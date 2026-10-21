Estados Unidos

Arrestan en Florida a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por fraude y hurto mayor

El fiscal general James Uthmeier anunció la detención de la mandataria municipal y anticipó que ofrecerá información sobre el caso junto al director financiero estatal y el comisionado del FDLE

Las autoridades informaron que la funcionaria enfrenta cargos por robo mayor y esquema organizado para estafar. El CFO de Florida, Blaise Ingoglia, y el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), Mark Keefe, darán una conferencia de prensa a las 14 en Orlando.
Guardar

La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, quedó arrestada este miércoles por la mañana y enfrenta cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar, según confirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una publicación en la red social X.

Espinosa quedó detenida poco después de las 8 de la mañana cuando salía de su vivienda en un vehículo, de acuerdo con WFLA. Las autoridades no divulgaron aún los hechos específicos que sustentan la acusación.

PUBLICIDAD

Según trascendió, Espinosa se encuentra en la cárcel del condado Osceola.

Arresto de Jackie Espinosa: qué informó el fiscal general de Florida

Uthmeier escribió en X que “esta mañana” arrestaron a la alcaldesa y que la acusaron de hurto mayor y esquema organizado para defraudar. En el mismo mensaje, anunció una conferencia de prensa a las 14 en su oficina de Orlando junto al director financiero de Florida, Blaise “Chip” Ingoglia, y al comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Keefe, según recogió FOX 35 Orlando.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto traducido al español sobre la detención de una funcionaria pública
El fiscal general James Uthmeier confirmó la captura de la funcionaria y convocó a una conferencia de prensa en Orlando. (@AGJamesUthmeier)

La publicación del fiscal general confirmó el arresto, los cargos y la convocatoria a la prensa, pero no precisó qué conducta habría originado la causa.

PUBLICIDAD

El equipo legal de la alcaldesa respondió a los cargos mediante declaraciones escritas enviadas a Telemundo 31: “Este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por personal de la ciudad, no un esquema secreto para robar dinero de los contribuyentes”.

La declaración de la defensa sugiere un vínculo entre el arresto y el programa Business Boost 2.0, aunque las autoridades no lo establecieron de forma explícita.

Qué cargos enfrenta la alcaldesa de Kissimmee

El hurto mayor (grand theft), tipificado en el estatuto 812.014 de Florida, se configura cuando una persona obtiene o usa a sabiendas bienes ajenos con la intención de privar al propietario de su derecho sobre ellos y el valor de lo sustraído alcanza los USD 750 o más.

Primer plano de una mujer de cabello castaño oscuro ondulado, vestida con chaqueta negra y aretes de aro ante un fondo difuminado
La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, enfrenta cargos por hurto mayor y esquema organizado para defraudar tras su arresto. (City of Kissimmee)

El esquema organizado para defraudar (organized scheme to defraud), previsto en el estatuto 817.034, consiste en un curso de conducta sistemático y continuado con la intención de obtener bienes de una o más personas mediante pretextos falsos, representaciones fraudulentas o promesas engañosas.

Ambos constituyen delitos graves en Florida, con penas que varían según el monto involucrado. Los cargos representan acusaciones formales que deberán ser evaluadas y resueltas por la Justicia.

Los antecedentes por las subvenciones del programa Business Boost 2.0

El arresto se produce tras meses de escrutinio sobre el programa municipal Business Boost 2.0, un fondo de ayuda vinculado a la pandemia de COVID-19 que la propia alcaldesa ayudó a crear y promover, según Telemundo 31. De acuerdo con WFLA, empresas vinculadas a Espinosa y a familiares recibieron cerca de USD 50.000 en subvenciones municipales.

En julio, la fiscal especial Mayanne Downs concluyó que existía causa probable para presentar una destitución contra Espinosa, de acuerdo con Telemundo 31. La Comisión de Ética de Florida también encontró causa probable para considerar que la alcaldesa pudo haber mantenido una relación contractual prohibida con una entidad que hacía negocios con la ciudad.

Tres agentes de policía con chalecos tácticos rodean a una mujer con gafas de ver junto a la parte trasera de un automóvil negro
Espinosa fue interceptada por agentes cuando conducía fuera de su vivienda. Le solicitaron que bajara del vehículo y la esposaron. (@GovGoneWild)

Esa determinación no equivale a una decisión final sobre una violación de la ley: significa que el organismo consideró que existían elementos suficientes para analizar el caso con mayor profundidad, pero no constituye un veredicto de culpabilidad.

