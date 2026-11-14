El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, brinda un discurso en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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La Casa Blanca y el Departamento de Transporte de Estados Unidos pidieron el viernes al Congreso otros USD 30.000 millones para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control de tránsito aéreo, después de que una falla de comunicaciones obligara a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) generó inconsistencias en la información procesada por los enrutadores. Por este motivo, las autoridades decidieron apagar la red de forma preventiva.

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Duffy reclamó acelerar el recambio tecnológico y advirtió que los fallos continuarán si no se reemplaza el equipamiento actual. “No puedo construir cosas si no tengo dinero”, afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde llegó a solicitar hasta USD 50.000 millones para las obras.

Duffy atribuyó la interrupción de las operaciones aéreas a problemas recurrentes en la infraestructura tecnológica que utilizan los controladores de tránsito aéreo. “Muchas de nuestras torres tienen casi 100 años”, afirmó Duffy. “Nuestros controladores aéreos tienen techos con goteras. El aire acondicionado no funciona… sus ascensores no funcionan”.

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El funcionario explicó que la red depende de “conmutadores antiguos, enrutadores antiguos” y de “pequeñas líneas de cobre de los años 80”, que recibieron una sobrecarga de datos.

La Casa Blanca pidió USD 30.000 millones al Congreso para modernizar los sistemas de control del tráfico aéreo (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El pedido formal, presentado por Duffy junto al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, incluye USD 10.100 millones para renovar los sistemas de control aéreo, USD 2.000 millones para modernizar o reemplazar torres de control y USD 18.000 millones para obras de infraestructura aeroportuaria. De esa última cifra, USD 10.000 millones se destinarían a terminales.

El Congreso ya había aprobado en julio de 2025 una partida de USD 12.500 millones para iniciar la actualización de los sistemas de la FAA. En septiembre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el organismo de supervisión legislativa, advirtió que la agencia aún no contaba con una estimación completa de los costos ni con un calendario integrado para ejecutar el plan, una situación que eleva el riesgo de sobrecostos y demoras.

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La suspensión nacional provocó más de 10.000 demoras y al menos 1.479 cancelaciones de vuelos, de acuerdo con FlightAware. La FAA levantó la restricción a las 20:15, hora local, aunque la acumulación de incidencias y el desorden en la ubicación de aeronaves y tripulaciones anticipaban nuevas alteraciones durante la noche y el fin de semana.

La falla de la Administración Federal de Aviación tampoco obliga a las aerolíneas a otorgar compensaciones adicionales a los pasajeros afectados. Este tipo de incidentes se considera ajeno al control de las compañías, al igual que las interrupciones causadas por condiciones meteorológicas. Las empresas aéreas deben ofrecer un cambio de reserva sin cargo a otro vuelo para quienes deseen continuar hacia su destino. Si el servicio fue cancelado y el pasajero decide desistir del viaje, corresponde un reembolso.

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Un avión permanece en la pista del Aeropuerto de Dallas Fort Worth el viernes 13 de noviembre de 2026, luego que la Administración Federal de Aviación suspendió todos los vuelos en el país (AP/Tony Gutiérrez)

La suspensión nacional de despegues dejó más de 6.600 vuelos cancelados y 8.600 demorados, según datos de FlightRadar24. El registro también incluye otros 1.500 servicios ya cancelados para el domingo.

Analistas del sector aéreo advirtieron que la interrupción de cuatro horas puede afectar la programación de las aerolíneas durante varios días, debido al desorden en la ubicación de aviones y tripulaciones.

Duffy afirmó que decenas de miles de pasajeros quedaron varados en terminales de todo el país y señaló además que se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval para abordar las consecuencias de la falla en las comunicaciones del sistema de control aéreo.

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(Con información de EFE)