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¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

Mientras una fue Circe en La Odisea, la otra personificó a Marianne Dashwood en Sentido y sensibilidad. De confirmarse las especulaciones, superarían el antecedente de Laura Dern y Diane Ladd, candidatas en 1991 sin coincidir en el mismo apartado

Georgia Oakley dirige la nueva versión de la novela Sentido y sensibilidad, de Jane Austen.
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La carrera hacia los Premios Oscar dejaría una escena inédita si Samantha Morton y su hija, Esmé Creed-Miles, llegaran a competir en una misma categoría interpretativa.

De acuerdo con un artículo publicado por Vanity Fair, la primera figura entre las posibles nominadas por su papel de Circe en La odisea, de Christopher Nolan, mientras la segunda gana atención por encarnar a Marianne Dashwood en una nueva versión de Sentido y sensibilidad.

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La coincidencia dependerá de las candidaturas que anuncie la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Si ambas fueran seleccionadas como actrices de reparto, se convertirían en la primera madre e hija que rivalizan por la misma estatuilla dentro de una categoría actoral.

Creed-Miles asume el personaje que nominó a Kate Winslet

Esmé Creed-Miles protagoniza junto a Daisy Edgar-Jones la versión de Sentido y sensibilidad a cargo de la directora Georgia Oakley (REUTERS/Toby Shepheard)
Esmé Creed-Miles protagoniza junto a Daisy Edgar-Jones la versión de Sentido y sensibilidad a cargo de la directora Georgia Oakley (REUTERS/Toby Shepheard)

La película dirigida por Georgia Oakley acaba de estrenarse en Estados Unidos y llegará a los cines de España este fin de semana. Esmé Creed-Miles comparte el centro de la adaptación de la novela de Jane Austen con Daisy Edgar-Jones, quien interpreta a Elinor Dashwood. Mientras que Creed-Miles asume el papel de Marianne, que Kate Winslet encarnó en la versión de 1995 dirigida por Ang Lee.

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Aquel antecedente eleva el interés alrededor de la nueva producción: Emma Thompson fue nominada al Oscar a mejor actriz por Elinor Dashwood, y Winslet compitió como actriz de reparto por Marianne; además, la película de Lee acumuló 7 candidaturas.

La recepción inicial del filme de Oakley ha sido favorable, pese a que no pasó antes por el circuito de festivales. Ese recorrido suele ser una instancia relevante para medir la respuesta de la industria antes de que se definan las listas de las principales ceremonias.

Morton reaparece tras interpretar a Circe

Primer plano de una mujer con el cabello recogido y manos entrelazadas, con dos hombres borrosos de barba y armadura en el fondo y fuego a la derecha
Samantha Morton interpreta a la diosa Circe en la película La odisea bajo la dirección de Christopher Nolan (Universal Pictures)

La posible candidatura de Samantha Morton llega después de su participación en La odisea, donde interpreta a la diosa y hechicera Circe. A sus 49 años, la actriz británica vuelve a aparecer en los pronósticos de la temporada tras una etapa con menor presencia en las grandes producciones de Hollywood.

Morton cuenta con 2 nominaciones previas de la Academia: fue candidata por Acordes y desacuerdos y por En América, ambas hace más de 2 décadas.

Su carrera también estuvo marcada por un grave problema de salud en 2006, cuando sufrió un derrame cerebral poco después de lesionarse la cabeza tras el derrumbe de parte del techo de su casa.

Samantha Morton y su hija Esmé Creed-Miles tienen opciones de competir entre sí en la categoría de actriz de reparto de los Premios Oscar (REUTERS/Isabel Infantes)
Samantha Morton y su hija Esmé Creed-Miles tienen opciones de competir entre sí en la categoría de actriz de reparto de los Premios Oscar (REUTERS/Isabel Infantes)

Según Vanity Fair, Anne Hathaway aparece por delante de ella entre las actrices con opciones a una candidatura, y Penélope Cruz también integra las previsiones.

La candidatura de ambas marcaría un hito en los Oscar

El caso más cercano ocurrió en 1991, cuando Laura Dern y su madre, Diane Ladd, recibieron nominaciones por El precio de la ambición. No compitieron entre sí: Dern fue candidata como actriz principal y Ladd lo hizo en la categoría de reparto.

Por eso, una doble presencia de Morton y Creed-Miles en el apartado secundario marcaría un antecedente distinto, cuando la ceremonia se aproxima a su edición número 100. La posibilidad reúne 2 trayectorias con un vínculo profesional que comenzó temprano.

Kate Winslet obtuvo una nominación al Oscar en 1995 por su interpretación del personaje de Marianne Dashwood en el filme de Ang Lee (REUTERS/Toby Shepheard)
Kate Winslet obtuvo una nominación al Oscar en 1995 por su interpretación del personaje de Marianne Dashwood en el filme de Ang Lee (REUTERS/Toby Shepheard)

Creed-Miles nació en Londres en 2000, es hija de Morton y del actor Charlie Creed-Miles, separados antes de su nacimiento. Debutó a los 7 años en Mister Lonely (2007), donde compartió elenco con su madre: interpretó a una imitadora de Shirley Temple y Morton encarnó a una doble de Marilyn Monroe.

Tras una década alejada del cine, regresó en Dark River (2017). Más tarde encabezó las 3 temporadas de la serie Hanna, una versión televisiva del personaje que Saoirse Ronan había interpretado en la película de 2011. También participó en La cronología del agua (2025), ópera prima de Kristen Stewart, y en la serie Sandman.

La actriz escribió y dirigió el cortometraje Jamie en 2020 y forma, junto con Evie Hilyer-Ziegler, el dúo de rock alternativo Cusk. Su trabajo como Marianne Dashwood definirá ahora si su nombre avanza en la carrera de premios y si coincide con el de su madre en una votación histórica de la Academia.

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