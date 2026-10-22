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El precio del Brent subió un 4% y alcanzó su mayor precio desde mayo por la escalada en Medio Oriente

El barril europeo para entrega en diciembre cerró en 113,17 dólares después de que la tensión geopolítica revirtiera en 24 horas las expectativas de una salida diplomática

Petróleo (Bloomberg)
El barril de petróleo Brent subió un 4% y alcanzó los 113,17 dólares, su valor más alto desde mayo. (Photographer: Jason Alden/Bloomberg)
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El precio del petróleo cerró este jueves con una subida pronunciada ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El barril de Brent del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en diciembre, subió un 4% este jueves hasta los 113,17 dólares, su cotización más alta desde mayo. La jornada previa había cerrado en 108,82 dólares y durante la sesión del jueves llegó a tocar un máximo de 113,40 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), equivalente estadounidense para el mismo mes de entrega, avanzó un 2,39%, hasta los 99,47 dólares.

El repunte del crudo respondió directamente a la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de extender el conflicto a bases militares de Estados Unidos en la región, luego de que Washington decidiera escoltar buques que atraviesan el estrecho de Ormuz. La fuerza armada iraní también reportó ataques contra buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico, además de choques de otras embarcaciones contra minas cerca de ese paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

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La escalada también golpeó a Arabia Saudita, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, llevaron a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y de sus familiares. Washington evacúa además efectivos de algunas de sus bases militares en la región debido al aumento de las tensiones.

El personal de la sede del gigante petrolero saudí Aramco recibió el jueves la orden de evacuar las instalaciones, un día después de ataques mortales contra un aeropuerto cercano. Los combatientes hutíes llevan varias semanas lanzando ofensivas de una magnitud sin precedentes contra infraestructuras civiles y petroleras del reino, lo que generó preocupación sobre la capacidad saudí de sostener un alto nivel de exportaciones.

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Pese a ese panorama, el mayor exportador de crudo del mundo continúa dando salida a su producción a través del mar Rojo y del estrecho de Ormuz, por donde transitan cada vez más buques petroleros, según señaló el jueves Jihad Azour, director regional del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una entrevista con AFP.

El crudo West Texas Intermediate avanzó un 2,39% en el mercado estadounidense hasta los 99,47 dólares. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El crudo West Texas Intermediate avanzó un 2,39% en el mercado estadounidense hasta los 99,47 dólares. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Trump acusa a Irán de buscar subir los precios antes de las elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que Irán “está haciendo todo lo que está en su mano para elevar el precio del petróleo” antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

“Es un régimen verdaderamente malvado, y solo espero que el público estadounidense y el mundo comprendan su maldad”, apuntó el presidente, quien recordó a los miles de manifestantes víctimas de la represión iraní.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos tras la decisión de escoltar buques en Ormuz. (EFE/AARON M. SPRECHER)
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos tras la decisión de escoltar buques en Ormuz. (EFE/AARON M. SPRECHER)

En paralelo, el diario The New York Times informó de que Estados Unidos e Israel estudian una nueva ofensiva contra Irán para después de esos comicios. Según el diario, los planes contemplan una operación militar breve e intensa, aunque Trump aún debe decidir si la autoriza.

La marcada subida del crudo este jueves contrastó con la moderación de los precios registrada el miércoles, cuando terminó la sesión en 108,82 dólares. Ese día, las informaciones sobre contactos de Catar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones con Estados Unidos habían alimentado las expectativas de una salida diplomática a la guerra.

Ese escenario de distensión se revirtió en apenas 24 horas, con el mercado volviendo a incorporar una prima de riesgo que no registraba desde mayo.

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