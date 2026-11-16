Crisis aérea en Estados Unidos: el gobierno espera que las operaciones se restablezcan plenamente este lunes (REUTERS)

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Las interrupciones en el transporte aéreo de Estados Unidos afectaron a más de 11.500 vuelos el domingo, en la tercera jornada consecutiva de problemas tras la paralización general del sistema aéreo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó que las operaciones volverán a la normalidad este lunes, mientras las aerolíneas intentan recuperar sus horarios y las autoridades investigan las causas de la falla que provocó el colapso.

Según el sitio especializado FlightAware, el domingo se cancelaron unos 2.100 vuelos y otros 9.400 sufrieron retrasos en todo el país. El sábado, las compañías aéreas habían cancelado casi 6.700 vuelos y retrasado más de 9.100. Entre las empresas más afectadas, JetBlue canceló aproximadamente el 28% de sus operaciones y American Airlines el 20%. United Airlines, Southwest y Delta registraron cancelaciones de entre el 3% y el 5% de sus vuelos.

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Las perspectivas para este lunes son más favorables. FlightAware informó que hasta las 20:28 del domingo, hora del este de Estados Unidos, se habían registrado apenas 88 cancelaciones para la jornada siguiente. La cifra contrastaba con los más de 875 vuelos que habían sido cancelados el sábado por la noche para el domingo.

Duffy declaró en el programa This Week, de ABC, que no existían indicios de un ciberataque ni de otra intención maliciosa detrás de la interrupción, aunque reconoció que las autoridades todavía no habían determinado la causa raíz del problema. El funcionario sostuvo que la Administración Federal de Aviación (FAA) prioriza la seguridad de los pasajeros y anticipó que las operaciones recuperarían la normalidad por completo este lunes.

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La FAA emitió el viernes una orden de suspensión de vuelos a nivel nacional que paralizó casi todas las salidas durante aproximadamente cinco horas. Se trató de la interrupción más prolongada del tráfico aéreo estadounidense desde los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, habla durante una conferencia de prensa después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una orden nacional de suspensión de vuelos (REUTERS/Eric Lee)

Las autoridades atribuyeron el incidente a problemas relacionados con la instalación de un nuevo enrutador en una instalación remota de la FAA, un trabajo realizado por el contratista L3Harris. La falla provocó que otros centros de control del tráfico aéreo recibieran una avalancha de datos que sobrecargó sus sistemas de comunicación.

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Duffy explicó el domingo que el reemplazo de un enrutador en una instalación de la FAA en El Dorado, Arkansas, provocó inconvenientes con otro dispositivo recientemente instalado en Amarillo, Texas. Ese equipo comenzó a transmitir datos que sobrecargaron los enrutadores de otros centros de control aéreo en distintos puntos del país.

La FAA informó el domingo que desactivó la funcionalidad de los enrutadores de origen y adoptó la misma medida con otros 60 dispositivos similares del sistema de control del tráfico aéreo. Sin embargo, la agencia todavía no determinó por qué se produjo la falla durante un procedimiento de mantenimiento que, según Duffy, se había realizado miles de veces sin inconvenientes.

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El secretario de Transporte descartó, por el momento, la hipótesis de un sabotaje y defendió al trabajador que instaló el equipo. “Un buen patriota estadounidense, creemos, un veterano, así que no pensamos que alguien intentara sabotear la red durante la instalación”, afirmó. Sin embargo, reconoció: “Pero en realidad no conocemos la causa raíz”.

Dos personas familiarizadas con la investigación citadas por REUTERS señalaron que la instalación del enrutador se desarrolló sin inconvenientes. Según una de las fuentes, cualquier problema con el sistema de comunicaciones de la FAA surgió después de que el reemplazo del dispositivo concluyó con éxito, bajo la supervisión de un empleado de la agencia.

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Las autoridades atribuyeron el incidente a problemas relacionados con la instalación de un nuevo enrutador en una instalación remota de la FAA, un trabajo realizado por el contratista L3Harris (REUTERS)

Las fuentes también indicaron que la FAA recibe un procedimiento detallado de cada paso del proceso. La segunda persona sostuvo que los problemas del viernes comenzaron “poco después” de que el servicio de las instalaciones volvió a quedar bajo responsabilidad de la agencia, que previamente había aprobado el trabajo realizado.

El episodio expuso nuevamente las dificultades estructurales del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, afectado por la obsolescencia de la tecnología y los equipos, los problemas de comunicación y la escasez de varios miles de controladores.

Duffy precisó que los enrutadores que presentaron fallas fueron adquiridos en 2001 y quedaron obsoletos en 2006. Desde el viernes, el funcionario solicitó 50.000 millones de dólares para modernizar los sistemas de control del tráfico aéreo, por encima de su pedido anterior de 30.000 millones. El Congreso había aprobado otros 12.500 millones de dólares en 2025 para financiar mejoras en la infraestructura.

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El presidente Donald Trump también reclamó una mayor inversión y realizó el domingo sus primeras declaraciones públicas sobre los problemas que afectaron al transporte aéreo durante el fin de semana.

“Ya hemos comenzado el trabajo, pero debe hacerse de una sola vez, no a cuentagotas”, escribió en las redes sociales. “El Congreso debe aprobarlo”.

El pedido de nuevos fondos generó cuestionamientos entre los representantes demócratas Rick Larsen y André Carson, principales referentes de su partido en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes y su subcomité de aviación, respectivamente.

El episodio expuso nuevamente las dificultades estructurales del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, afectado por la obsolescencia de la tecnología y los equipos, los problemas de comunicación y la escasez de varios miles de controladores (REUTERS)

Ambos legisladores señalaron en un comunicado el sábado que, de los 12.500 millones de dólares aprobados en 2025 para mejorar el sistema de control del tráfico aéreo, todavía quedan sin gastar unos 11.000 millones. “¿Podrían explicarle al Congreso, una vez más, por qué necesitan más dinero?”, preguntaron Larsen y Carson.

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Duffy respondió que los fondos asignados el año pasado estaban destinados a determinados gastos y no contemplaban inversiones en nuevo software para administrar el espacio aéreo.

El debate sobre la financiación también alcanzó al sector privado. Justin Erbacci, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), reclamó una mayor participación de los inversores para modernizar la infraestructura aeronáutica. “No podemos depender únicamente de las inversiones gubernamentales. Es necesaria la inversión privada”, afirmó durante un foro sobre infraestructura aeroportuaria celebrado el domingo en Montreal.

Erbacci no se refirió directamente a la paralización de los vuelos en Estados Unidos, pero sostuvo que el sector necesita inversiones para responder al crecimiento del tráfico aéreo y reemplazar los sistemas obsoletos.

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De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se prevé que el tráfico mundial de pasajeros aéreos se duplique con creces para 2050.

(Con información de REUTERS)