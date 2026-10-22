Estados Unidos

Clavicular, influencer del “looksmaxxing”, se declara inocente de la acusación de violación

Braden Peters compareció ante un tribunal de Massachusetts por un hecho presuntamente ocurrido en mayo de 2025 y quedó en libertad bajo fianza de USD 10.000

CLAVICULAR - AUDIENCIA
El juez fijó una fianza de diez mil dólares y ordenó la entrega del pasaporte del creador de contenido (Merrily Cassidy/Cape Cod Times vía AP, Pool).
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El influencer Braden Peters, conocido en redes sociales como Clavicular, se declaró no culpable de los cargos de violación, administración de sustancias para facilitar una relación sexual y suministro de alcohol a una persona menor de 21 años, durante una audiencia celebrada este jueves en Orleans, Massachusetts.

Peters fue acusado por un episodio que, según la denuncia penal, ocurrió en mayo de 2025 en la casa de su familia en Chatham, Cape Cod. La denunciante tenía entonces 17 años.

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El juez fijó una fianza de USD 10.000, ordenó la entrega del pasaporte de Peters y le prohibió contactar a la joven o publicar contenidos sobre ella. La próxima audiencia está prevista para el 24 de noviembre. Si es condenado, podría recibir una pena de prisión perpetua, informó The New York Times.

CLAVICULAR - AUDIENCIA
Peters enfrenta cargos de violación, administración de sustancias para facilitar un acto sexual y suministro de alcohol a una persona menor de 21 años (Merrily Cassidy/Cape Cod Times vía AP, Pool).

La acusación penal coincide con una demanda civil previa presentada en Florida

La denuncia no identifica a la joven denunciante; sin embargo, los hechos consignados en los registros judiciales son los mismos de una demanda civil presentada previamente por Aleksandra Vasilevna Mendoza en Florida, precisó NBC News.

Según la acusación, Peters le envió un vehículo solicitado a través de una aplicación para que fuera a la vivienda familiar. Allí, presuntamente, le habría dado vodka mientras transmitía en Twitch y ambos se habrían besado cuando ella se encontraba ebria.

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La denunciante declaró que, al despertar a la mañana siguiente, el influencer mantenía relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. En la vivienda se encontraban, presuntamente, la madre y la abuela de Peters.

En esa causa civil, también acusó a Clavicular de inyectarle una sustancia para disolver grasa que no contaba con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos durante la transmisión.

A comienzos de este mes, volvió a presentar la demanda, pero retiró las acusaciones de agresión sexual para evitar interferir con el proceso penal en Massachusetts, indicó NBC News.

CLAVICULAR - AUDIENCIA
La denunciante afirmó que recibió alcohol y una inyección de sustancias no autorizadas por la agencia sanitaria estadounidense (Merrily Cassidy/Cape Cod Times vía AP, Pool).

La defensa sostiene que el vínculo fue consensuado y profesional

Los abogados de Peters negaron las acusaciones y afirmaron que la relación con la denunciante fue de carácter profesional y personal durante casi un año.

En un escrito presentado ante el tribunal, la defensa señaló que Mendoza creó contenido y generó ingresos junto a Peters después del supuesto hecho. Además, aportó mensajes y una carta que aparentemente reflejaban el interés de la joven por mantener el vínculo laboral y sentimental, reportó NBC News.

A su vez, los letrados alegaron que, a comienzos de 2026, Mendoza perdió acuerdos con marcas mientras aumentaba la popularidad del influencer y que ese contexto precedió a la presentación de la demanda civil.

Otro aspecto señalado por la defensa fue que, cuando la joven acudió a la Policía de Chatham en junio de 2026, declaró a los agentes que no se había sometido a un examen forense. Además, primero habría dicho que le había contado el hecho a una amiga y después manifestó que no se lo había comunicado a nadie.

En ningún momento la denunciante informó de nada a la policía, ni a nadie, porque no había nada que denunciar”, declaró el abogado David Meier en un comunicado recogido por Associated Press.

CLAVICULAR - AUDIENCIA
La defensa de Peters aportó mensajes privados que demuestran la presunta continuidad del vínculo laboral con la denunciante (Merrily Cassidy/Cape Cod Times vía AP, Pool).

El caso se suma a otros antecedentes judiciales del creador de contenido

Clavicular reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus transmisiones sobre “looksmaxxing”, una tendencia que promueve métodos para mejorar la apariencia masculina, incluidos procedimientos quirúrgicos y el uso de fármacos.

No es el primer problema legal que el creador de contenido protagoniza. Este año, Peters fue acusado de agresión menor luego de que la policía asegurara que instigó una pelea entre dos mujeres y difundió un video del incidente en internet. Sin embargo, el cargo fue desestimado, consignó Associated Press.

Posteriormente, fue acusado junto a otras dos personas por disparar contra un caimán en Florida. Peters se declaró sin objeción a un cargo por efectuar disparos en público, por el que recibió seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario.

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