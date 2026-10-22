Las lluvias de El Niño reducen el riesgo de grandes incendios en el sur de California, pero elevan otra amenaza

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño reducen la probabilidad de grandes incendios forestales durante el otoño en el sur de California (REUTERS/Daniel Cole)

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Todas las precipitaciones asociadas a El Niño están cambiando el escenario de la temporada de incendios forestales en el sur de California.

Tras varios episodios de lluvia, los especialistas prevén una menor probabilidad de grandes fuegos durante el resto del otoño, pero alertan sobre inundaciones, aludes y corrientes de escombros en las cicatrices dejadas por incendios recientes.

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La tormenta que llegó el miércoles ya provocó anegamientos en sectores de las autopistas 101, en los condados de Los Ángeles y Ventura, y de la ruta 1, en el condado de San Luis Obispo.

También dejó rocas sobre una carretera cerca de Agua Dulce y un deslizamiento bloqueó parte de la autopista 41, en la Costa Central.

La lluvia reduce el combustible disponible para incendios extensos

El efecto inmediato de la lluvia es elevar la humedad de los pastos, los matorrales y los suelos, lo que dificulta la rápida propagación del fuego.

El paso de la tormenta provocó anegamientos en las autopistas 101 y 1, además de deslizamientos en la autopista 41 de la Costa Central (REUTERS/Daniel Cole)

Matt Shameson, meteorólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos, explicó al Los Angeles Times que las precipitaciones de esta semana pueden sofocar las posibilidades de otro incendio destructivo a corto plazo.

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El alivio llega una semana después del incendio Norte, que quemó 570 acres, unos 231 hectáreas, y alcanzó comunidades de ladera del condado de Orange.

El fuego dañó o destruyó al menos siete estructuras, sobre todo en San Juan Capistrano, y volvió a exponer la vulnerabilidad de la región durante una temporada en la que los vientos secos pueden reactivar incendios fuera de los meses de máxima actividad.

Según Shameson, la probabilidad diaria promedio de un incendio importante en el sur de California ronda el 22 % en julio y agosto, el período habitual de mayor actividad.

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En octubre, el riesgo baja a cerca del 5 %, aunque esa reducción depende de la humedad acumulada y de la ausencia de vientos fuertes.

Los meteorólogos señalan que la amenaza de fuego persiste en los condados de Los Ángeles y Ventura ante la presencia de los vientos Santa Ana (REUTERS/Daniel Cole)

Los vientos Santa Ana mantienen el riesgo en las zonas con menos lluvia

Los sectores del Inland Empire y los condados de San Diego y Orange ya habían acumulado entre 2,5 y 7,6 centímetros de lluvia por los remanentes de la tormenta tropical Rachel. Con las nuevas precipitaciones, esas áreas podrían mantener bajo el riesgo de incendios grandes hasta el final del otoño.

La situación es distinta en buena parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, donde Rachel dejó menos de 2,5 milímetros.

Allí será necesario otro episodio generalizado de lluvia para reducir la amenaza durante el resto de la temporada: los pastos y matorrales pueden secarse en poco tiempo cuando coinciden altas temperaturas, baja humedad y vientos Santa Ana.

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“Básicamente, una vez que se llega a mediados de septiembre, se necesita un episodio de vientos Santa Ana para que haya actividad de incendios grandes”, afirmó Matt Shameson al diario.

Los vientos previstos entre el viernes y el sábado no se esperan intensos ni extensos, pero el especialista señaló que todavía es pronto para establecer la magnitud de una posible tormenta hacia el final de la semana siguiente.

El año hídrico 2025-2026 cerró en California con 574 milímetros de precipitación acumulada, cerca del 95 % de su promedio histórico (REUTERS/Jill Connelly)

Los episodios recientes muestran por qué los servicios de emergencia no descartan el peligro. Además del incendio Norte, el incendio Mountain afectó al condado de Ventura en noviembre de 2024. Dos meses después, en enero de 2025, se produjo la tormenta de incendios de Los Ángeles.

