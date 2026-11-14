El caos aéreo en Estados Unidos llegó días después del plan de la FAA para retirar los disquetes de forma gradual

La Administración Federal de Aviación ordenó la suspensión de los despegues en todo Estados Unidos debido a una falla en las comunicaciones del control aéreo (REUTERS/Elijah Nouvelage)

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El sistema aéreo de Estados Unidos quedó bajo presión el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una suspensión nacional de los despegues durante más de cuatro horas por una falla en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. Los aviones que ya estaban en vuelo pudieron continuar sus rutas y aterrizar, pero las salidas quedaron detenidas en los 22 centros regionales del país, informó CNN.

La interrupción provocó más de 10.000 retrasos y miles de cancelaciones en aeropuertos como Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles y Nueva York. Aunque la FAA levantó la orden después de cuatro horas, autoridades y analistas consultados por distintos medios advirtieron que las alteraciones en las rotaciones de aeronaves y tripulaciones podían extender las demoras durante todo el fin de semana.

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La modernización coincidió con una red de comunicaciones antigua

La interrupción técnica provocó más de 10.000 retrasos y miles de cancelaciones en terminales de Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles y Nueva York (REUTERS/Luis Cortess)

El episodio ocurrió apenas una semana después de que la FAA anunciara un plan para retirar de forma gradual los disquetes que aún se usan para transmitir información meteorológica y otros datos operativos en centros de control aéreo. La agencia prevé reemplazar esa tecnología en más de 400 instalaciones antes de finales de 2028, tal como informó Reuters el 6 de noviembre.

Un disquete es un soporte de almacenamiento magnético recubierto de plástico que se inserta físicamente en una computadora. En su versión más extendida, puede guardar hasta 1,44 MB de información, una capacidad inferior a la de una fotografía de resolución media tomada con un teléfono móvil actual.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo el viernes que la falla se produjo durante la incorporación de tecnología nueva a una infraestructura antigua de la FAA. Las autoridades atribuyeron el problema a una sobrecarga en los enrutadores de la red de telecomunicaciones que sostiene al sistema de control aéreo, lo que derivó en la transmisión de datos inconsistentes.

De acuerdo con CNN, el Gobierno estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI descartaron desde el inicio que el incidente hubiese sido causado por un ataque deliberado, un acto terrorista o un ciberataque. La investigación se concentró así en el funcionamiento técnico de una red calificada como obsoleta.

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Los disquetes muestran la dependencia de procesos manuales

La FAA prevé la sustitución de los disquetes en más de 400 instalaciones de control de tráfico aéreo antes de finales de 2028 (REUTERS/Brian Snyder)

No se ha establecido si el retiro progresivo de los disquetes tuvo una relación directa con la interrupción del viernes. Sin embargo, el anuncio previo expuso que partes del sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos todavía dependen de equipos y procesos de varias décadas de antigüedad.

David Soucie, exinspector de accidentes aéreos de la FAA, explicó a CNN que los proyectos en los que trabajó utilizaban software digital diseñado específicamente para esas tareas. Aun así, señaló que parte del hardware que seguía en servicio en 1999 había sido fabricado treinta años antes.

“Cada vez que se incorpora algo nuevo se crean vulnerabilidades adicionales”, afirmó Soucie al medio estadounidense. “Ver que esto ocurre demuestra que no se puede empezar a integrar tecnología nueva sin más”, añadió, en una declaración traducida al español.

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La situación dejó en primer plano el desafío de actualizar sistemas esenciales sin afectar la continuidad operativa. La FAA había anunciado que la sustitución de los disquetes abarcaría cientos de instalaciones, una señal de la escala de la modernización pendiente en la red que coordina los vuelos comerciales del país.

Las cancelaciones dan derecho a reembolso en Estados Unidos

La suspensión de las salidas también reavivó las dudas de los pasajeros sobre sus derechos cuando un vuelo se cancela o se demora. Katy Nastro, portavoz del sitio de viajes Going.com, recordó a CNN que las reglas del Departamento de Transporte establecen que los viajeros pueden recuperar el dinero si deciden no continuar con el viaje.

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“Si un vuelo se cancela, los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo del billete, sin excepciones”, aseguró Nastro. También precisó que una persona puede rechazar un crédito ofrecido por la aerolínea y solicitar el reintegro monetario correspondiente.

Eric Napoli, director jurídico de la empresa de defensa de pasajeros AirHelp, recomendó buscar alternativas inmediatamente cuando una tormenta, una falla operativa u otro problema amenaza con alterar un itinerario. Además, aconsejó priorizar los vuelos de primera hora de la mañana, que suelen acumular menos retrasos, especialmente en períodos de alta demanda.