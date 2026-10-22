Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

La reestructuración anunciada contempla el recorte de unos 1.000 empleos y la reasignación de recursos hacia unidades estratégicas de negocio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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eBay eliminará cerca de 1.000 puestos de trabajo, equivalentes a alrededor del 9 % de su plantilla, en una nueva reorganización que buscará simplificar sus operaciones y trasladar recursos hacia líneas de negocio seleccionadas.

La decisión representa el segundo ajuste de personal de la compañía en 2026 y afecta a una empresa que intenta reforzar su lugar en el mercado de la reventa digital.

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La plataforma enfocará sus inversiones en la moda de segunda mano, los bienes de lujo autenticados, los coleccionables y los productos reacondicionados.

Esas categorías forman parte de una estrategia con la que pretende priorizar segmentos con compradores especializados y márgenes de crecimiento, mientras reduce áreas que ya no considera centrales.

El director ejecutivo de eBay, Jamie Iannone, comunicó el plan a los trabajadores mediante un memorando interno revisado por Reuters. Un portavoz de la empresa confirmó que los empleados alcanzados por la medida recibirán las notificaciones en los próximos días.

eBay eliminará cerca de 1.000 puestos de trabajo para simplificar sus operaciones y reasignar recursos internos (REUTERS/Beck Diefenbach)

eBay redefinirá su estructura para priorizar negocios específicos

La compañía justificó el recorte como una forma de alinear equipos y recursos con sus principales prioridades. “Nuestra estrategia está funcionando”, sostuvo Iannone en el mensaje dirigido a la plantilla. El ejecutivo añadió que capturar las oportunidades futuras exige tomar decisiones sobre el destino de las inversiones.

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La empresa no especificó áreas, funciones o países afectados, condiciones de salida ni puestos previstos en divisiones prioritarias. El portavoz dijo que eBay seguirá contratando en sectores alineados con su estrategia.

La reorganización combina, por lo tanto, una reducción de la dotación total con la reasignación de recursos internos.

Ese enfoque busca concentrar la operación en categorías donde la plataforma ofrece servicios diferenciados, como la verificación de autenticidad de determinados artículos de lujo, y en productos dirigidos a públicos coleccionistas o interesados en extender la vida útil de los bienes.

Es el segundo recorte de personal de la empresa en ocho meses

En febrero, eBay había anunciado la eliminación de unos 800 empleos, el equivalente a cerca del 6 % de su fuerza laboral en ese momento.

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La plataforma concentrará sus inversiones en moda de segunda mano, artículos de lujo autenticados, coleccionables y productos reacondicionados (REUTERS/Steve Marcus)

Aquel ajuste también fue presentado como parte de un esfuerzo por reducir la complejidad operativa y adaptar la estructura del grupo a sus prioridades comerciales.

Con ambas medidas, la compañía habrá suprimido alrededor de 1.800 puestos durante 2026, aunque esa cifra no contempla las eventuales incorporaciones en las áreas priorizadas.

Según su informe anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, eBay cerró 2025 con 12.300 empleados en todo el mundo.

El porcentaje del nuevo recorte corresponde a la plantilla vigente y no puede trasladarse de forma automática a la dotación de cierre de 2025, que fue informada antes de la ronda de febrero. La empresa ya había reducido personal en 2023 y 2024, de acuerdo con Los Angeles Times.

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Depop refuerza la apuesta de eBay por la reventa de moda

El cambio de estrategia también se apoya en la compra de Depop, plataforma de venta de ropa usada que eBay adquirió a Etsy.

La operación, completada en julio, tuvo un valor de USD 1.400 millones y amplió la presencia del grupo entre consumidores jóvenes interesados en prendas de segunda mano.

Depop seguirá funcionando como una marca separada, aunque podrá aprovechar los recursos de la compañía compradora.

El costo final de la adquisición resultó USD 200 millones superior al monto anunciado inicialmente, debido a ajustes en el precio de compra. Ese desembolso podría influir en los resultados del tercer trimestre, según informó el diario estadounidense.

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La moda usada se integra así a una cartera que eBay intenta diferenciar de los grandes mercados generalistas.

Junto con esa categoría, la empresa apuesta por artículos de lujo autenticados, productos reacondicionados y coleccionables, rubros en los que busca atraer a compradores dispuestos a pagar por la especialización y las garantías ofrecidas por la plataforma.

El director ejecutivo Jamie Iannone comunicó a los empleados que la estrategia de la compañía funciona y exige definir nuevas prioridades de inversión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los resultados del tercer trimestre llegarán el 28 de octubre

Los despidos se conocen meses después de que eBay rechazara una oferta de compra no solicitada de GameStop por USD 56.000 millones.

Ryan Cohen, director ejecutivo de GameStop, había cuestionado el gasto de la empresa en marketing y propuso reducciones de costos, pero la iniciativa no avanzó.

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La compañía difundirá sus resultados del tercer trimestre el 28 de octubre. El reporte permitirá conocer la evolución de las categorías que concentran la nueva inversión, el impacto de la adquisición de Depop y las proyecciones de eBay tras esta segunda reducción de personal del año.