Los deportes estadounidenses intentan volver a la normalidad después de que la suspensión viajes afecte a varios equipos

El cese de vuelos ordenado por la FAA causó demoras y ajustes logísticos en las ligas deportivas de Estados Unidos (REUTERS/Sandra Stojanovic)

Guardar

El caos aéreo generado por el paro total de vuelos ordenado el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dejó a su paso unas jornada deportiva nacional marcada por demoras, traslados improvisados y una polémica que escaló hasta la cima del fútbol americano universitario.

Los equipos de Mississippi y Oklahoma jugaron el domingo, en medio de acusaciones cruzadas entre ambas instituciones y la Conferencia Sureste (SEC). Oklahoma Sooners se impuso por 24-17 ante Ole Miss Rebels.

PUBLICIDAD

El paro de la FAA sacudió la logística de casi todos los deportes

El cese de operaciones aéreas, que duró varias horas el viernes y fue levantado a las 20:30 hora del este, obligó a equipos de fútbol universitario, básquet, hockey sobre hielo y fútbol femenino a improvisar soluciones de último momento, informó Associated Press.

Varias universidades recurrieron a autobuses y algunos partidos fueron postergados entre dos y tres horas para permitir la llegada de los visitantes. Utah (N° 2 del ranking) vio su partido ante Arizona (N° 22) retrasado tres horas; lo mismo ocurrió con Arizona State frente a Central Florida. Auburn optó directamente por el transporte terrestre.

Oklahoma Sooners superó por 24-17 a Ole Miss Rebels en el único encuentro de fútbol americano universitario pospuesto al domingo (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Solo Oklahoma-Ole Miss quedó fuera del sábado universitario

En medio de ese panorama de ajustes, el partido entre Ole Miss (N° 19) y Oklahoma fue el único encuentro de la División I que no pudo disputarse el sábado. El juego, originalmente programado para las 16:15 del sábado, quedó fijado para las 13 del domingo. La decisión fue tomada por el comisionado de la SEC, Greg Sankey, y recibida con dureza por la dirigencia del equipo local.

PUBLICIDAD

El director atlético de Oklahoma calificó la situación de “inexplicable”

Roger Denny, director atlético de Oklahoma en su primer año en el cargo, fue el más crítico. En declaraciones recogidas por ESPN, aseguró que el traslado del partido a domingo “carga de forma injusta” a los Sooners y cuestionó si Ole Miss hizo los esfuerzos suficientes para llegar a Norman el viernes por la noche.

“Inexplicable” fue la palabra que repitió en más de una oportunidad. Según Denny, Oklahoma supo por la policía estatal —y no por la oficina de la liga— que Ole Miss ya esperaba jugar el domingo y planeaba llegar recién el sábado por la tarde. “El hecho de que nos hayamos enterado por la patrulla de carreteras y no directamente por la liga en ese momento es indignante”, afirmó.

PUBLICIDAD

Denny también reveló que Sankey movió el partido “ante nuestra fuerte objeción” y advirtió que no jugar el domingo al horario indicado resultaría en un forfeit (incumplimiento) para Oklahoma. “Podían haber dicho: el partido es el sábado a las 20, Ole Miss, preséntese o pierde por default. No lo hicieron”, sostuvo en una entrevista con SoonerScoop.

El director atlético de Oklahoma Roger Denny criticó a la dirigencia de la SEC por trasladar el encuentro ante Ole Miss (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

Los Rebeldes explicaron por qué no pudieron partir el viernes por la noche

Por su parte, Ole Miss publicó un comunicado en el que defendió sus gestiones. Los jugadores y el cuerpo técnico habían subido a los autobuses en el Manning Center en Oxford, Misisipi, con destino al aeropuerto regional de Tupelo, cuando el paro de la FAA fue anunciado a las 15:54, seis minutos antes de la hora de partida prevista.

