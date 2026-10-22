El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones y asegura: "Tenemos buenas reservas"

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones

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La televisión estatal de Irán difundió imágenes que, según afirmó, muestran una instalación subterránea destinada a la producción de drones, mientras el comandante en jefe del Ejército, Amir Hatami, aseguró que el país amplió su capacidad industrial y dispone de “muy buenas reservas”.

El material fue emitido el jueves 22 de octubre por la señal estatal iraní. Las imágenes mostraron aeronaves no tripuladas y áreas de trabajo bajo tierra, aunque no precisaron la ubicación de la instalación ni la fecha de la filmación.

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Irán aseguró que amplió sus centros de producción de aeronaves no tripuladas y que cuenta con reservas de esos equipos.

Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente cuándo ni dónde se registraron las imágenes.

Hatami atribuyó la expansión a la infraestructura y al trabajo científico

Durante un recorrido junto a un reportero de la televisión estatal, Hatami sostuvo que el programa se desarrolla con la participación de especialistas de compañías tecnológicas, universidades y otras organizaciones.

“Hoy, gracias a Allah, se está llevando a cabo un proyecto de gran envergadura, respaldado por una buena infraestructura y un sólido trabajo científico”, afirmó el jefe militar, según las declaraciones recogidas por la televisión iraní.

La industria iraní de drones cobró relevancia en medio de la guerra iniciada en febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel.

El comandante agregó que “hemos ampliado los centros de producción” y remarcó que las fuerzas iraníes cuentan con “muy buenas reservas” de estos equipos.

Irán cuenta con una industria de drones y misiles bajo presión militar

Antes del inicio de la guerra en febrero, Irán poseía el mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Medio, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. Entre ese armamento figuraban municiones de racimo que, según Washington, son difíciles de interceptar mediante defensas aéreas.

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La televisión estatal de Irán difundió el 22 de octubre imágenes que atribuyó a una fábrica subterránea de drones.

El país también desarrolló una industria de drones que, antes del conflicto, tenía capacidad para fabricar cerca de 10.000 unidades mensuales. El modelo Shahed se consolidó como su principal aeronave no tripulada de ataque.

La guerra comenzó en febrero, tras ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La administración de Donald Trump sostuvo que busca reducir la capacidad militar de Teherán mediante la destrucción de sus sistemas de misiles y drones, el debilitamiento de su armada y la prevención de que obtenga armas nucleares.

Estados Unidos, Israel y otros aliados occidentales han acusado durante años a Teherán de intentar desarrollar armamento nuclear. Las autoridades iraníes rechazan esa acusación.