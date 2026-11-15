Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión que sostuvo durante más de 25 años: 5.400 casos en 2026

El sarampión vuelve a ser una amenaza activa en territorio estadounidense después de décadas de control sostenido (Justin Rex for The Texas Tribune via REUTERS)

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que Estados Unidos perdió la capacidad de frenar la transmisión local sostenida del sarampión.

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), eso significa que el virus ya circula libremente entre la población no vacunada sin que los sistemas sanitarios logren extinguir los brotes.

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El organismo convocó una conferencia de prensa para el martes con el anuncio oficial.

El virus del sarampión puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar (Freepik)

Qué significa perder la certificación

De acuerdo con los criterios de la OMS, un país se considera libre del sarampión cuando no registra infecciones de transmisión local ni brotes que se prolonguen por 12 meses o más.

La OPS determinó que Estados Unidos no cumplió ese estándar en 2026, algo que no ocurría desde el año 2000, cuando el país obtuvo su certificación oficial.

Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que aproximadamente un tercio de los casos de este año están vinculados a brotes que comenzaron en 2025 y nunca se contuvieron.

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Según el CDC, el sarampión tiene una historia larga en Estados Unidos. Antes de que la vacuna estuviera disponible —en 1963—, entre 3 y 4 millones de personas se infectaban cada año, con entre 400 y 500 muertes anuales, en su mayoría niños. En 1981, los casos ya habían caído un 80% respecto del año anterior.

El mismo organismo registra que la certificación de eliminación llegó en 2000 y se sostuvo durante más de dos décadas, incluso a través de brotes puntuales como el de Disneylandia en 2015 o el de Nueva York en 2018-2019, que fueron contenidos mediante medidas de salud pública.

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El organismo federal lleva más de un siglo monitoreando la evolución del sarampión en el país (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Un año para el récord negativo

El CDC contabilizó 5.412 casos de sarampión en lo que va de 2026, con más de 590 hospitalizaciones y al menos seis muertes relacionadas con la enfermedad. Las infecciones se extendieron a 45 estados y al Distrito de Columbia.

El brote más grave se concentró en Pensilvania, donde las autoridades sanitarias estatales registraron más de 1.500 casos y siete muertes. Nueva York y Wisconsin confirmaron una muerte cada uno.

El contraste con 2025 es marcado. El CDC registró ese año 2.242 casos en 48 brotes separados —el número más alto en más de tres décadas en ese momento—, con 245 hospitalizaciones y tres fallecidos. En 2026, esos números fueron superados antes de cerrar el año.

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El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen, según el CDC. El mismo organismo determinó que el 96% de los infectados en 2026 no estaba vacunado o desconocía su estado de vacunación. Solo el 2% de los casos correspondió a personas completamente inmunizadas.

Ningún año desde la era pre-vacuna había concentrado tantos casos, hospitalizaciones y muertes por sarampión en simultáneo (REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo)

Por qué el virus encontró terreno fértil

La OPS establece que para mantener el estatus de eliminación se requiere una tasa de vacunación del 95% o más, junto con sistemas de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta rápida.

La corresponsal médica de CBS News, la doctora Céline Gounder, advirtió sobre las consecuencias prácticas: “Las salas de emergencia y los pediatras tienen que considerar el sarampión en cualquier paciente con fiebre y sarpullido, hayan viajado al exterior o no. Y es posible que nos convirtamos en exportadores de sarampión hacia otros países”.

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Los datos del CDC sobre cobertura vacunal muestran una tendencia clara: en muchas comunidades del país, las tasas de inmunización infantil cayeron por debajo del nivel mínimo requerido.

En 2025, nueve estados facilitaron los trámites para obtener exenciones a la vacunación. En contraste, los que eliminaron las exenciones no médicas vieron subir sus tasas en niños de jardín de infantes entre 2 y 4 puntos porcentuales.

El epidemiólogo y colaborador de Forbes Omer Awan fue directo: “Es frustrante y desgarrador, porque tenemos las herramientas para combatir esto. La vacuna MMR tiene una efectividad del 97% para prevenir el sarampión, y simplemente no la estamos usando”.

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La caída en la inmunización no fue gradual ni invisible: las señales estuvieron presentes antes de que los brotes se salieran de control (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Quiénes quedan más expuestos

Los sectores que no pueden vacunarse —bebés, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas— dependen de que el resto de la población esté inmunizada.

Awan advirtió que esos grupos “serán los más vulnerables a contagiarse y a sufrir las complicaciones”, entre ellas neumonía y encefalitis.

La próxima ventana para actuar es política. La mayoría de las legislaturas estatales retoman sus sesiones en enero de 2027, y serán esas cámaras las que establezcan las reglas de exención para el año siguiente, tal y como señaló Gounder ante CBS News.