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Los vientos Santa Ana más fuertes suelen presentarse en invierno; si llegan después de lluvias suficientes, la posibilidad de fuegos de gran escala disminuye.

Para lograr ese efecto, normalmente hacen falta dos períodos amplios de precipitaciones moderadas o abundantes.

David Acuña, jefe de batallón del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, advirtió que las comunidades que no hayan recibido lluvias constantes seguirán expuestas. “Odio ser una persona negativa. Solo no quiero que la gente baje la guardia”, declaró al Los Angeles Times.

El Niño y los ciclones tropicales suman humedad a plantas y suelos

Un El Niño históricamente intenso incrementa las probabilidades de un invierno con lluvias superiores a lo normal en el sur de California.

El patrón favorece una mayor frecuencia de tormentas y sistemas más cálidos, capaces de transportar más humedad y descargar mayores volúmenes de agua.

El oleaje golpea una costa del sur de California, donde las tormentas asociadas a El Niño elevan el riesgo de erosión, inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables (REUTERS/Mike Blake)

Las temperaturas anómalamente elevadas del mar, una ola de calor marina y el cambio climático llevaron a la región más remanentes de huracanes y tormentas tropicales que en un año habitual. Además de Rachel, el huracán Marie dejó lluvia el mes anterior.

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Shameson indicó que remanentes de ciclones tropicales alcanzaron el sur de California durante los últimos tres o cuatro años consecutivos, frente a una frecuencia histórica aproximada de uno cada cinco o diez años.

Esa sucesión aumentó la humedad de la vegetación y los suelos, alivió condiciones de sequía y redujo de manera acumulada el riesgo de incendios.

Durante el año hídrico 2025-2026, que concluyó el 30 de septiembre, California recibió 574 milímetros de precipitación, equivalentes a 22,61 pulgadas, cerca del 95 % de su promedio histórico, de acuerdo con el Departamento de Recursos Hídricos de California.

El período siguió a dos años hídricos cercanos a los valores normales, en 2023-2024 y 2024-2025, la racha más prolongada desde la década de 1990.

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La acumulación de nieve en California suele consolidarse durante el invierno, por lo que, al cierre de octubre, todavía no constituye un indicador comparable de las condiciones de la temporada. Su evolución será relevante en los próximos meses para la disponibilidad de agua y la humedad de los ecosistemas.

Las cicatrices de incendios enfrentan el riesgo de inundaciones y aludes

El incendio Norte destruyó siete estructuras y consumió 231 hectáreas en comunidades del condado de Orange (REUTERS/Ringo Chiu)

La misma lluvia que reduce el combustible para los incendios puede generar una amenaza más inmediata sobre terrenos ya quemados.

El calor extremo de los fuegos puede volver hidrófobos a ciertos suelos: la materia orgánica vaporizada crea una capa cerosa que repele el agua, de modo que la precipitación escurre por la superficie en vez de infiltrarse.

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Ese fenómeno aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, flujos de lodo y corrientes de escombros, sobre todo si las tormentas descargan agua con intensidad.

Acuña manifestó su preocupación por la posibilidad de que los sistemas asociados a El Niño, que podrían intensificarse desde diciembre, concentren grandes volúmenes de precipitación en poco tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó más lluvias y posibles tormentas eléctricas, además de una baja probabilidad de tornado en los condados de Ventura o Los Ángeles.

También advirtió sobre corrientes de escombros en zonas afectadas por incendios antes de que el tiempo se seque durante el fin de semana.

Ante ese escenario, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles reforzó sus recursos para rescates en corrientes rápidas y para responder a flujos de barro y escombros, con atención especial en áreas quemadas.

La alcaldesa Karen Bass informó que las cuadrillas municipales limpiaron más de 31.000 sumideros y sistemas de drenaje e inspeccionaron y reforzaron laderas vulnerables, entre ellas las de Pacific Palisades.