menos encuentros previos con esta cepa.

“Lo que preocupa un poco es que la cepa H1N1 de este año no ha sido vista por muchos jóvenes, por lo que podría ser más grave en ellos”, advirtió la doctora Jennifer Duchon, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil Mount Sinai de Nueva York, quien agregó que su centro ya comenzó a recibir casos.

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La directora ejecutiva de la IDSA pidió atención ante los resultados de los estudios de anticuerpos, aunque descartó que sean motivo de alarma generalizada (UAB Photo/Lexi Coon)

Un patrón geográfico que desconcierta a los expertos

El comportamiento geográfico de la temporada también desconcertó a los expertos. De forma habitual, los contagios comienzan en los estados del sur y avanzan hacia el norte. Este año, en cambio, el foco se ubicó en los estados del Pacífico.

“No hay una razón clara para mí de por qué sucede esto”, reconoció Caitlin Rivers, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea patógenos en su boletín semanal Force of Infection.

Rivers ofreció dos hipótesis. La primera apunta a una “brecha inmunológica”: como la temporada pasada estuvo dominada por la cepa H3N2, la inmunidad frente a la H1N1 no está tan fresca en la población. La segunda posibilidad es que la propia mutación esté detrás del adelanto.

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El mapa epidemiológico de este año rompió con décadas de patrones conocidos y obligó a los expertos a buscar explicaciones en la propia biología del virus (CDC)

Qué tan preparada está la vacuna para esta temporada

Las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en agosto de 2026 están diseñadas para combatir tres cepas: la H1N1, la H3N2 —predominante la temporada anterior— y un virus de influenza B.

Scott Hensley, microbiólogo de la Universidad de Pensilvania, afirmó que dos de los tres componentes del inmunizante parecen estar “muy bien adaptados” a los virus que circulan actualmente.

Sin embargo, advirtió que la variante G155E podría afectar la respuesta de anticuerpos en los sectores más jóvenes de la población y recomendó no postergar la vacunación.

Cada año, la eficacia de la vacuna antigripal depende de una apuesta que se hace meses antes: anticipar qué cepas van a circular cuando llegue el invierno (REUTERS/Hannah Beier/File Photo)

La Asociación Médica Estadounidense (AMA) mantiene su recomendación de aplicar la vacuna a todas las personas mayores de seis meses.

La eficacia del inmunizante varía cada año en función de qué tan bien se anticiparon, con meses de antelación, las cepas que terminan en circulación.

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Aunque la mayoría de los niños se recupera sin complicaciones, la gripe puede ser mortal, en particular para los más pequeños y para quienes tienen condiciones de salud preexistentes.

En 2025, alrededor de 32 millones de personas contrajeron la enfermedad en el país, lo que derivó en unas 390.000 hospitalizaciones y 24.000 muertes, de acuerdo con cifras de Reuters.