PUBLICIDAD

Los jugadores fueron liberados, regresaron al centro de entrenamiento a las 20 para una reunión de equipo y, minutos después, el paro fue levantado.

Sin embargo, JetBlue —la aerolínea contratada— ya había cancelado la mayoría de sus vuelos nocturnos del viernes. El broker aéreo Air Planning informó a la universidad que el tiempo necesario para reubicar al grupo y llegar al aeropuerto de Tupelo haría que la tripulación superara su límite legal de horas de servicio antes del despegue.

El viaje en autobús de los 900 kilómetros (559 millas) habría demandado más de ocho horas. “Tomamos todas las medidas razonables a nuestro alcance para evitar este escenario”, indicó la institución.

PUBLICIDAD

Minutos antes de que el paro de la FAA fuera levantado, JetBlue canceló la totalidad de sus vuelos nocturnos del viernes (Alex Kent/The New York Times)

Los Cavaliers jugaron con ocho jugadores y ganaron igual

En la NBA, el caso más extremo lo vivió Cleveland. Los Cavaliers no pudieron salir de Miami el viernes por la noche tras su partido ante el Heat, el último de una gira de tres juegos.

El base Donovan Mitchell había sugerido públicamente que el partido del sábado ante los Dallas Mavericks debería postergarse, pero la franquicia tiene el estadio comprometido en un tramo de 11 días consecutivos de eventos, lo que dejaba poco margen.

El equipo partió de Miami a las 8:54 del sábado y llegó a Cleveland con tiempo justo. Con Mitchell, James Harden, Peyton Watson y Jarrett Allen fuera del equipo titular por precaución, los Cavaliers le ganaron 127-117 a Mavericks usando solo ocho jugadores.

PUBLICIDAD

“Back-to-back, vuelo de tres horas, ya era una situación difícil. Pero si dicen que hay que jugar, jugamos”, dijo Mitchell en declaraciones recogidas por ESPN. El entrenador Kenny Atkinson reconoció que tuvieron suerte de conseguir habitaciones de hotel en Miami y de llegar a tiempo a Cleveland.

Cleveland Cavaliers venció a Dallas Mavericks con una rotación de ocho jugadores tras viajar a primera hora del sábado (David Richard-Imagn Images)

La G League encontró su propia solución a 900 kilómetros de Chicago

Una de las imágenes más llamativas de la jornada la protagonizó el Sioux Falls Skyforce, equipo de la G League que también jugaba en Cleveland el sábado.

Ante la imposibilidad de conseguir vuelos desde Chicago, la franquicia contrató una flota de camionetas para cubrir el trayecto por tierra. El esfuerzo valió: el Skyforce venció al Cleveland Charge 148-142, con 41 puntos de Lester Quinones y 31 de Vladislav Goldin.

PUBLICIDAD

El arbitraje de la NFL y la NBA también sufrió los efectos del paro aéreo

Los equipos de la NFL se vieron menos afectados porque suelen viajar el día anterior al partido, y sus compromisos se disputaban el domingo. Pero el árbitro Don Willard debió dirigir dos partidos en un mismo día: primero el Miami Dolphins contra Indianápolis Colts a las 13 y luego el Pittsburg Steelers vs. Cincinnati Bengals del Sunday Night Football, separados por apenas 180 kilómetros (112 millas).

El árbitro Don Willard dirigió dos compromisos de la NFL el mismo domingo debido a las complicaciones de traslado (Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images)

En cambio, la NBA reorganizó su plantel de árbitros para varios partidos. Brian Forte fue asignado al juego Chicago Bulls contra Minnesota Timberwolves en reemplazo de Jason Goldenberg; Jenna Schroeder cubrió el mencionado partido de Dallas-Cleveland; y Michael Smith fue incorporado de urgencia a la terna del juego entre Brooklyn Nets y Memphis Grizzlies cuando otro árbitro no pudo llegar a tiempo.

PUBLICIDAD