En agosto, la Comisión de la Ciudad de Kissimmee no avanzó con el proceso de destitución de Espinosa tras una votación empatada 2 a 2.

Sin embargo, no se confirmó oficialmente si el arresto guarda relación directa con las irregularidades denunciadas en torno al programa de subvenciones.

Qué se sabe de la conferencia de prensa en Orlando

Uthmeier, Ingoglia y Keefe tienen previsto comparecer a las 14 en la oficina del fiscal general en Orlando.

Se espera que los funcionarios aporten información adicional sobre la investigación y los hechos que sustentaron los cargos contra la alcaldesa de Kissimmee.

Temas Relacionados

Jackie EspinosaFloridafraudeHurtoEstados UnidosEstados Unidos NoticiasJames UthmeierKissimmeeCorrupción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Westboro limita las entregas de Amazon con drones

Los vecinos aprobaron una ordenanza para regular el ruido, la privacidad y las molestias asociadas con los repartos aéreos. La norma aún debe recibir el aval estatal

Westboro limita las entregas de Amazon con drones

El Seguro Social de EEUU corrigió más de 50 millones de registros en una revisión histórica de sus archivos

La Administración federal incorporó datos procedentes de sistemas internos y del Departamento de Seguridad Nacional para completar información de identidad. La iniciativa también contempla controles más estrictos destinados a reducir errores en el ingreso manual de datos

El Seguro Social de EEUU corrigió más de 50 millones de registros en una revisión histórica de sus archivos

Un pandillero que lleva tatuada la frase “más buscado” entró a la lista de los 10 fugitivos más perseguidos del FBI: ofrecen USD 1 millón por su captura

Joseph Matos es señalado como responsable del asesinato de un guardia nacional de 19 años baleado en Chicago durante el fin de semana del 4 de julio de 2021

Un pandillero que lleva tatuada la frase “más buscado” entró a la lista de los 10 fugitivos más perseguidos del FBI: ofrecen USD 1 millón por su captura

Murió una persona tras un tiroteo en el puente George Washington

La Policía de la Autoridad Portuaria investiga el ataque que obligó a cerrar durante horas los carriles hacia Nueva Jersey

Murió una persona tras un tiroteo en el puente George Washington

Un vuelo de American Airlines aterrizó con neumáticos reventados y problemas de frenos en el aeropuerto O'Hare de Chicago

La aeronave, un Boeing 787-800 procedente de Barcelona con 245 ocupantes, se detuvo al final de la pista tras declarar una emergencia; la FAA abrió una investigación sobre el desperfecto

Un vuelo de American Airlines aterrizó con neumáticos reventados y problemas de frenos en el aeropuerto O'Hare de Chicago

TECNO

Un agente de IA entró sin permiso a un foro de expertos en internet y tuvo que ser expulsado

Un agente de IA entró sin permiso a un foro de expertos en internet y tuvo que ser expulsado

Tener TDAH y autismo beneficiaría para no perder el empleo por la IA: Alex Karp, director ejecutivo de Palantir

Ante la llegada de GTA 6, Rockstar retira GTA V y Red Dead Redemption 2 de PlayStation Plus

¿Tener un romance en GTA 6 es infidelidad? Encuesta pone a prueba los límites de los jugadores

Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“

ENTRETENIMIENTO

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años

MUNDO

Japón cierra otra vez el acceso a un lago volcánico tras reabrirlo por primera vez en ocho años

Japón cierra otra vez el acceso a un lago volcánico tras reabrirlo por primera vez en ocho años

Visita sorpresa de Macron a Arabia Saudita en plena ofensiva de los rebeldes hutíes: Bin Salman le garantizó diésel para Francia

Kim Jong-un aumenta la tensión con Seúl y desplegó unidades de fuego en posiciones de tiro en la frontera intercoreana

El Reino Unido aprobó la extracción de un importante yacimiento de gas en el mar del Norte

Fracasaron las negociaciones del gobierno francés con los sindicatos: habrá huelga general a partir del 5 de noviembre