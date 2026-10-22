Estados Unidos

Texas desactivó su sistema automático de permisos tras detectar autorizaciones para centros de datos durante la pausa

El cierre temporal del portal llegó después de que organizaciones ambientales cuestionaran el avance de obras vinculadas con servidores y almacenamiento digital

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas desactivó la plataforma STEERS tras detectar autorizaciones automáticas para centros de datos (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas desactivó la plataforma STEERS tras detectar autorizaciones automáticas para centros de datos (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)
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La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) desactivó el 21 de octubre su plataforma electrónica STEERS después de que grupos de vigilancia detectaran autorizaciones automáticas para obras de centros de datos durante la pausa de permisos ordenada por el gobernador Greg Abbott.

La suspensión alcanza el mecanismo digital que permitía una aprobación inicial sin revisión individual previa y obliga, por ahora, a presentar las solicitudes en papel.

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La decisión llegó después de que Public Citizen y FracTracker Alliance identificaran permisos de aguas pluviales vinculados con grandes proyectos de construcción de centros de datos que, según las organizaciones, avanzaron pese a la instrucción de Abbott.

La TCEQ informó que también suspendió los permisos específicos señalados esta semana, de acuerdo con The Texas Tribune.

El gobernador Greg Abbott ordenó detener los permisos vinculados a centros de datos para evaluar su impacto en el consumo de agua y energía eléctrica (Maria Lysaker-Imagn Images)
El gobernador Greg Abbott ordenó detener los permisos vinculados a centros de datos para evaluar su impacto en el consumo de agua y energía eléctrica (Maria Lysaker-Imagn Images)

STEERS permitía una autorización inicial automática para algunas solicitudes

El Sistema de Reportes Electrónicos Ambientales del Estado de Texas, conocido como STEERS, se emplea para tramitar solicitudes relacionadas con contaminación del aire y del agua, además de declaraciones operativas de empresas. Entre sus funciones, el portal permitía que determinados trámites obtuvieran una autorización inicial automática.

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Ese diseño quedó bajo revisión porque las notificaciones de intención para permisos de aguas pluviales podían recibir esa validación a través de la plataforma.

Estos permisos regulan los posibles efectos de la escorrentía en una obra: el agua que circula por un terreno en construcción puede arrastrar contaminantes y afectar la calidad de cursos de agua.

El portavoz de la TCEQ, Ryan Vise, explicó que la interrupción busca asegurar una revisión de cada expediente por parte de funcionarios de la agencia antes de determinar si está asociado a un centro de datos. “Las solicitudes deben presentarse físicamente a la TCEQ”, señaló en una declaración recogida por The Texas Tribune.

El portal de STEERS permanecía inaccesible el miércoles 21 de octubre. La paralización no se limitó a los permisos de centros de datos: la agencia apagó temporalmente el sistema empleado para autorizaciones automáticas con el fin de impedir que proyectos alcanzados por la pausa siguieran ese circuito.

La pausa de Abbott alcanzaba todos los permisos ligados a centros de datos

La suspensión del sistema obliga a presentar las solicitudes de permisos en papel para permitir una revisión manual de cada expediente (REUTERS/Callaghan O'Hare)
La suspensión del sistema obliga a presentar las solicitudes de permisos en papel para permitir una revisión manual de cada expediente (REUTERS/Callaghan O'Hare)

Un mes antes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, había indicado a la TCEQ que dejara de emitir “todos los permisos relacionados con proyectos de centros de datos”.

La orden debía regir mientras otras agencias estatales y el operador de la red eléctrica reunían y comprobaban información sobre el consumo proyectado de agua y electricidad de esas instalaciones.

La controversia se centró en autorizaciones para obras de construcción. Public Citizen había informado de más de una docena de expedientes vinculados a centros de datos que continuaban avanzando en el proceso de permisos y, entre ellos, al menos seis nuevos permisos de aguas pluviales aprobados después de la directiva del gobernador, según la cobertura previa de The Texas Tribune.

La TCEQ afirmó que suspendió los permisos identificados por los grupos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que también hallaron otros tipos de autorizaciones que la agencia seguía tramitando, lo que cuestionó el alcance efectivo de la pausa administrativa.

Los grupos de vigilancia reclaman una moratoria respaldada por ley

Sam Law, responsable de investigación y comunicaciones de FracTracker Alliance, afirmó que el cierre de STEERS evidenció, a su juicio, que la pausa no se aplicó de forma efectiva hasta que el proceso recibió escrutinio público.

El sistema electrónico STEERS tramita expedientes de contaminación ambiental y permitía validaciones automáticas para obras de construcción (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)
El sistema electrónico STEERS tramita expedientes de contaminación ambiental y permitía validaciones automáticas para obras de construcción (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

Si nuestro propio regulador ambiental no puede determinar qué permisos pertenecen a centros de datos o tiene que desactivar todo su sistema por ellos, es una señal de que necesitamos una moratoria real respaldada por legislación”, escribió, según The Texas Tribune.

Por su parte, Kathryn Guerra, directora de la campaña de vigilancia de la TCEQ en Public Citizen, cuestionó el funcionamiento de las aprobaciones automáticas.

El sello automático de la agencia funcionó tan bien que incluso la propia agencia tuvo dificultades para detenerlo”, afirmó en una declaración citada por The Texas Tribune.

La medida deja los nuevos trámites sujetos a una revisión manual mientras la TCEQ verifica su relación con centros de datos y mantiene suspendidos los permisos de aguas pluviales que fueron objeto de los reclamos.

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