Arrestan en Florida a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por fraude y hurto mayor

Las autoridades informaron que la funcionaria enfrenta cargos por robo mayor y esquema organizado para estafar. El CFO de Florida, Blaise Ingoglia, y el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), Mark Keefe, darán una conferencia de prensa a las 14 en Orlando.

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La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, quedó arrestada este miércoles por la mañana y enfrenta cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar, según confirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una publicación en la red social X.

Espinosa quedó detenida poco después de las 8 de la mañana cuando salía de su vivienda en un vehículo, de acuerdo con WFLA. Las autoridades no divulgaron aún los hechos específicos que sustentan la acusación.

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Según trascendió, Espinosa se encuentra en la cárcel del condado Osceola.

Arresto de Jackie Espinosa: qué informó el fiscal general de Florida

Uthmeier escribió en X que “esta mañana” arrestaron a la alcaldesa y que la acusaron de hurto mayor y esquema organizado para defraudar. En el mismo mensaje, anunció una conferencia de prensa a las 14 en su oficina de Orlando junto al director financiero de Florida, Blaise “Chip” Ingoglia, y al comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Keefe, según recogió FOX 35 Orlando.

El fiscal general James Uthmeier confirmó la captura de la funcionaria y convocó a una conferencia de prensa en Orlando. (@AGJamesUthmeier)

La publicación del fiscal general confirmó el arresto, los cargos y la convocatoria a la prensa, pero no precisó qué conducta habría originado la causa.

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El equipo legal de la alcaldesa respondió a los cargos mediante declaraciones escritas enviadas a Telemundo 31: “Este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por personal de la ciudad, no un esquema secreto para robar dinero de los contribuyentes”.

La declaración de la defensa sugiere un vínculo entre el arresto y el programa Business Boost 2.0, aunque las autoridades no lo establecieron de forma explícita.

Qué cargos enfrenta la alcaldesa de Kissimmee

El hurto mayor (grand theft), tipificado en el estatuto 812.014 de Florida, se configura cuando una persona obtiene o usa a sabiendas bienes ajenos con la intención de privar al propietario de su derecho sobre ellos y el valor de lo sustraído alcanza los USD 750 o más.

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La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, enfrenta cargos por hurto mayor y esquema organizado para defraudar tras su arresto. (City of Kissimmee)

El esquema organizado para defraudar (organized scheme to defraud), previsto en el estatuto 817.034, consiste en un curso de conducta sistemático y continuado con la intención de obtener bienes de una o más personas mediante pretextos falsos, representaciones fraudulentas o promesas engañosas.

Ambos constituyen delitos graves en Florida, con penas que varían según el monto involucrado. Los cargos representan acusaciones formales que deberán ser evaluadas y resueltas por la Justicia.

Los antecedentes por las subvenciones del programa Business Boost 2.0

El arresto se produce tras meses de escrutinio sobre el programa municipal Business Boost 2.0, un fondo de ayuda vinculado a la pandemia de COVID-19 que la propia alcaldesa ayudó a crear y promover, según Telemundo 31. De acuerdo con WFLA, empresas vinculadas a Espinosa y a familiares recibieron cerca de USD 50.000 en subvenciones municipales.

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En julio, la fiscal especial Mayanne Downs concluyó que existía causa probable para presentar una destitución contra Espinosa, de acuerdo con Telemundo 31. La Comisión de Ética de Florida también encontró causa probable para considerar que la alcaldesa pudo haber mantenido una relación contractual prohibida con una entidad que hacía negocios con la ciudad.

Espinosa fue interceptada por agentes cuando conducía fuera de su vivienda. Le solicitaron que bajara del vehículo y la esposaron. (@GovGoneWild)

Esa determinación no equivale a una decisión final sobre una violación de la ley: significa que el organismo consideró que existían elementos suficientes para analizar el caso con mayor profundidad, pero no constituye un veredicto de culpabilidad.

En agosto, la Comisión de la Ciudad de Kissimmee no avanzó con el proceso de destitución de Espinosa tras una votación empatada 2 a 2.

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Sin embargo, no se confirmó oficialmente si el arresto guarda relación directa con las irregularidades denunciadas en torno al programa de subvenciones.

Qué se sabe de la conferencia de prensa en Orlando

Uthmeier, Ingoglia y Keefe tienen previsto comparecer a las 14 en la oficina del fiscal general en Orlando.

Se espera que los funcionarios aporten información adicional sobre la investigación y los hechos que sustentaron los cargos contra la alcaldesa de Kissimmee.