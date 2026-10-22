Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

Kardashian evitó mencionar a Hamilton por su nombre, aunque las alusiones apuntaron a su actual pareja. (Grosby)

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Kim Kardashian hizo la primera referencia a su relación con Lewis Hamilton dentro de su programa reality, en el episodio emitido el jueves 22 de octubre por Disney+. La empresaria, de 46 años, evitó nombrar directamente al piloto de Fórmula 1, pero dejó caer varias pistas que apuntaban hacia él durante distintos momentos del capítulo.

Al comienzo del episodio, mientras conversaba sobre su ascendencia junto a Kris Jenner y Khloé Kardashian, Kim aseguró que es 44% británica. En una entrevista a cámara, un productor del programa señaló la coincidencia, ya que ese porcentaje coincide con el número que utiliza Hamilton en su auto de carreras.

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“Qué curioso que soy 44% británica, si entienden lo que quiero decir”, dijo Kardashian. “Eso tal vez se les pase por alto”, agregó.

Kim Kardashian dejó varias referencias indirectas a Lewis Hamilton durante el nuevo episodio de “The Kardashians”.

Más adelante, durante una visita al set de su próxima película The Fifth Wheel, Kim retomó el tema de su conocida lista de manifestación, un documento con cerca de 55 cualidades que busca en una pareja. Su compañera de elenco, la comediante Nikki Glaser, comenzó a redactar una lista propia a partir de esa conversación.

Mientras ambas se dirigían al set, Kardashian le susurró a Glaser que una persona, cuyo nombre fue silenciado por la producción, “cumple cada uno de los puntos” de su lista.

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El momento de mayor cercanía al tema llegó hacia el final del episodio, cuando la socialité, en una entrevista a cámara, admitió sentirse plena en su vida sentimental sin dar demasiados detalles.

Consultada por la producción, que insistió para obtener más información, Kardashian respondió con humor: “Ay, de verdad están tratando de sacarme esto”. Y agregó: “Dejen que les diga esto, estoy muy, muy feliz. Eso es todo lo que voy a decir por ahora”.

Kim contó que la persona que ocupa un lugar en su vida cumple los 55 requisitos de su lista de manifestación

La relación de Kim y Lewis

Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en febrero. La relación se volvió pública en Instagram en abril y, desde entonces, la pareja comenzó a compartir más eventos juntos. Este mes, Kardashian asistió al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 para acompañar al piloto, de 41 años, durante la competencia.

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Una fuente cercana a la pareja había señalado a PEOPLE en julio que ambos resultan “muy tiernos”.

“Todo fluye de manera muy fácil y liviana. El hecho de que ya se conocían ayuda, pero los dos coinciden en términos de ambición, metas de vida y en hacer las cosas sencillas”, indicó la fuente. Tras otras relaciones de Kardashian, su entorno considera que Hamilton “es justo lo que necesita” y que “siempre está en paz con él”.

Fuentes citadas por People describieron el vínculo entre la empresaria y el piloto como sencillo y ligero.

Antes de Hamilton, Kardashian había sido vinculada brevemente con el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr. durante siete meses. Previamente, mantuvo una relación de nueve meses con el comediante Pete Davidson en 2022. La empresaria estuvo casada con el rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos, entre 2014 y 2021.

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