Entretenimiento

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

La estrella habló de su vida sentimental por primera vez en el programa y compartió referencias que apuntan al piloto británico

kim kardashian Lewis Hamilton
Kardashian evitó mencionar a Hamilton por su nombre, aunque las alusiones apuntaron a su actual pareja. (Grosby)
Guardar

Kim Kardashian hizo la primera referencia a su relación con Lewis Hamilton dentro de su programa reality, en el episodio emitido el jueves 22 de octubre por Disney+. La empresaria, de 46 años, evitó nombrar directamente al piloto de Fórmula 1, pero dejó caer varias pistas que apuntaban hacia él durante distintos momentos del capítulo.

Al comienzo del episodio, mientras conversaba sobre su ascendencia junto a Kris Jenner y Khloé Kardashian, Kim aseguró que es 44% británica. En una entrevista a cámara, un productor del programa señaló la coincidencia, ya que ese porcentaje coincide con el número que utiliza Hamilton en su auto de carreras.

PUBLICIDAD

“Qué curioso que soy 44% británica, si entienden lo que quiero decir”, dijo Kardashian. “Eso tal vez se les pase por alto”, agregó.

Kim Kardashian
Kim Kardashian dejó varias referencias indirectas a Lewis Hamilton durante el nuevo episodio de “The Kardashians”.

Más adelante, durante una visita al set de su próxima película The Fifth Wheel, Kim retomó el tema de su conocida lista de manifestación, un documento con cerca de 55 cualidades que busca en una pareja. Su compañera de elenco, la comediante Nikki Glaser, comenzó a redactar una lista propia a partir de esa conversación.

Mientras ambas se dirigían al set, Kardashian le susurró a Glaser que una persona, cuyo nombre fue silenciado por la producción, “cumple cada uno de los puntos” de su lista.

PUBLICIDAD

El momento de mayor cercanía al tema llegó hacia el final del episodio, cuando la socialité, en una entrevista a cámara, admitió sentirse plena en su vida sentimental sin dar demasiados detalles.

Consultada por la producción, que insistió para obtener más información, Kardashian respondió con humor: “Ay, de verdad están tratando de sacarme esto”. Y agregó: “Dejen que les diga esto, estoy muy, muy feliz. Eso es todo lo que voy a decir por ahora”.

Un hombre y una mujer se abrazan en la playa. El hombre tiene tatuajes, gorra negra y gafas. La mujer lleva un bikini y falda con lentejuelas. Hay palmeras y arena
Kim contó que la persona que ocupa un lugar en su vida cumple los 55 requisitos de su lista de manifestación

La relación de Kim y Lewis

Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en febrero. La relación se volvió pública en Instagram en abril y, desde entonces, la pareja comenzó a compartir más eventos juntos. Este mes, Kardashian asistió al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 para acompañar al piloto, de 41 años, durante la competencia.

Una fuente cercana a la pareja había señalado a PEOPLE en julio que ambos resultan “muy tiernos”.

“Todo fluye de manera muy fácil y liviana. El hecho de que ya se conocían ayuda, pero los dos coinciden en términos de ambición, metas de vida y en hacer las cosas sencillas”, indicó la fuente. Tras otras relaciones de Kardashian, su entorno considera que Hamilton “es justo lo que necesita” y que “siempre está en paz con él”.

Kim Kardashian con Lewis Hamilton
Fuentes citadas por People describieron el vínculo entre la empresaria y el piloto como sencillo y ligero.

Antes de Hamilton, Kardashian había sido vinculada brevemente con el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. durante siete meses. Previamente, mantuvo una relación de nueve meses con el comediante Pete Davidson en 2022. La empresaria estuvo casada con el rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos, entre 2014 y 2021.

Temas Relacionados

Kim KardashianLewis HamiltonThe KardashiansEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

La colección incluía ejemplares raros y conjuntos completos, entre ellos una edición especial de una carta de Charizard

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

El video incluyó una prótesis facial y una referencia musical que ayudó a identificar al personaje

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

El actor, que falleció a los 93 años, participó en más de 150 producciones de cine y televisión a lo largo de seis décadas

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

Mientras una fue Circe en La Odisea, la otra personificó a Marianne Dashwood en Sentido y sensibilidad. De confirmarse las especulaciones, superarían el antecedente de Laura Dern y Diane Ladd, candidatas en 1991 sin coincidir en el mismo apartado

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

El protagonista de ‘Breaking Bad’ recordó al actor, quien murió el 12 de octubre a los 34 años

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

DEPORTES

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón

El gol de Paredes valió casi U$S 3 millones: la fortuna que recaudó Boca por ser finalista de la Sudamericana y cuánto ganará si es campeón

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

TELESHOW

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

Daniela Celis evaluó a los primeros a candidatos de su casting para encontrar pareja: “Mirá las venas de su brazo”

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

INFOBAE AMÉRICA

“Carne de potrero”, la alternativa de algunos cubanos ante los altos precios de los alimentos

“Carne de potrero”, la alternativa de algunos cubanos ante los altos precios de los alimentos

“¿Si Mayer se rifa, por qué yo no? Un sacrificio por la patria”: la propuesta de una creadora de contenido para adultos en Panamá

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

Cuáles son los rasgos más confiables para los peritos forenses al identificar un rostro y qué lugar ocupa la IA

Una reforma obstaculiza que cientos de graduados de Derecho en Panamá obtengan su idoneidad