EEUU pidió explicaciones a Nvidia por la posible venta ilegal de sus chips de inteligencia artificial más avanzados a China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, otorgó a Nvidia un plazo de diez días para responder por la presunta venta de procesadores de inteligencia artificial a China. (EFE/Shawn Thew)

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El Gobierno de Estados Unidos pidió explicaciones a Nvidia sobre una posible maniobra para introducir en China sus procesadores de inteligencia artificial (IA) más avanzados, cuya comercialización está restringida por Washington. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó que la compañía aclare si conocía y permitió el uso de empresas intermediarias para esquivar las prohibiciones comerciales y advirtió que el cumplimiento de las normas de exportación constituye el principal asunto que debe esclarecerse.

En una entrevista a Fox News concedida este domingo, el funcionario sostuvo que espera respuestas de la empresa y de la investigación interna que abrió sobre la conducta de su entonces director ejecutivo, Jensen Huang. Bessent estableció un plazo de diez días para obtener explicaciones sobre las posibles operaciones y el grado de conocimiento que tenía la compañía acerca de los movimientos de sus productos.

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La normativa estadounidense impide vender a China determinados semiconductores de alto rendimiento, considerados estratégicos para desarrollar y entrenar sistemas de inteligencia artificial. La política busca limitar el acceso de Beijing a una tecnología que tiene aplicaciones comerciales, industriales y militares, en un contexto de competencia entre las dos potencias por el liderazgo tecnológico.

El presidente Donald Trump autorizó a finales de 2025 la comercialización de los procesadores H200 de Nvidia en el mercado chino, pero mantuvo fuera de esa excepción a los modelos superiores. Bessent fue categórico al establecer el alcance de la autorización: “Nada por encima de los H200 puede venderse a los chinos”.

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Las autoridades sospechan que la empresa Megaspeed International adquirió componentes de Nvidia en el sudeste asiático para desviarlos al mercado chino. (REUTERS/Manami Yamada/Foto de archivo)

El secretario del Tesoro puso el foco en la posibilidad de que la compañía hubiera utilizado sociedades instrumentales para concretar operaciones que no estaban permitidas de manera directa. En particular, mencionó los vínculos comerciales con Megaspeed International, una firma de centros de datos radicada en Singapur que quedó bajo investigación por presuntamente facilitar el ingreso de componentes estadounidenses a China.

“Lo que es más importante aquí es examinar si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento de las restricciones de exportación de Estados Unidos”, afirmó Bessent. También cuestionó si la empresa conocía el funcionamiento de esas intermediarias y si permitió que fueran utilizadas como un canal alternativo para abastecer al mercado chino.

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La sospecha de las autoridades es que Megaspeed adquiría procesadores de Nvidia destinados a instalaciones informáticas del sudeste asiático y posteriormente los trasladaba a China. De esa manera, empresas del país asiático habrían podido acceder a componentes sometidos a controles estadounidenses mediante operaciones que ocultaban su destino final.

El Departamento de Justicia mantiene una investigación penal sobre estas presuntas maniobras. Nvidia, por su parte, aseguró a finales del mes pasado que había examinado las acusaciones durante el año anterior y que las había descartado.

El caso también involucra a Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed, cuyo nombre quedó asociado a las investigaciones por su presunta relación sentimental con Jensen Huang. Bessent restó importancia a ese aspecto frente a las posibles infracciones comerciales: “No me importa si es espía o no. Las debilidades de Jensen son asunto suyo”, expresó.

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El gobierno de Singapur prohibió el reingreso de la exdirectiva Alice Huang por brindar testimonios inexactos mientras Beijing descartó vínculos de espionaje con la ejecutiva. (REUTERS/Ann Wang)

Megaspeed confirmó que Alice Huang abandonó la compañía el 30 de agosto de 2025 y aseguró que desde entonces no mantiene ninguna función dentro de la organización. La firma rechazó las acusaciones sobre sus actividades y sostuvo que desarrolla operaciones comerciales legítimas. Además, contrató asesoramiento jurídico externo para realizar una revisión de sus procedimientos y determinar si cumplió con las disposiciones estadounidenses sobre exportaciones.

Las autoridades de Singapur también investigan el caso. Según informaron, detectaron exportaciones de servidores equipados con procesadores avanzados de IA hacia Malasia, ante la sospecha de que los equipos podían terminar en otros destinos distintos de los declarados. La policía confirmó que las actuaciones sobre Megaspeed continúan abiertas.

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En febrero, las autoridades singapurenses prohibieron el reingreso de Alice Huang al territorio después de considerar que había proporcionado información inexacta durante las pesquisas. Sin embargo, no fue formalmente investigada por espionaje. Beijing, por su parte, rechazó las acusaciones de que la mujer trabajara para sus servicios de inteligencia.