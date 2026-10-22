Canadá y Turquía sellaron un acuerdo estratégico de comercio, defensa y energía

Canadá manifestó interés en participar con tecnología nuclear en los planes de expansión energética de Turquía (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunciaron en Ankara una asociación estratégica que incluyó el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio y acuerdos en defensa, transporte aéreo, energía y vínculos entre ambas sociedades.

Carney realizó la primera visita bilateral oficial de un jefe de Gobierno canadiense a Turquía y mantuvo una reunión con Erdogan en el complejo presidencial de la capital turca.

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“Tenemos objetivos claros: más comercio entre las empresas para generar más prosperidad entre nuestros pueblos”, declaró Carney. Además, afirmó que la futura negociación buscará reducir costos, eliminar barreras y dar previsibilidad a compañías e inversores de los dos países.

Por su parte, Erdogan indicó que Ankara y Ottawa acordaron comenzar las tratativas antes de fin de año. “Dimos un paso histórico hacia el futuro de nuestras relaciones”, sostuvo tras la ceremonia. El mandatario turco remarcó que la nueva categoría de asociación estratégica no quedará limitada a un documento ni tendrá un carácter simbólico.

“Esperamos aumentar nuestro volumen comercial, que actualmente ronda los $ 3.000 millones, a $ 5.000 millones inicialmente y luego a $ 10.000 millones mediante las medidas que adoptaremos”, dijo Erdogan. El presidente turco señaló que ambos países prevén casi duplicar las conexiones aéreas directas y anunció que planea viajar a Canadá con una delegación empresarial, aunque no precisó una fecha.

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El presidente Recep Tayyip Erdogan proyectó elevar el intercambio comercial bilateral hasta los 10.000 millones de dólares (Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

La asociación contempla inversiones y cooperación en sectores considerados prioritarios, entre ellos el suministro energético, la producción militar, la industria aeroespacial, los minerales críticos y la inteligencia artificial. Los ministros de Energía de ambos países trabajarán además sobre gas natural licuado, energía nuclear y minerales estratégicos.

Turquía proyecta ampliar su capacidad nuclear durante las próximas décadas y planea construir una segunda central sobre la costa del mar Negro, mientras una primera planta está en construcción en la costa mediterránea con participación de la empresa rusa Rosatom. Canadá expresó interés en participar en el proyecto y los dos gobiernos evaluaron la creación de un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de una propuesta del equipo nuclear Candu canadiense para futuras centrales turcas.

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En materia militar, el acuerdo conectará a empresas de los dos países para desarrollar proyectos conjuntos. “Los aliados deben poder contar unos con otros para disponer de equipos y capacidades que nos mantengan seguros”, afirmó Carney.

Canadá levantó en 2024 las restricciones a la exportación de armas hacia Turquía, impuestas después de las incursiones militares turcas en Siria y del respaldo de Ankara a Azerbaiyán durante el conflicto con Armenia. Las limitaciones afectaron equipos que incorporaban componentes de fabricación canadiense.

La visita de Carney ocurrió mientras Canadá busca reducir su dependencia comercial de Estados Unidos, en medio de la disputa desencadenada por los aranceles que el presidente Donald Trump aplicó a productos canadienses. Ottawa respondió con medidas de represalia y Carney impulsó contactos con otros países, entre ellos naciones europeas, India, China y Arabia Saudita.

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“Ningún país, sin importar los recursos con los que cuente, construye fortaleza por sí solo. Los países más resistentes reúnen fortalezas complementarias con socios de confianza. Nuestro objetivo no es la autosuficiencia; es la resiliencia colectiva”, expresó Carney.

Erdogan describió los acuerdos como el comienzo de una nueva etapa entre los dos países. “Teníamos relaciones diplomáticas, pero existía una desconexión desde hacía mucho tiempo. Hoy le pusimos fin. Ahora comienza un nuevo período, una nueva era para Turquía y Canadá”, afirmó.

La declaración conjunta también incluyó compromisos para profundizar la cooperación en seguridad regional, con referencias a Ucrania, el Cáucaso Sur, Oriente Medio y Gaza. Los dos gobiernos plantearon una mayor coordinación bilateral y multilateral en esas áreas, además de reuniones más frecuentes entre sus ministros, incluidos los responsables de Relaciones Exteriores.

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Canadá y Turquía acordaron en Ankara el inicio de negociaciones para firmar un tratado de libre comercio (Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

La agenda de Carney coincidió con reclamos de organizaciones de derechos humanos por la situación política interna de Turquía. Amnistía Internacional pidió al primer ministro canadiense que abordara esas preocupaciones durante su viaje, después de detenciones de periodistas, activistas y defensores de los derechos LGBTQ+, así como de la intervención de un canal de televisión cercano a la oposición.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, permanece detenido desde hace más de un año bajo acusaciones de corrupción que rechazó. Las autoridades detuvieron también a cientos de miembros y funcionarios electos de su partido, mientras el Gobierno turco sostuvo que los tribunales actuaron de forma independiente.

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“La justicia se utiliza cada vez más para silenciar el disenso y reprimir las voces críticas; el mensaje es claro: hablar puede tener un alto precio”, declaró Ruhat Sena Aksenir, directora de Amnistía Internacional en Turquía. La organización reclamó que Canadá no relegara los derechos humanos durante las negociaciones.

“Canadá no debe tratar los derechos humanos como un asunto secundario en las negociaciones. Las asociaciones sostenibles dependen de la rendición de cuentas y del respeto al Estado de derecho”, añadió Aksenir.

(Con información de AFP y AP)